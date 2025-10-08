Assine
Museu da Paraíba celebra legado de Ariano Suassuna e família se emociona

  • A viúva, Zélia Suassuna, de 94 anos, e a filha Mariana participaram da cerimônia. O quarto onde Ariano veio ao mundo foi restaurado e transformado em homenagem, com objetos, quadrinhos e mobiliário de época que resgatam sua infância e juventude.
    A viúva, Zélia Suassuna, de 94 anos, e a filha Mariana participaram da cerimônia. O quarto onde Ariano veio ao mundo foi restaurado e transformado em homenagem, com objetos, quadrinhos e mobiliário de época que resgatam sua infância e juventude. Foto: Reprodução de vídeo / Canal Maurílio Júnior no YouTube
  • Ao blog Maurílio Júnior, a filha destacou a emoção de revisitar o local e o reconhecimento do povo paraibano pelo legado do pai.
    Ao blog Maurílio Júnior, a filha destacou a emoção de revisitar o local e o reconhecimento do povo paraibano pelo legado do pai. Foto: Reprodução de vídeo / Canal Maurílio Júnior no YouTube
  • "Muita alegria e emoção. É como se a gente sentisse ele vivo aqui perto da gente. Ele nasceu, nasceu mesmo aqui nesse quarto. Morou aqui nesse espaço. E aqui fica a história da Paraíba", disse. A viúva, no entanto, optou por não dar entrevista para conter a emoção. Foto: Reprodução de vídeo / Canal Maurílio Júnior no YouTube
  • Em 2025, aliás, completaram-se 11 anos da morte de Ariano Suassuna, um dos maiores nomes da literatura brasileira.
    Em 2025, aliás, completaram-se 11 anos da morte de Ariano Suassuna, um dos maiores nomes da literatura brasileira. Foto: arquivo pessoal
  • Suassuna morreu em 2014, aos 87 anos, vítima de uma parada cardíaca. Relembre a vida e a obra do artista paraibano!
    Suassuna morreu em 2014, aos 87 anos, vítima de uma parada cardíaca. Relembre a vida e a obra do artista paraibano! Foto: reprodução
  • Ariano Vilar Suassuna nasceu em João Pessoa, em 16 de junho de 1927. Ele foi um intelectual completo: escritor, dramaturgo, poeta, ensaísta, advogado e professor.
    Ariano Vilar Suassuna nasceu em João Pessoa, em 16 de junho de 1927. Ele foi um intelectual completo: escritor, dramaturgo, poeta, ensaísta, advogado e professor. Foto: Igor Almeida Suassuna por Pixabay
  • Suassuna teve uma infância marcada pela imersão na cultura do sertão paraibano, mas também por uma tragédia.
    Suassuna teve uma infância marcada pela imersão na cultura do sertão paraibano, mas também por uma tragédia. Foto: reprodução/tv bahia
  • Durante a Revolução de 1930, seu pai, João Suassuna, foi assassinado por motivos políticos no Rio de Janeiro, enquanto ele era governador da Paraíba.
    Durante a Revolução de 1930, seu pai, João Suassuna, foi assassinado por motivos políticos no Rio de Janeiro, enquanto ele era governador da Paraíba. Foto: domínio público/wikimedia commons
  • A família Suassuna então resolveu se mudar para o sertão pernambucano, onde Ariano cresceu e desenvolveu um amor profundo pela cultura popular nordestina.
    A família Suassuna então resolveu se mudar para o sertão pernambucano, onde Ariano cresceu e desenvolveu um amor profundo pela cultura popular nordestina. Foto: reprodução/instagram @arianosuassunamestre
  • Ariano Suassuna se formou em Ciências Jurídicas e Sociais em 1950, pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), mas nunca exerceu a profissão, pois ele se dedicou integralmente à literatura e ao teatro.
    Ariano Suassuna se formou em Ciências Jurídicas e Sociais em 1950, pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), mas nunca exerceu a profissão, pois ele se dedicou integralmente à literatura e ao teatro. Foto: wikimedia commons/Arquivo Nacional
  • Em 1955, ele escreveu sua obra-prima, o Auto da Compadecida, peça teatral que reinterpreta a história de Jesus Cristo em um cenário sertanejo, utilizando personagens populares como João Grilo, Chicó Chicó e Catirina.
