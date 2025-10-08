Galeria
Ex-marido da mulher de César Tralli reage à promoção do substituto de William Bonner
-
O gesto foi valorizado como uma demonstração de respeito e maturidade, já que ele já foi casado com Ticiane. O casal, inclusive, tem uma filha, Rafaela, nascida em 21/7/2009. Foto: Instagram
-
César Tralli vai assumir a bancada do Jornal Nacional a partir de novembro, quando William Bonner deixará a apresentação após 29 anos. Foto: João Cotta/Globo
-
Durante a exibição do jornal neste dia 1º de setembro, o jornalista explicou que a decisão foi motivada por razões pessoais e pelo desejo de uma rotina menos intensa. Foto: Reprodução/Instagram
-
Seu novo destino profissional será o Globo Repórter, programa ao qual se juntará em 2026, ao lado de Sandra Annenberg. Foto: Reprodução/TV Globo
-
-
ConheÃ§a, entÃ£o, a trajetÃ³ria de CÃ©sar Tralli, novo Ã¢ncora do Jornal Nacional, que esta na Globo desde os anos 90. Foto: ReproduÃ§Ã£o/TV Globo
-
César Tralli nasceu em São Paulo, no dia 23 de dezembro de 1970, e se formou em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação Cásper Líbero e cursou mestrado em ciências sociais na PUC de São Paulo. Foto: YouTube/TV Globo
-
Filho de mãe professora e pai que atuava em informática, frequentou escolas públicas e começou cedo sua paixão pela escrita. Foto: Wikimedia Commons/Cesartralli
-
-
Sua carreira começou na Gazeta Esportiva e na rádio Jovem Pan, onde falava sobre o trânsito direto de um helicóptero. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Em 1991, começou na televisão como repórter do “Aqui Agora”, do SBT e, no ano seguinte, apresentou o programa “Flórida On Line” na TV Record. Foto: Reprodução
-
Em 1993, ingressou na Rede Globo. Dois anos depois, aos 24 anos, foi nomeado correspondente internacional em Londres, tornando-se o mais jovem da emissora na função. Foto: Reprodução/TV Globo
-
-
Permaneceu lá por cinco anos, cobrindo eventos globais marcantes como o assassinato de Yitzhak Rabin, o acidente de Chernobyl, o terremoto na Turquia e a morte da princesa Diana. Foto: Reprodução/TV Globo
-
De volta ao Brasil no início dos anos 2000, Tralli atuou como repórter especial em coberturas importantes como os atentados de 11 de setembro de 2001, diversas Copas do Mundo e Jogos Olímpicos de Atenas 2004 e Pequim 2008. Foto: Reprodução/Instagram
-
Paralelamente, realizou investigações jornalísticas profundas e ganhou prêmios por coberturas nos casos da Máfia dos motoristas, acidente com avião da TAM e adulteração de combustíveis. Foto: Reprodução/TV Globo
-
-
Em 2011, César Tralli assumiu a bancada do SPTV – 1ª Edição, onde fez sucesso por seu estilo dinâmico e interativo. Foto: Zé Paulo Cardeal/Globo
-
Após dez anos como âncora titular, em 2021 foi chamado para apresentar o Jornal Hoje, substituindo Maju Coutinho. Foto: Marcos Rosa/Globo
-
Ainda em 2020, passou a apresentar a Jornal GloboNews – Edição das 18h, substituindo Leilane Neubarth. Foto: Divulgação/GloboNews
-
-
Na esfera pessoal, César Tralli foi casado com Cássia Ávila, de 2006 a 2007, depois com a jornalista Flávia Freire, até 2013. Foto: Ibstagram
-
Desde 2017, Tralli é casado com Ticiane Pinheiro, com quem teve uma filha, Manuella, nascida em julho de 2019. Foto: Reprodução/Instagram
-
Recentemente, o jornalista passou por duas tragédias pessoais marcantes: em 2020, sua irmã Gabriela faleceu por síndrome de Noonan, e em 2022, sua mãe, Edna Tralli, morreu em um acidente aéreo no interior de São Paulo Foto: Reprodução/TV Globo
-