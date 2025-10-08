Galeria
Por água abaixo, literalmente: Empresário gasta milhões com restauração e navio afunda
-
Chris Willson comprou o navio Aurora em 2008 e passou 16 anos de sua vida dedicado ao seu objetivo. Foto: Reprodução/YouTube
-
Em setembro de 2024, a embarcação começou a afundar nas águas da Califórnia, pondo fim ao projeto que consumiu tempo, recursos e esperança. Foto: Reprodução/YouTube
-
A história teve início quando Willson encontrou, na internet, um anúncio de venda de um transatlântico de mais de 50 anos, atracado em Decker Island. Foto: Wikimedia Commons/Andreas Achsel
-
Fascinado pela ideia, o homem comprou a embarcação e a levou para Rio Vista, onde planejava iniciar uma grande restauração. Foto: Reprodução
-
-
Construído em 1955 pelo estaleiro alemão Blohm and Voss, o navio se chamava Wappen von Hamburg antes de se tornar Aurora. Foto: Wikimedia Commons/Oxfordian Kissuth
-
Ele tinha 72 metros de comprimento, 85 cabines, diversos salões e já tinha até aparecido no cinema! Foto: Reprodução/YouTube
-
A embarcação apareceu no longa "Moscou Contra 007", de 1963, da franquia James Bond. Foto: Reprodução
-
-
Willson ficou tão animado que chegou a dormir a bordo e relatou ter vivido “um dos amanheceres mais belos da sua vida”. Foto: Reprodução
-
Passada a empolgação inicial, logo vieram os problemas: o navio precisou ser deslocado várias vezes para evitar que ele encalhasse em águas rasas. Foto: Reprodução
-
Os reparos — feitos por Willson e alguns voluntários — avançavam lentamente, sem financiamento adequado. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Nos últimos anos, a situação se agravou. O Aurora passou a ser alvo de críticas de moradores e autoridades. Foto: Reprodução
-
Eles que temiam um desastre ambiental semelhante ao de outras embarcações antigas da região da marina Herman e Helen, em Little Potato Slough. Foto: Wikimedia Commons/Wolfgang Fricke
-
Uma ordem de despejo exigiu investimentos de cerca de US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões) para obras fluviais e a continuidade do projeto, mas o valor era inalcançável. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Mesmo com doações obtidas pelo seu canal no YouTube, Willson decidiu colocar o navio à venda. A identidade do comprador nunca foi divulgada. Foto: Reprodução/YouTube
-
Em setembro de 2024, o Aurora começou a afundar após desenvolver um rombo no casco. Foto: Arquivo Pessoal
-
Na ocasião, foi constatado um vazamento de diesel e risco de contaminação ambiental. Foto: Divulgação/Guarda Costeira dos Estados Unidos
-
-
A cidade de Stockton assumiu a operaÃ§Ã£o e, apÃ³s gastos milionÃ¡rios, decidiram rebocÃ¡-lo para a Ilha Mare, onde foi demolido em abril de 2025. Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Guarda Costeira dos Estados Unidos
-
Estima-se que o processo, extremamente caro, pode ter custado milhões de dólares aos cofres públicos. Foto: Domínio Público