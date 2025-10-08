A “bruxa do divórcio” volta a atacar: Desta vez, Tim Burton e Monica Bellucci

Um dos trabalhos mais recentes de Tim Burton foi dirigir, em 2025, o clipe de “The Dead Dance” da cantora Lady Gaga. O vídeo, que tem como locação a Ilha das Bonecas no México, explora o estranho e o obscuro, estética que Gaga costuma adotar, tornando a colaboração quase um encontro natural de estilos. Foto: Reprodução Youtube /@LadyGaga