Galeria
A “bruxa do divórcio” volta a atacar: Desta vez, Tim Burton e Monica Bellucci
A nota enviada pelos representantes dos artistas dizia: “É com muito respeito e profundo cuidado um pelo outro que Monica Bellucci e Tim Burton decidiram se separar.” Foto: Reprodução de vídeo Instagram
De acordo com a revista “People”, embora se conhecessem há quase duas décadas, eles só se aproximaram em 2022, quando Bellucci entregou um prêmio a Burton no Festival Lumière, na França. Foto: Reprodução de vídeo Instagram
O casal fez sua primeira aparição pública em outubro de 2023, no Festival de Roma. No ano seguinte, a atriz italiana atuou em “Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice, Beetlejuice”, filme dirigido por ele. Foto: Reprodução Instagram /@monicabellucciofficiel
Burton também foi casado com Lena Gieseke de 1987 até 1991. Depois manteve um relacionamento com a modelo e atriz Lisa Marie de 1992 até 2001. Foto: Wikimedia Commons / Sean Reynolds
De 2001 até 2014, Burton foi casado com a atriz Helena Bonham Carter e juntos tiveram dois filhos, Billy Raymond, nascido em outubro de 2003, e Nell, nascida em 2007. Foto: Wikimedia Commons David Torcivia
O diretor, conhecido por sua atenção aos detalhes na produção de seus filmes e pelo uso de maquetes e bonecos em stop-motion, nasceu em 25 de agosto de 1958 em Burbank, Califórnia, Estados Unidos, filho de Jean Rae Burton e de William Reed Burton. Foto: Harald Krichel/Wikimédia Commons
Ele começou a trabalhar como animador na Disney Productions, mas logo passou a dirigir curtas autorais, como “Vincent” em 1982 e “Frankenweenie”, curta de 1984. Foto: Divulgação
Sua estreia como diretor de longa-metragem ocorreu com “As Grandes Aventuras de Pee-wee” de 1985, comédia fantasiosa que já trazia elementos do estranho e do cômico peculiar. Foto: Divulgação
Dirigiu o filme “Os Fantasmas Se Divertem” de 1988, com Michael Keaton e Winona Ryder que, em 2024, reprisaram seus papéis na continuação. Foto: Divulgação
Dirigiu “Batman”, em 1989. O filme, que trouxe uma abordagem mais sombria ao herói, foi um sucesso de bilheteria e recebeu o Oscar de Melhor Direção de Arte. Foto: Reprodução/Batman - O Retorno
Outro marco na carreira de Burton é “Edward Mãos de Tesoura”, de 1990. O filme, estrelado por Johnny Depp e Winona Ryder, se tornou um clássico moderno. Foto: Divulgação
Outro destaque da carreira do diretor é a animação “A Noiva-Cadáver”, de 2005. Produzido com a estética característica de Burton, o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Animação em 2006 e acompanha Victor Van Dort, que acidentalmente desperta Emily, a noiva morta, e é levado ao submundo. Foto: Divulgação
Também dirigiu “Alice no País das Maravilhas”, de 2010. A produção foi um sucesso de bilheteria e ganhou dois Oscars: Melhor Direção de Arte e Melhor Figurino. Foto: Divulgação
Dirigiu a animação em stop-motion “Frankenweenie”, de 2012, indicada ao Oscar de Melhor Filme de Animação. É uma versão expandida do curta de 1984, também dirigido por Burton. Foto: Divulgação
Outros filmes que dirigiu incluem: “Batman O Retorno", “A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça”, “Peixe Grande e suas Histórias Maravilhosas”, "Planeta dos Macacos", “Sombras da Noite”, “Dumbo” e “Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet”. Foto: Divulgação
Um dos trabalhos mais recentes de Tim Burton foi dirigir, em 2025, o clipe de “The Dead Dance” da cantora Lady Gaga. O vídeo, que tem como locação a Ilha das Bonecas no México, explora o estranho e o obscuro, estética que Gaga costuma adotar, tornando a colaboração quase um encontro natural de estilos. Foto: Reprodução Youtube /@LadyGaga
Além disso, o clipe funciona como um desdobramento da série Wandinha, em que Gaga aparece brevemente ao lado de Jenna Ortega na segunda temporada. Foto: Reprodução Instagram / @wednesdaynetflix
No campo das artes visuais, Burton também publicou livros como “A Morte Melancólica do Rapaz Ostra e Outras Histórias ". Sua arte já foi exibida em mostras internacionais como “The World of Tim Burton” e “Lost Vegas”, que apresentaram ilustrações, conceitos visuais e designs de personagens. Foto: Divulgação
Burton recebeu o Leão de Ouro de Carreira no Festival de Veneza em 2007, prêmio que reconheceu sua trajetória e o impacto de suas obras no cenário cinematográfico. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore