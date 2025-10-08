Galeria
Fernando Fernandes e a emoção de ‘voltar a andar’: “Arrepiou”
Durante uma participação no programa Domingão com Huck, ele disse ter se emocionado ao sentir os pés tocarem o chão, mesmo sem sensibilidade nas pernas. Foto: Reprodução/TV Globo
"Admito que menosprezei o aparelho, achei que fosse mais do mesmo, mas, não. Eu não tenho sensibilidade nas pernas, mas senti os meus pés em contato com o chão... Isso me arrepiou", descreveu. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
O momento em que "caminha" com o exoesqueleto foi registrado e publicado nas redes sociais. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
"Andar já não fazia parte dos meus planos há muito tempo e deixou de ser prioridade desde que descobri um mundo de uma nova forma, com rodas e asas e isso me completa!", escreveu. Foto: Reprodução/TV Globo
Fernando sofreu um acidente de carro em 2009 que o fez perder os movimentos da cintura para baixo. Foto: Reprodução @fernandolife
Em entrevistas anteriores, o ex-BBB havia relatado como pessoas passaram a tratá-lo de forma diferente após o incidente. Foto: Reprodução @fernandolife
Nascido em São Paulo, em 28 de março de 1981, Fernando Fernandes ganhou notoriedade em 2002 ao participar do Big Brother Brasil, quando foi o 3° eliminado. Foto: Reprodução de TV
Na época, ele trabalhava como modelo para marcas como Dolce e Gabbana e Abercrombie e Fitch e também já havia atuado como boxeador. Foto: Instagram @fernandolife
Após o reality, Fernando precisou se reinventar e decidiu se tornar paratleta. Foto: Reprodução @fernandolife
Ele se destacou na paracanoagem, conquistando quatro títulos mundiais consecutivos entre 2009 e 2012. Foto: Ricardo Ramos/CBCa
Além do esporte, construiu uma carreira na televisão, apresentando quadros e programas no Grupo Globo, como "Desafio sem Limites", para o Esporte Espetacular. Foto: Reprodução/TV Globo
No Canal Off, apresentou o "Além dos Limites", em 2018. Foto: Reprodução/Instagram
Ainda na Globo, comandou o reality "No Limite", de 2022 a 2023, tornando-se o primeiro cadeirante a comandar um programa desse gÃªnero no Brasil. Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Globo
Em 2023, Fernandes foi um dos participantes do "The Masked Singer Brasil", vestido de circo. Foto: Reprodução/TV Globo
Na vida pessoal, Fernando já namorou a atriz Danielle Winits, assim que saiu do BBB. Segundo ele, o romance não engatou por causa do assédio dos paparazzi. Foto: Divulgação
Ele também se relacionou brevemente com a austríaca Viktoria Schwarz, campeã mundial de canoagem, e foi casado por três anos com a também modelo Laís Oliveira. Foto: Reprodução/Instagram
No fim de julho, Fernando acrescentou mais uma façanha à sua trajetória: participou de duas das etapas mais difíceis do Rally dos Sertões 2025, percorrendo 948 km entre a Bahia e Pernambuco. Foto: Reprodução @fernandolife
Ele pilotou um Veículo Utilitário de Tarefa (UTV) adaptado ao lado do navegador Fábio Machado, acelerando e freando com a mão esquerda e controlando o volante com a direita. Foto: Reprodução @fernandolife
Para o desafio, o ex-BBB se preparou com treinos de musculação e ciclismo, reforçando tanto a resistência física quanto o preparo mental. Foto: Reprodução @fernandolife
Apesar das dificuldades técnicas e da exaustão, Fernando destacou o aprendizado e a emoção de participar da competição e revelou o desejo de correr todas as etapas na próxima edição. Foto: Fábio Rocha/TV Globo
Conhecido por buscar experiências radicais, Fernando já sobrevoou o vulcão Pacaya, cruzou o deserto do Saara em handbike e explorou regiões extremas da Islândia. Foto: Montagem/Reproduc?a?o Instagram/TV Globo