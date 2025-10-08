Galeria
Polonesa que alega ser Madeleine McCann sofre revés e chora em tribunal; entenda
Depois de afirmar ser Madeleine, a jovem polonesa Julia Wandelt foi às lágrimas no tribunal ao ouvir que ela não tem qualquer parentesco com os McCann. Foto: Reprodução
Um novo capítulo no caso do desaparecimento de Madeleine McCann ganhou os noticiários neste início de outubro. Foto: Reproduc?a?o
O promotor Michael Duck declarou que há "provas científicas inequívocas" de que elas não são a mesma pessoa. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
Julia Wandelt, também chamada de Julia Wendell ou Julia Faustyna, está sendo julgada ao lado de Karen Spragg, de 61 anos. Foto: Reproduc?a?o
Elas são acusadas de perseguir os pais e irmãos de Madeleine entre junho de 2022 e fevereiro de 2025. Ambas negam as alegações. Foto: Daniel Bone por Pixabay
Julia foi detida no dia 19 de fevereiro de 2025, logo após desembarcar no Reino Unido. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Dias antes, ela havia alegado ter novos testes de DNA que “comprovavam” seu parentesco com Gerry McCann, pai de Madeleine. Foto: Reprodução/SkyNews
No entanto, testes anteriores, divulgados em abril de 2023, jÃ¡ tinham negado qualquer possibilidade de ela ser Madeleine, indicando que sua ascendÃªncia Ã© polonesa, lituana e romena. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
Após os primeiros resultados, Julia chegou a se desculpar com os McCann e se afastou da mídia, passando um período nos Estados Unidos sob proteção da médium Fia Johansson. Foto: Reproduc?a?o
Mesmo assim, a polonesa voltou a insistir em novas análises genéticas, que, segundo ela, mostravam semelhanças físicas e biológicas com a criança desaparecida. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
Contudo, o promotor Michael Duck reiterou no tribunal que Julia Wandelt definitivamente não é Madeleine McCann. Foto: 2541163/Pixabay
O caso Madeleine McCann é um dos desaparecimentos mais notórios e duradouros do mundo, mantendo-se sem solução mais de 18 anos. Foto: Reproduc?a?o
Ela desapareceu em 3 de maio de 2007, aos três anos, do apartamento de férias da família na Praia da Luz, no Algarve, em Portugal. Foto: Wikimedia Commons/Bengt Nyman
Seus pais, Kate e Gerry McCann, estavam jantando com amigos nas proximidades e faziam rondas para checar os filhos, que estavam dormindo no quarto. Foto: ReproduÃ§Ã£o/SkyNews
Inicialmente, as autoridades portuguesas chegaram a considerar os pais como suspeitos, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Foto: Scott Rodgerson/Unsplash
Em junho de 2020, promotores alemães disseram ter “provas concretas” apontando o alemão Christian Brückner como o principal suspeito de ter sequestrado e assassinado Madeleine. Foto: Reproduc?a?o
Em junho de 2025 equipas alemãs, com a colaboração de Portugal, conduziram buscas em terrenos e edifícios abandonados perto de Praia da Luz e de locais associados ao suspeito, na tentativa de encontrar vestígios relevantes. Foto: Reprodução/CM Portugal
Em setembro de 2025, Brückner foi libertado de uma prisão alemã após cumprir uma pena por um outro crime que não tem relação com o sumiço de Madeleine. Foto: Reproduc?a?o/Mirror
A polícia britânica e o Ministério Público alemão mantêm a investigação em curso. Foto: Maheshkumar Painam Unsplash
Os promotores alemães afirmam publicamente que as provas que possuem ainda não são fortes o suficiente para garantir uma condenação de Brückner em tribunal. Foto: Reproduc?a?o
