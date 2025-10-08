Assine
Emoção à flor da pele: Vanessa da Mata agradece ao público após cruzar o país

    Para realizar o show, ela precisou viajar o dia todo desde Porto Alegre, no sul do país. Por isso, ela comemorou a energia do público e agradeceu aos fãs pelo carinho e destacou que cada esforço da viagem valeu a pena. Foto: Reprodução Instagram /@vanessadamata
    O show integra a turnê "Todas Elas", que começou em 24 de maio, no Rio de Janeiro. Em 2025, Vanessa da Mata lançou o álbum homônimo, com participações de João Gomes, Robert Glasper e Jota.pê. Foto: Divulgação
    Um fato curioso sobre a cantora aconteceu quando circulou pelas redes sociais um vídeo de Mick Jagger, famoso vocalista dos Rolling Stones, assistindo ao seu show em Londres. Foto: Montagem/Divulgação/Reprodução
    Conhecido por sua paixão pelo Brasil, o roqueiro até esperou na fila para cumprimentá-la nos bastidores depois do fim da apresentação. Foto: Divulgação
    Jagger assistiu ao show de um canto do palco no Islington Assembly Hall. O encontro aconteceu no fim de abril. Foto: Montagem/Divulgação
    Em abril, Vanessa da Mata fez uma turnê pela Europa e passou por diversos países como Luxemburgo, Noruega, Suécia, Espanha, Inglaterra, Irlanda e Portugal. Foto: Reprodução/@vanessadamata
    A turnê promoveu o álbum “Vem Doce” (2023), que concorreu ao Grammy Latino. Foto: Divulgação
    Essa não foi a primeira vez que a brasileira e Mick Jagger se encontraram. Eles já tinham se conhecido em 2016, em uma festa no Rio, e desde então mantêm amizade – inclusive já jantaram juntos no Brasil. Foto: Montagem/Divulgação/Wikimedia Commons
    Nascida em Alto Garças, uma pequena cidade no interior do Mato Grosso, Vanessa da Mata é uma das vozes mais marcantes da música brasileira contemporânea. Veja curiosidades sobre ela! Foto: Reprodução/Instagram
    Curiosamente, ela nunca teve formação musical formal. Aos 14 anos, mudou-se sozinha para Uberlândia (MG) para investir nos estudos. Foto: Reprodução/@vanessadamata
    Depois, foi para São Paulo, onde começou a se envolver profissionalmente com música. Lá, foi backing vocal da banda Black Uhuru (grupo jamaicano de reggae). Foto: Flickr - Rodrigo Cabral (ASCOM/MCTI)
    Antes de seguir carreira solo, Vanessa se destacou como compositora. Em 1997, fez parceria com Chico César em "A Força que Nunca Seca", gravada depois por Maria Bethânia. Foto: Divulgação
    Seu primeiro álbum solo, "Vanessa da Mata" (2002), mostrou sua maturidade artística, misturando MPB com elementos de soul e reggae. Foto: Divulgação/Jair Lanes
    Em "Essa Boneca Tem Manual" (2004), conquistou o grande público com "Ai, Ai, Ai...", tema da novela "Belíssima", e "Ainda Bem", tema da novela "Pé na Jaca". Foto: Divulgação
    Em 2007, Vanessa veio o disco "Sim", no qual lançou a música "Boa Sorte/Good Luck", em parceria com o músico americano Ben Harper, um dos seus maiores hits. Foto: Divulgação
    Vanessa da Mata já recebeu diversos prêmios, incluindo três Prêmios Multishow de Música Brasileira e um Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro, por "Sim". Foto: Divulgação
    Além da música, Vanessa também lançou o romance "A Filha das Flores", em 2013. Foto: Divulgação/Amazon/Companhia das Letras
    A artista também é conhecida por seu engajamento em causas sociais, especialmente ligadas à valorização da cultura afro-brasileira, à defesa do meio ambiente e ao empoderamento feminino. Foto: Reprodução
    Em seus trabalhos, Vanessa já colaborou com artistas como Emicida, Seu Jorge e Gilberto Gil. Foto: Divulgação/Priscila Prade
    A cantora prefere manter sua vida pessoal reservada. Ela foi casada com o ator e fotógrafo Gero Pestalozzi de 2003 a 2012. Foto: Reprodução Instagram /@vanessadamata
    Em 2012, após seu divórcio, a artista adotou três irmãos que conheceu em um abrigo de Alto Araguaia (MT). Foto: Reprodução/GNT
