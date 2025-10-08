Galeria
Norte-americano é resgatado após levar susto enquanto praticava kitesurf em Florianópolis
De acordo com a corporação, o homem foi retirado do mar em segurança e sem ferimentos, com o apoio de uma motoaquática. Foto: Domínio Público
Imagens que circularam pelas redes mostram o momento em que o kitesurfista tenta subir novamente na prancha, mas acaba sendo vencido pela força das ondas. Foto: Repodução de vídeo Instagram @informe_floripa
Após o resgate bem-sucedido, o homem agradeceu aos bombeiros pelos serviços prestados. Foto: Flickr - Otávio Nogueira
O kitesurf, também conhecido como kiteboard, é um esporte aquático que combina elementos do surfe, do surf, windsurf e parapente. Foto: Manuel González Olaechea /Wikimédia Commons
O nome deriva das palavras em inglês "kite" (pipa) e "surf" (deslizar sobre a água). Foto: Imagem de Dimitris Vetsikas por Pixabay
Na modalidade, o praticante é impulsionado sobre a água por uma "pipa" controlada por cabos e uma barra de comando, enquanto desliza sobre uma prancha semelhante à de surfe. Foto: Chrumps/Wikimédia Commons
O atleta utiliza o kite para gerar tração e realizar manobras, saltos e deslocamentos em alta velocidade sobre a superfície da água. Foto: Gianfranco Gori /Wikimédia Commons
O conceito de usar pipas para locomoção remonta a milhares de anos, mas o kitesurf moderno surgiu na década de 1980. Foto: AlexAC21/Wikimédia Commons
Os franceses Bruno e Dominique Legaignoux são considerados os inventores do conceito moderno, ao criarem um tipo de pipa inflável que permitia maior estabilidade e segurança. Foto: Flickr Manuel Barroso
Esse kite inflável tinha a capacidade de ser relançado da água após cair, solucionando um problema que existia nas tentativas anteriores. Foto: Flickr Sam Sidran
A popularização global veio no final dos anos 90, com figuras como Robby Naish, campeão mundial de windsurf que passou a divulgar o novo esporte. Foto: Wikimedia Commons/Robbynaishus1111
Desde então, o kitesurf evoluiu rapidamente, atraindo atletas profissionais e amadores, e tornando-se uma modalidade reconhecida por federações internacionais. Foto: Elissonm /Wikimédia Commons
Existem diferentes modalidades de kitesurf; conheça as principais! Foto: Julien Gazeau /Wikimédia Commons
Freeride: É o estilo mais comum e indicado para iniciantes, focado no prazer de velejar, fazer curvas e dar pequenos saltos. Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
Freestyle: A vertente mais acrobática e radical, com foco em manobras complexas, saltos altos, rotações e movimentos no ar. Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
Wave: Consiste em velejar e surfar as ondas, utilizando pranchas direcionais (parecidas com as de surf). Foto: Deimantina /Wikimédia Commons
Foil: Utiliza uma prancha com um mastro (o foil) que faz a prancha "voar" sobre a água, reduzindo o atrito e permitindo velejar com ventos mais fracos. Foto: Imagem de michaelhumenberger por Pixabay
Por isso, os praticantes devem usar equipamento de segurança, respeitar as normas locais de navegação e manter distância de banhistas e embarcações. Foto: Flickr romantsova
É fundamental também aprender com instrutores certificados, já que o controle do kite requer técnica e noção de ventos e correntes. Foto: Imagem de Christo Anestev por Pixabay
Em julho de 2015, o portuguÃªs Francisco Lufinha quebrou o recorde mundial de maior viagem de kitesurf sem paradas, navegando 874 km em 47 horas e 37 minutos. Foto: AssociaÃ§Ã£o +Mar /WikimÃ©dia Commons