    Em 1955, ele escreveu sua obra-prima, o Auto da Compadecida, peça teatral que reinterpreta a história de Jesus Cristo em um cenário sertanejo, utilizando personagens populares como João Grilo, Chicó Chicó e Catirina. Foto: reprodução/internet
  • A peça foi um sucesso estrondoso, se tornou um marco na dramaturgia brasileira e deu origem a um dos filmes brasileiros mais admirados de todos os tempos,
    A peça foi um sucesso estrondoso, se tornou um marco na dramaturgia brasileira e deu origem a um dos filmes brasileiros mais admirados de todos os tempos, "Auto da Compadecida", lançado em 2000. Foto: Reprodução
  • Em 1970, Ariano Suassuna foi um dos fundadores do Movimento Armorial, que buscava a valorização da cultura nordestina e a criação de uma arte erudita a partir de elementos da cultura popular.
    Em 1970, Ariano Suassuna foi um dos fundadores do Movimento Armorial, que buscava a valorização da cultura nordestina e a criação de uma arte erudita a partir de elementos da cultura popular. Foto: reprodução
  • Suassuna ficou mais conhecido por suas peças teatrais, que misturam elementos da comédia, tragédia e do folclore nordestino.
    Suassuna ficou mais conhecido por suas peças teatrais, que misturam elementos da comédia, tragédia e do folclore nordestino. Foto: reprodução/instagram @arianosuassunamestre
  • Além de o
    Além de o "Auto da Compadecida", algumas de suas obras mais importantes são "O Santo e a Porca" (1957) e "A Pena e a Lei" (1959). Foto: reprodução
  • Além do teatro, Suassuna também escreveu romances e ensaios.
    Além do teatro, Suassuna também escreveu romances e ensaios. "Romance d'A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta" (1971) mistura realidade e fantasia, narrado por um personagem que vive entre o sonho e a realidade do sertão nordestino. Foto: reprodução
  • Já
    Já "História d'O Rei Degolado nas Caatingas do Sertão/Ao Sol da Onça Caetana" (1976) é a continuação do "Romance d'A Pedra do Reino", explorando ainda mais a mitologia e o folclore nordestino. Foto: Valter Campanato/ABr
  • Suassuna também atuou como professor e palestrante na Universidade Federal de Pernambuco de 1957 a 1994, onde influenciou e inspirou diversas gerações de escritores e artistas.
    Suassuna também atuou como professor e palestrante na Universidade Federal de Pernambuco de 1957 a 1994, onde influenciou e inspirou diversas gerações de escritores e artistas. Foto: Igor Almeida Suassuna por Pixabay
  • Além disso, o artista recebeu inúmeros prêmios ao longo de sua carreira, incluindo a Medalha de Ouro da Associação Brasileira de Críticos Teatrais (1957) e o Prêmio Nacional de Ficção (1973).
    Além disso, o artista recebeu inúmeros prêmios ao longo de sua carreira, incluindo a Medalha de Ouro da Associação Brasileira de Críticos Teatrais (1957) e o Prêmio Nacional de Ficção (1973). Foto: reprodução/globonews
  • Mesmo 10 anos após sua morte, Ariano Suassuna permanece vivo como um dos maiores representantes da cultura brasileira, um autor que fez questão de defender a importância da cultura popular para a identidade nacional.
    Mesmo 10 anos após sua morte, Ariano Suassuna permanece vivo como um dos maiores representantes da cultura brasileira, um autor que fez questão de defender a importância da cultura popular para a identidade nacional. Foto: reprodução redes sociais
  • Até hoje, a obra de Ariano Suassuna continua viva e atual, sendo estudada e apreciada por leitores e estudiosos de todo o país.
    Até hoje, a obra de Ariano Suassuna continua viva e atual, sendo estudada e apreciada por leitores e estudiosos de todo o país. Foto: Ariano Suassuna
  • Em sua vida pessoal, Ariano Suassuna foi casado com Zélia de Andrade Lima, com quem teve seis filhos.
    Em sua vida pessoal, Ariano Suassuna foi casado com Zélia de Andrade Lima, com quem teve seis filhos. Foto: reprodução/instagram @arianosuassunamestre
