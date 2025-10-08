Galeria
Atriz criada por Inteligência Artificial revolta atores em Hollywood
Nomeada "Tilly Norwood", a atriz foi desenvolvida pela empresa Xicoia, descrita como "o primeiro estúdio de talentos com inteligência artificial do mundo". Foto: Reprodução/Instagram
O principal ponto de controvérsia é que a IA estaria ocupando um espaço que deveria ser de artistas humanos. Foto: Reprodução/Instagram
O Sindicato de Atores dos Estados Unidos emitiu um comunicado em tom de revolta com a criação. “Para deixar claro, 'Tilly Norwood' não é uma atriz", diz um trecho. Foto: 12019/Pixabay
"É uma personagem gerada por um programa de computador treinado com base no trabalho de inúmeros artistas profissionais — sem permissão ou remuneração”, completa a nota de repúdio. Foto: Reprodução/Instagram
Tilly Norwood foi apresentada pela produtora e comediante holandesa Eline Van der Velden no fim de setembro. Foto: Divulgação/Particle6
Ela é fundadora do estúdio de IA Particle6 e exibiu sua nova criação no Zurich Summit, evento paralelo ao Festival de Cinema de Zurique. Foto: Reprodução/Instagram
Diante das críticas, a produtora afirmou que não pretende substituir atores com Tilly. “Vejo a IA não como uma substituta para pessoas, mas como uma nova ferramenta, um novo pincel", disse ela. Foto: Reprodução/YouTube
"Assim como a animação, o teatro de marionetes ou a computação gráfica (CGI) abriram novas possibilidades sem prejudicar a atuação ao vivo, a IA oferece outra maneira de imaginar e construir histórias", justificou. Foto: Reprodução/Instagram
Em Hollywood, diversos artistas já se manifestaram contra a iniciativa. Melissa Barrera, que estrelou "Pânico VI", disparou contra a nova "atriz": Foto: Reprodução
“Espero que todos os atores representados pelo agente que faz isso se ferrem. Que nojo, entenda o momento", escreveu ela em um story. Foto: Reprodução/Instagram
Natasha Lyonne, que atuou em "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", disse que “qualquer agência de talentos envolvida nisso deveria ser boicotada por todas as corporações”. Foto: Divulgação/Netflix
"Profundamente equivocado e totalmente perturbador. Não é o caminho. Não é a vibe. Não é o uso", acrescentou. Foto: Reprodução/Instagram
Enquanto assistia a um vídeo de Tilly em uma entrevista, a atriz Emily Blunt se indignou: "Isso é realmente assustador [...] Não façam isso. Por favor, parem. Por favor, parem de destruir nossa conexão humana." Foto: Reprodução
A discussão ocorre em meio ao debate mais amplo sobre o papel da IA no cinema, tema central na greve de Hollywood em 2023, por exemplo. Foto: Reprodução/Instagram Hollywood Walk Of Fame
Em 2024, o filme "O Brutalista" gerou polêmica ao utilizar IA para criar as falas em húngaro dos atores Adrien Brody e Felicity Jones. Foto: Reprodução
No dia 28 de setembro, Van der Velden rebateu críticas em seu Instagram: "Para aqueles que expressaram raiva pela criação da minha personagem de IA, ela não é uma substituta para um ser humano, mas uma obra de arte". Foto: Divulgação/Particle6
Apesar da polêmica, a conta de Tilly Norwood no Instagram não para de crescer e já conta com 40 mil seguidores. Foto: Reprodução/Instagram
As postagens simulam uma vida cotidiana e a preparação para uma futura carreira no cinema. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram