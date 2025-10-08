Galeria
Murilo Huff bloqueia lançamento de músicas inéditas de Marília Mendonça
-
Segundo o programa "Fofocalizando", do SBT, Huff determinou que o projeto "Manuscritos da Rainha" só poderá ser divulgado quando Leo atingir a maioridade, garantindo que ele próprio decida sobre o legado da mãe. Foto: Reprodução / Instagram @murilohuff
-
A decisão dividiu opiniões entre fãs e especialistas: enquanto alguns lamentam a suspensão do material, outros veem o gesto como uma forma de respeito à memória da "Rainha da Sofrência". Foto: Reprodução / Instagram @murilohuff
-
Murilo também estabeleceu que toda a renda das canções será destinada exclusivamente ao filho. Mas essa não é a primeira polêmica envolvendo o cantor. Foto: Reprodução / Instagram @murilohuff
-
Recentemente, o caso envolvendo a guarda de Léo, filho da cantora com Huff, agitou as redes sociais. O pai dividia a guarda com a avó da criança, mãe de Marília. Foto: Montagem/Divulgação/Reprodução
-
-
Mas Huff entrou com um pedido de guarda unilateral do filho no dia 11 de junho. E, no dia 30, a Justiça o concedeu. Foto: Reprodução/Redes sociais
-
A movimentação do cantor sertanejo gerou especulações em relação às suas motivações, principalmente relacionadas à herança milionária deixada pela cantora. Foto: Reprodução/Instagram
-
Dona Ruth, mãe de Marília, cuida do menino desde a morte da filha em 2021. Mas áudios de babás mostraram que ela escondia dados sobre a criança, chegando a pedir que ninguém dissesse a Murilo sobre os remédios tomados pelo menino. A defesa dela negou. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
A fortuna de Marília, estimada em R$ 500 milhões, ainda está em inventário, e Léo, único herdeiro, só poderá acessá-la quando fizer 18 anos. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Por ser menor de idade, a administração dos bens cabe ao responsável pela tutela. Foto: Reprodução/Instagram
-
Murilo afirmou que decidiu agir após ter feito "descobertas nos últimos meses", mas disse que sentiria "mais confortável se ficasse calado". Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Dona Ruth se defendeu nas redes sociais, garantindo que o patrimônio do neto está bem protegido e sujeito à prestação de contas judicial. Foto: Montagem/Reprodução Redes Sociais
-
No dia 25/06, Murilo fez uma publicação rebatendo acusações feitas por Dona Ruth de que ele não estaria pagando a pensão do filho em dia. Foto: Montagem/Reprodução/Divulgação
-
Em uma sequência de stories, o cantor exibiu recibos e detalhou os gastos mensais que tem com o menino. "Não estou aqui para atacar ninguém, mas não posso permitir que falem tantas mentiras a meu respeito", escreveu. Foto: Montagem/Reprodução @murilohuff
-
-
Léo, que tem apenas 5 anos, continua recebendo rendimentos das obras da mãe, cujos direitos autorais serão válidos até 2092. Foto: Reprodução/Instagram
-
Segundo Ruth, Léo detém 30% das receitas e ela, 20%, por sua participação na gestão. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
-
Ao todo, Marília detinha os direitos de 335 músicas que foram registradas quando ela ainda era viva. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
A decisão de Murilo Ruff foi massacrada por fãs da cantora nas redes sociais. Muitos seguidores citaram o fato de que o sertanejo continua mantendo contato constante com Léo. Foto: Reprodução @murilohuff
-
No Instagram do cantor, vários comentários criticando a atitude dele foram apagados. "Estão apagando os comentários, deveriam ter vergonha do que estão fazendo", citou um internauta. Foto: Reprodução @murilohuff
-
Léo foi diagnosticado com diabetes tipo 1 cerca de três meses após a morte de Marília. Ele precisa usar um sensor importado dos Estados Unidos para monitorar os níveis de glicose Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Ruth atribuiu o surgimento da doença ao impacto emocional da perda da mãe. O menino chegou a testar uma bomba de insulina, mas o dispositivo não foi eficaz, causando hipoglicemias e desconforto. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
Especialistas confirmam que o estresse pode desencadear diabetes, embora não exista um tipo classificado como "emocional". Foto: Reprodução/Instagram
-
MarÃlia e Murilo comeÃ§aram a namorar em maio de 2019. No mÃªs seguinte, anunciaram a gravidez de LÃ©o, que nasceu prematuro em dezembro do mesmo ano, em GoiÃ¢nia. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais
-
-
Embora compartilhassem alguns momentos com o filho nas redes sociais, o casal manteve uma relaÃ§Ã£o discreta. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
-
Eles ficaram juntos até julho de 2020, mas continuaram a viver de forma harmoniosa, dividindo os cuidados com o menino. Foto: Reprodução/Instagram
-
Na decisão judicial de junho de 2025 que dá a guarda a Huff, o juiz diz que o pai não pode ser uma figura secundária ou eventual na formação do filho. Mas Ruth vinha causando uma 'alienação parental', prejudicando a relação de Huff com o filho. Foto: Reprodução redes sociais
-
-
O juiz disse: "A sabotagem da autoridade do genitor, o bloqueio sistemático de informações relevantes e a tentativa de construir no imaginário infantil a falsa ideia do pai ausente são práticas de alienação parental com consequências no desenvolvimento afetivo da criança". Foto: VBlock/Pixbay