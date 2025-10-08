Galeria
Puro ou combinado, melão nutre e hidrata o organismo
Rico em nutrientes essenciais como vitaminas, minerais e antioxidantes, ele pode ser um aliado importante na promoção do bem-estar geral. Além disso, possui curiosidades interessantes, inclusive o dia internacional do melão, comemorado no dia 9 de agosto. Foto: Imagem de Henny Susilowati por Pixabay
O melão pertence à família das cucurbitáceas, a mesma família das abóboras e pepinos. Ele é originário da Ásia, mais precisamente do Irã e do Iraque, e foi introduzido na Europa pelos romanos Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
Atualmente, o melão é cultivado em diversos países ao redor do mundo, sendo uma das frutas mais consumidas durante o verão. Foto: Imagem de Ralph Klein por Pixabay
Entre as propriedades do melão se destaca o seu baixo teor de açúcar, gordura e calorias e sua riqueza em vitaminas A e E. A composição do melão contém 90% de água, e por isso, pode ser ingerido em grandes quantidades. Foto: Imagem de Hans por Pixabay
Existem aproximadamente 850 variedades de melão, sendo as mais conhecidas o melão cantalupo, o melão amarelo e o melão orange. Foto: Imagem de Jill Wellington por Pixabay
Graças a esta importante variedade e aos cultivos em estufa podemos ter acesso a essa fruta durante todo o ano, embora sua temporada real se estenda desde maio até setembro. Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
Veja quais benefícios tornam o melão uma excelente escolha para incluir na dieta diária, promovendo a saúde e o bem-estar de várias maneiras. Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
O melão é uma fruta muito benéfica para as pessoas que sofrem de ressecamento da pele, na verdade, essa fruta é muito utilizada em máscaras hidratantes. Foto: Imagem de Jill Wellington por Pixabay
Com baixo teor calórico e alto teor de água e fibras, o melão promove a sensação de saciedade e auxilia na perda de peso?. Foto: Imagem de Dgraph88 por Pixabay
As fibras presentes no melão ajudam a evitar prisão de ventre. O melão ainda é rico em vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e ajuda a combater infecções??. Foto: Imagem de tove erbs por Pixabay
A vitamina C presente no melão ainda é importante para a produção de colágeno, essencial para a saúde da pele, ossos e articulações. Foto: Reprodução Facebook Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro
O melão contém vitamina A e carotenos, que são essenciais para a saúde ocular e ajudam a prevenir doenças como a degeneração macular?. Foto: Domínio PúblicoWikimédia Commons
TambÃ©m possui uma boa concentraÃ§Ã£o de vitamina E, que proporciona propriedades antioxidantes, ajudando a prevenir o cÃ¢ncer e as doenÃ§as cardiovasculares. Foto: Captain76/WikimÃ©dia Commons
O melão possui propriedades antioxidantes que protegem as células contra danos dos radicais livres, prevenindo doenças crônicas. A fruta cai bem em sucos e vitaminas, combinando com laranja e abacaxi , entre outras frutas. Foto:
As fibras dietéticas do melão ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL), melhorando a saúde cardiovascular. O alto teor de água e potássio do melão proporciona um efeito diurético, ajudando a eliminar toxinas e prevenir a retenção de líquidos. Foto: Amanda Vick/Unsplash
A presenÃ§a de eletrÃ³litos como potÃ¡ssio e magnÃ©sio no melÃ£o ajuda a prevenir cÃ£ibras musculares?. JÃ¡ o cÃ¡lcio, magnÃ©sio e fÃ³sforo sÃ£o essenciais para a saÃºde e fortalecimento dos ossos??. Foto: Imagem de Seksak Kerdkanno por Pixabay
