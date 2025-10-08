Assine
Ventania surpreende e leva praticantes de stand-up paddle para alto-mar em Copacabana

LA
Lance
  • Eles aguardavam o nascer do sol quando rajadas de vento arrastaram várias pessoas mais de 1 km mar adentro.
    Eles aguardavam o nascer do sol quando rajadas de vento arrastaram várias pessoas mais de 1 km mar adentro. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
  • As condições adversas, causadas pela chegada de uma frente fria que trouxe ventos de até 70 km/h, agitaram o mar e impediram que os esportistas retornassem à orla.
    As condições adversas, causadas pela chegada de uma frente fria que trouxe ventos de até 70 km/h, agitaram o mar e impediram que os esportistas retornassem à orla. Foto: Reprodução/TV Globo
  • O Corpo de Bombeiros mobilizou motos-aquáticas, uma lancha e botes infláveis para o resgate.
    O Corpo de Bombeiros mobilizou motos-aquáticas, uma lancha e botes infláveis para o resgate. Foto: Reprodução/TV Globo
  • As 48 pessoas precisaram ser resgatadas e uma prancha chegou a quebrar. Apesar do susto, não houve registros de feridos.
    As 48 pessoas precisaram ser resgatadas e uma prancha chegou a quebrar. Apesar do susto, não houve registros de feridos. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Em junho, um episódio semelhante já havia ocorrido na Praia do Leme, quando mais de 70 praticantes de stand-up paddle também foram resgatados.
    Em junho, um episódio semelhante já havia ocorrido na Praia do Leme, quando mais de 70 praticantes de stand-up paddle também foram resgatados. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Após o incidente, a Prefeitura do Rio anunciou que promoveria novas regras para a prática do esporte na cidade.
    Após o incidente, a Prefeitura do Rio anunciou que promoveria novas regras para a prática do esporte na cidade. Foto: Dan Delmiro/Divulgação
  • O stand up paddle, frequentemente abreviado como
    O stand up paddle, frequentemente abreviado como "SUP", é um esporte aquático que se popularizou globalmente, mas tem raízes modernas no Havaí. Foto: Divulgação
  • O nome já resume a prática de remar em pé sobre uma prancha na água:
    O nome já resume a prática de remar em pé sobre uma prancha na água: "stand up" (ficar em pé) e "paddle" (remo). Foto: Walter Röllin/Pixabay
  • Uma das grandes vantagens do SUP é sua versatilidade de locais: ele pode ser praticado com tranquilidade em mares (com ou sem ondas), lagos, rios e até mesmo em piscinas.
    Uma das grandes vantagens do SUP é sua versatilidade de locais: ele pode ser praticado com tranquilidade em mares (com ou sem ondas), lagos, rios e até mesmo em piscinas. Foto: Wikimedia Commons/Mauricio V. Genta
  • Uma das grandes vantagens do stand up paddle é ser um esporte de baixo impacto, ou seja, adequado para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico.
    Uma das grandes vantagens do stand up paddle é ser um esporte de baixo impacto, ou seja, adequado para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico. Foto: Ulrike Mai/Pixabay
  • A prancha pode ser rígida ou inflável, embora a inflável seja mais fácil de transportar e armazenar.
    A prancha pode ser rígida ou inflável, embora a inflável seja mais fácil de transportar e armazenar. Foto: Pexels/PNW Production
  • Também é usado um remo, que pode ser cerca de 20 cm maior que a altura do praticante, e o leash — cordinha de segurança que prende a prancha ao tornozelo.
    Também é usado um remo, que pode ser cerca de 20 cm maior que a altura do praticante, e o leash — cordinha de segurança que prende a prancha ao tornozelo. Foto: Pexels/Kampus Production
  • Recomenda-se que iniciantes comecem ajoelhados para se acostumar com a estabilidade da prancha antes de tentar ficar de pé.
    Recomenda-se que iniciantes comecem ajoelhados para se acostumar com a estabilidade da prancha antes de tentar ficar de pé. Foto: Daniela Elena Tentis/Pixabay
  • A prática é benéfica para diversos grupos musculares, principalmente abdômen, pernas, costas e braços, além de melhorar o equilíbrio, a postura e a coordenação motora.
    A prática é benéfica para diversos grupos musculares, principalmente abdômen, pernas, costas e braços, além de melhorar o equilíbrio, a postura e a coordenação motora. Foto: Julita/Pixabay
  • O esporte possui diversas modalidades, adaptadas a diferentes perfis de praticantes. O SUP recreativo é o mais comum, voltado apenas para passeios relaxantes.
    O esporte possui diversas modalidades, adaptadas a diferentes perfis de praticantes. O SUP recreativo é o mais comum, voltado apenas para passeios relaxantes. Foto: thelester/Pixabay
  • O
    O "SUP race" foca em velocidade e resistência, com pranchas mais longas e estreitas. Já o "SUP surf" combina remadas e manobras em ondas, exigindo mais técnica e equilíbrio. Foto: Birgit/Pixabay
  • Há ainda o SUP yoga, modalidade que vem crescendo nos últimos anos e mistura as posturas da ioga com a instabilidade da prancha.
    Há ainda o SUP yoga, modalidade que vem crescendo nos últimos anos e mistura as posturas da ioga com a instabilidade da prancha. Foto: Freepik
  • Para praticar com segurança, é essencial utilizar colete salva-vidas. Também é importante observar as condições climáticas e do mar.
    Para praticar com segurança, é essencial utilizar colete salva-vidas. Também é importante observar as condições climáticas e do mar. Foto: Kookolara/Pixabay
