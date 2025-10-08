Assine
Inseto “do bem”: larva devora plásticos e ajuda a tirar lixo da natureza

LA
Lance
  De acordo com os cientistas, a larva-da-farinha (de tenébrios) pode mastigar o poliestireno e hospedar bactérias em seus intestinos que ajudam a quebrar o material.
    De acordo com os cientistas, a larva-da-farinha (de tenébrios) pode mastigar o poliestireno e hospedar bactérias em seus intestinos que ajudam a quebrar o material. Foto: Tylwyth Eldar/Wikimedia Commons
  Conhecido como isopor, o material plástico é utilizado em embalagens alimentícias, eletrônicas e industriais. Todavia, é difícil de quebrar e extremamente durável. Até porque os métodos tradicionais de reciclagem são caros e podem criar poluentes
    Conhecido como isopor, o material plástico é utilizado em embalagens alimentícias, eletrônicas e industriais. Todavia, é difícil de quebrar e extremamente durável. Até porque os métodos tradicionais de reciclagem são caros e podem criar poluentes Foto: Stanford University
  O experimento durou mais de um mês, e os pesquisadores alimentaram as larvas apenas com poliestireno ou com farelo (um alimento rico em nutrientes). O tenébrio é a forma larval do besouro escuro Alphitobius e tem um período larval entre 8 e 10 semanas.
    O experimento durou mais de um mês, e os pesquisadores alimentaram as larvas apenas com poliestireno ou com farelo (um alimento rico em nutrientes). O tenébrio é a forma larval do besouro escuro Alphitobius e tem um período larval entre 8 e 10 semanas. Foto: Stanford University
  Os insetos que receberam poliestireno e farelo sobreviveram em taxas mais altas. Além disso, conseguiram comer o plástico de forma mais eficiente.
    Os insetos que receberam poliestireno e farelo sobreviveram em taxas mais altas. Além disso, conseguiram comer o plástico de forma mais eficiente. Foto: Universidade de Queensland
  Além disso, o estudo identificou que as entranhas de larvas alimentadas com poliestireno contêm níveis mais altos de Proteobacteria e Firmicutes, bactérias que podem se adaptar a vários ambientes e decompor uma ampla gama de substâncias complexas.
    Além disso, o estudo identificou que as entranhas de larvas alimentadas com poliestireno contêm níveis mais altos de Proteobacteria e Firmicutes, bactérias que podem se adaptar a vários ambientes e decompor uma ampla gama de substâncias complexas. Foto: Imagem de Dmitriy por Pixabay
  Isso pode significar que a larva-da-farinha pode não ter naturalmente a capacidade de comer o material. Mas sim as bactérias que desempenham tal papel. Elas podem ser encontradas em galpões de criação de aves, que são quentes e podem oferecer um suprimento constante de alimentos.
    Isso pode significar que a larva-da-farinha pode não ter naturalmente a capacidade de comer o material. Mas sim as bactérias que desempenham tal papel. Elas podem ser encontradas em galpões de criação de aves, que são quentes e podem oferecer um suprimento constante de alimentos. Foto: Imagem de Hans por Pixabay
  Ainda de acordo com os cientistas, os insetos podem estar comendo o poliestireno porque ele é composto principalmente de carbono e hidrogênio, uma fonte de energia.
    Ainda de acordo com os cientistas, os insetos podem estar comendo o poliestireno porque ele é composto principalmente de carbono e hidrogênio, uma fonte de energia. Foto: cipe
  As informações foram publicadas no
    As informações foram publicadas no "The Conversation", por Fathiya Khamis, cientista do Centro Internacional de Fisiologia e Ecologia de Insetos do Quênia. Foto: icipe
  Quando eles começam a ingerir plástico, as bactérias em seus intestinos podem ajudar a quebrá-lo. Uma descoberta que apoia a hipótese de que o intestino de certos insetos pode permitir a degradação do plástico.
    Quando eles começam a ingerir plástico, as bactérias em seus intestinos podem ajudar a quebrá-lo. Uma descoberta que apoia a hipótese de que o intestino de certos insetos pode permitir a degradação do plástico. Foto: Imagem de Dmitriy por Pixabay
  Diante dessa possibilidade, os pesquisadores defendem que isolar essas bactérias e as enzimas produzidas por elas pode ajudar a criar soluções microbianas para degradar os resíduos plásticos em maior escala.
    Diante dessa possibilidade, os pesquisadores defendem que isolar essas bactérias e as enzimas produzidas por elas pode ajudar a criar soluções microbianas para degradar os resíduos plásticos em maior escala. Foto: ICIPE
  Boa parte do lixo produzido pelas pessoas demora muito para se decompor e não é destinado para reciclagem. Afinal, o mundo convive, atualmente, com a falta de espaço em aterros sanitários.
    Boa parte do lixo produzido pelas pessoas demora muito para se decompor e não é destinado para reciclagem. Afinal, o mundo convive, atualmente, com a falta de espaço em aterros sanitários. Foto: Site The conversation
  Diante disso, proliferam-se os lixões a céu aberto, contaminando a água dos rios e lençóis freáticos. Além dos lixos e resíduos que são abandonados em diversas áreas inadequadas e afetam a vida da população mundial.
    Diante disso, proliferam-se os lixões a céu aberto, contaminando a água dos rios e lençóis freáticos. Além dos lixos e resíduos que são abandonados em diversas áreas inadequadas e afetam a vida da população mundial. Foto: Imagem Pixabay
  Vale destacar que o plástico no meio ambiente também pode dificultar a decomposição de outros resíduos, reforçando ainda mais a superlotação dos aterros sanitários.
