Conheça o Vasa: Navio afundou na inauguração e virou museu que atrai turistas do mundo inteiro

“Para nós, é interessante e desafiador estudar os esqueletos do Vasa. É muito difícil extrair DNA de um osso que está no fundo do mar há 333 anos, mas não é impossível”, declarou a professora de genética forense Maria Allen, em um comunicado à imprensa da Universidade de Uppsala, que analisa e tenta fazer identificações das ossadas. Foto: Reprodução/Anna Maria Forsberg /Vasamuseet/ SMTM