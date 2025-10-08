Assine
Polonesa que alega ser Madeleine McCann sofre revés e chora em tribunal; entenda

  • Depois de afirmar ser Madeleine, a jovem polonesa Julia Wandelt foi às lágrimas no tribunal ao ouvir que ela não tem qualquer parentesco com os McCann.
  • Um novo capítulo no caso do desaparecimento de Madeleine McCann ganhou os noticiários neste início de outubro.
  • O promotor Michael Duck declarou que há
  • Julia Wandelt, também chamada de Julia Wendell ou Julia Faustyna, está sendo julgada ao lado de Karen Spragg, de 61 anos.
  • Elas são acusadas de perseguir os pais e irmãos de Madeleine entre junho de 2022 e fevereiro de 2025. Ambas negam as alegações.
  • Julia foi detida no dia 19 de fevereiro de 2025, logo após desembarcar no Reino Unido.
  • Dias antes, ela havia alegado ter novos testes de DNA que “comprovavam” seu parentesco com Gerry McCann, pai de Madeleine.
  • No entanto, testes anteriores, divulgados em abril de 2023, jÃ¡ tinham negado qualquer possibilidade de ela ser Madeleine, indicando que sua ascendÃªncia Ã© polonesa, lituana e romena.
  • Após os primeiros resultados, Julia chegou a se desculpar com os McCann e se afastou da mídia, passando um período nos Estados Unidos sob proteção da médium Fia Johansson.
  • Mesmo assim, a polonesa voltou a insistir em novas análises genéticas, que, segundo ela, mostravam semelhanças físicas e biológicas com a criança desaparecida.
  • Contudo, o promotor Michael Duck reiterou no tribunal que Julia Wandelt definitivamente não é Madeleine McCann.
  • O caso Madeleine McCann é um dos desaparecimentos mais notórios e duradouros do mundo, mantendo-se sem solução mais de 18 anos.
  • Ela desapareceu em 3 de maio de 2007, aos três anos, do apartamento de férias da família na Praia da Luz, no Algarve, em Portugal.
  • Seus pais, Kate e Gerry McCann, estavam jantando com amigos nas proximidades e faziam rondas para checar os filhos, que estavam dormindo no quarto.
  • Inicialmente, as autoridades portuguesas chegaram a considerar os pais como suspeitos, mas o caso foi arquivado por falta de provas.
  • Em junho de 2020, promotores alemães disseram ter “provas concretas” apontando o alemão Christian Brückner como o principal suspeito de ter sequestrado e assassinado Madeleine.
  • Em junho de 2025 equipas alemãs, com a colaboração de Portugal, conduziram buscas em terrenos e edifícios abandonados perto de Praia da Luz e de locais associados ao suspeito, na tentativa de encontrar vestígios relevantes.
  • Inicialmente, as autoridades portuguesas chegaram a considerar os pais como suspeitos, mas o caso foi arquivado por falta de provas.
  • Em setembro de 2025, Brückner foi libertado de uma prisão alemã após cumprir uma pena por um outro crime que não tem relação com o sumiço de Madeleine.
  • Em junho de 2020, promotores alemães disseram ter “provas concretas” apontando o alemão Christian Brückner como o principal suspeito de ter sequestrado e assassinado Madeleine.
  • A polícia britânica e o Ministério Público alemão mantêm a investigação em curso.
  • Em junho de 2025 equipas alemãs, com a colaboração de Portugal, conduziram buscas em terrenos e edifícios abandonados perto de Praia da Luz e de locais associados ao suspeito, na tentativa de encontrar vestígios relevantes.
  • Os promotores alemães afirmam publicamente que as provas que possuem ainda não são fortes o suficiente para garantir uma condenação de Brückner em tribunal.
  • Em setembro de 2025, Brückner foi libertado de uma prisão alemã após cumprir uma pena por um outro crime que não tem relação com o sumiço de Madeleine.
  • A polícia britânica e o Ministério Público alemão mantêm a investigação em curso.
  • Os promotores alemÃ£es afirmam publicamente que as provas que possuem ainda nÃ£o sÃ£o fortes o suficiente para garantir uma condenaÃ§Ã£o de BrÃŒckner em tribunal.
