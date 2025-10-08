Galeria
Cidade pode virar polo de surfe com instalação de piscina de ondas
O empreendimento, que seria construído pela espanhola Wavegarden, visa colocar a cidade no mapa mundial do surfe. Foto: Reprodução
O complexo pode incluir também um resort integrado às lagoas de Maricá e ao mar, visando impulsionar o turismo local. Foto: Divulgação/Wavegarden
Esta é uma nova tentativa, já que um projeto semelhante anunciado em 2016 não foi adiante devido aos altos custos. Foto: Instagram @surflandbrasil
Além de Maricá, Búzios pretende inaugurar em 2026 o que seria a "maior piscina de ondas do Hemisfério Sul", com 14 mil m². Foto: Divulgação/BSC
As piscinas artificiais (tambÃ©m chamadas de "praias artificiais") viraram uma grande atraÃ§Ã£o para surfistas e amadores nos Ãºltimos anos, chegando atÃ© mesmo no Brasil. Confira algumas das mais famosas! Foto: DivulgaÃ§Ã£o/BSC
Surf Ranch (Califórnia, Estados Unidos) – O famoso surfista Kelly Slater é o responsável pela criação da maior piscina transformada em praia de ondas artificiais do planeta. Foto: Instagram @kswaveco
Ela fica na Califórnia e possui um sistema de ondas gerado por um conjunto de barragens e motores submarinos. Foi sede de etapas da WSL (Liga Mundial de Surfe) em 2018, 2019, 2021 e 2023. Foto: Instagram @kswaveco
O empreendimento aproveitou um antigo lago para esqui aquático. A piscina artificial tem cerca de 700 metros de comprimento e 150 metros de largura. Foto: Instagram @kswaveco
Surf Ranch não é uma atração pública — o acesso é altamente restrito. Surfistas comuns precisam ser convidados ou participar de pacotes VIP e privados. Foto: Instagram @kswaveco
Os custos são elevados: estimativas apontam entre R$ 24 mil a mais de R$ 34 mil por pessoa por dia, com pacotes exclusivos chegando a R$ 400 mil por dia dependendo da temporada. Foto: Instagram @kswaveco
Após alguns surfistas se manifestarem contra, Kelly Slater já declarou que o Surf Ranch não é um substituto do oceano, mas um avanço tecnológico significativo que vai “mudar o futuro do surf”. Foto: Instagram/@kellyslater
"The Wave" (Bristol, Inglaterra) – Localizada no Reino Unido, é a segunda praia de ondas artificiais do mundo. Foi projetada para ter ondas perfeitas destinadas a surfistas de todos os níveis de habilidade. Foto: Divulgação
A The Wave foi aberta ao público em outubro de 2019, contendo o primeiro modelo de tecnologia de Wavegarden Cove. Com apenas um clique, são gerados mais de 30 tipos de ondas: tubulares, à esquerda, à direita, lentas e rápidas Foto: Divulgação
Urbnsurf (Melbourne, Austrália) – Em abril de 2016, a empresa Urbnsurf anunciou que iria construir uma piscina de ondas nos arredores do aeroporto de Melbourne, na Austrália. Segundo a companhia, o custo previsto era de US$ 28 milhões. Foto: Kate McNamara - Flickr
Foi a primeira Wavegarden com tecnologia "The Cove" construída no mundo. De acordo com a empresa, a piscina pode liberar mil ondas de até 2 metros a cada hora. Foto: Instagram @urbnsurf
Com duas partes divididas, o canto mais distante Ã© para os surfistas mais habilidosos.? JÃ¡ o lado interno da piscina tem ondas mais suaves, ideal para surfistas aprendizes. Foto: Instagram @urbnsurf
Em julho de 2024, uma tragédia: homem de 70 anos morreu no local. Segundo jornais da Austrália, ele caiu da sua prancha e não mais conseguiu sair da água. Foto: Instagram @urbnsurf
Boa Vista Village Surf Club (Porto Feliz, São Paulo) – Já imaginou surfar no interior? Pois bem, no Boa Vista Village Surf Club, em Porto Feliz, é possível. Foto: Divulgação
A piscina tem uma área de surfe de 220 metros de comprimento, o que permite ondas de até 22 segundos, e conta com a tecnologia PerfectSwell da American Wave Machines. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Em 2023, o local ganhou mais notoriedade ao receber Ítalo Ferreira, brasileiro campeão olímpico nas Olimpíadas de Tóquio 2020. O medalhista convidou ninguém menos que o ator Chris Hemsworth, que interpreta o herói "Thor". Foto: Reprodução/Instagram