    Vale destacar que o plástico no meio ambiente também pode dificultar a decomposição de outros resíduos, reforçando ainda mais a superlotação dos aterros sanitários. Foto: Imagem de GUDE PAVAN e de Rita-??? und ? mit ? por Pixabay
  Aproximadamente, oito milhões de toneladas de plástico são descartados em nossos oceanos anualmente. Algo que de forma concreta pode desequilibrar o ecossistema marinho.
    Aproximadamente, oito milhões de toneladas de plástico são descartados em nossos oceanos anualmente. Algo que de forma concreta pode desequilibrar o ecossistema marinho. Foto: Flickr Marahalim Siagian
  Isso porque o plástico degrada-se em partículas menores, que são ingeridas por peixes e outros animais e aves marinhas. Essas espécies não têm capacidade de ingerir tal resíduo, que pode acarretar em mortes.
    Isso porque o plástico degrada-se em partículas menores, que são ingeridas por peixes e outros animais e aves marinhas. Essas espécies não têm capacidade de ingerir tal resíduo, que pode acarretar em mortes. Foto: Flickr Marahalim Siagian
  • AlÃ©m disso, o plÃ¡stico, em grande quantidade no mar, impede a penetraÃ§Ã£o de oxigÃªnio nos sedimentos, comprometendo tambÃ©m o ciclo bioquÃ­mico da flora marinha.
    AlÃ©m disso, o plÃ¡stico, em grande quantidade no mar, impede a penetraÃ§Ã£o de oxigÃªnio nos sedimentos, comprometendo tambÃ©m o ciclo bioquÃ­mico da flora marinha. Foto: Flickr King Baudouin Foundation
  As mortes de integrantes dessas espécies comprometem o ciclo reprodutivo, como é o caso das tartarugas marinhas e de aves, como pelicanos e albatrozes.
    As mortes de integrantes dessas espécies comprometem o ciclo reprodutivo, como é o caso das tartarugas marinhas e de aves, como pelicanos e albatrozes. Foto: Imagem de EKM-Mittelsachsen por Pixabay
  • A produÃ§Ã£o em larga escala dos materiais sintÃ©ticos Ã  base de plÃ¡stico comeÃ§ou por volta dos anos 1950. Estima-se, entÃ£o, que nessas dÃ©cadas, o mundo produziu 8,3 bilhÃµes de toneladas de plÃ¡stico, mas reciclou apenas 9% desse total.
    A produÃ§Ã£o em larga escala dos materiais sintÃ©ticos Ã  base de plÃ¡stico comeÃ§ou por volta dos anos 1950. Estima-se, entÃ£o, que nessas dÃ©cadas, o mundo produziu 8,3 bilhÃµes de toneladas de plÃ¡stico, mas reciclou apenas 9% desse total. Foto: Flickr HATTIFNATT
  O ritmo de produção e descarte não diminui e falta de políticas ambientais e educacionais para reduzi-las. Até 2050, existirão pelo menos mais 12 mil milhões de toneladas de plástico no meio ambiente.
    O ritmo de produção e descarte não diminui e falta de políticas ambientais e educacionais para reduzi-las. Até 2050, existirão pelo menos mais 12 mil milhões de toneladas de plástico no meio ambiente. Foto: Flickr Ikhlasul Amal
  • Assim o ritmo de reciclagem nÃ£o acompanha a produÃ§Ã£o. As sacolas plÃ¡sticas de supermercado sÃ£o Ãºteis, porÃ©m podem causar estragos ao meio ambiente.
    Assim o ritmo de reciclagem nÃ£o acompanha a produÃ§Ã£o. As sacolas plÃ¡sticas de supermercado sÃ£o Ãºteis, porÃ©m podem causar estragos ao meio ambiente. Foto: Flickr mikofox
  • Afinal, as sacolas plÃ¡sticas levam pelo menos 200 anos para se degradar, alÃ©m de trazerem diversos transtornos. Entre eles, entupir passagens de Ã¡gua nos cÃ³rregos e bueiros, o que acarreta no acÃºmulo de retenÃ§Ã£o de lixos, o que aumenta as enchentes.
    Afinal, as sacolas plÃ¡sticas levam pelo menos 200 anos para se degradar, alÃ©m de trazerem diversos transtornos. Entre eles, entupir passagens de Ã¡gua nos cÃ³rregos e bueiros, o que acarreta no acÃºmulo de retenÃ§Ã£o de lixos, o que aumenta as enchentes. Foto: Flickr United Nations
  Como o plástico das sacolas é feito com polietileno, substância originada do petróleo, sua decomposição libera gás carbônico e polui o ambiente, além de contribuir com o efeito estufa.
    Como o plástico das sacolas é feito com polietileno, substância originada do petróleo, sua decomposição libera gás carbônico e polui o ambiente, além de contribuir com o efeito estufa. Foto: Flickr MPCA Photos
  Por fim, por todo esse cenário, a descoberta desta função para a larva-da-farinha traz a importância na busca pela quebra desses resíduos e a diminuição dos impactos do plástico. No entanto, políticas voltadas à educação e entendimento do meio ambiente se fazem extremamente necessárias.
    Por fim, por todo esse cenário, a descoberta desta função para a larva-da-farinha traz a importância na busca pela quebra desses resíduos e a diminuição dos impactos do plástico. No entanto, políticas voltadas à educação e entendimento do meio ambiente se fazem extremamente necessárias. Foto: Agência Albany Imagens
overflay