Galeria
Ana de Armas e Tom Cruise assumem relacionamento
Tom Cruise, que já tem uma casa em Londres, estaria procurando outra maior na mesma região, enquanto Ana de Armas prefere manter sua base nos Estados Unidos. O casal considera viver entre os dois países, mas amigos da atriz pedem calma por acharem cedo para decisões como ter filhos ou comprar uma casa juntos. Mesmo assim, Ana se mostra apaixonada e confiante na relação. Foto: Instagram @ana_d_armas
Ana de Armas já viveu outros relacionamentos com figuras conhecidas. Ela foi casada com o ator espanhol Marc Clotet de 2011 a 2013 e, em 2020, teve um namoro com Ben Affleck, seu parceiro no filme "Águas Profundas". A relação durou cerca de um ano e terminou de maneira amigável. Foto: Reprodução/@ana_d_armas
Nascida em Santa Cruz del Norte, no dia 30 de abril de 1988, Ana Celia de Armas Caso está em ascensão na carreira de atriz. Ela cresceu em Havana, na capital de Cuba, sendo filha de um professor e de uma profissional de recursos humanos. Foto: Instagram @ana_d_armas
A atriz tem um irmão, chamado Javier, que é fotógrafo. Quando adolescente, de Armas decidiu que queria ser atriz e começou a estudar na Escola Nacional de Teatro de Cuba. Foto: Instagram @ana_d_armas
Além da nacionalidade cubana de sua terra natal, ela detém nacionalidade espanhola, a qual adquiriu através de seus avós maternos espanhóis. Foto: Instagram @ana_d_armas
De Armas fez sua estreia como atriz em 2006, interpretando o papel de Marie em "Uma rosa da França". Aos 18 anos, ela se mudou para a Espanha, tendo o seu primeiro grande sucesso televisivo na série "O internato", na qual estrelou como Carolina Leal. Foto: Reprodução Vídeo Youtube
A atriz cubana continuou sua carreira no filme "Grandes mentiras", na série "Hispania, La leyenda" e em "Blind Allen". Foto: Instagram @ana_d_armas
Ana se mudou para Los Angeles nos Estados Unidos em 2014. No mesmo ano, ela apareceu no filme "Por um punhado de beijos". Em seguida, estrelou "Bata antes de entrar", ao lado de Keanu Reeves, com quem também co-estrelou no filme, de 2016, "Exposed". Foto: Divulgação
A atriz, inclusive, credita o diretor Jonathan Jakubowicz, por “tê-la descoberto”, já que ele deu seu primeiro papel internacional. Foto: Instagram @ana_d_armas
Com o avançar da carreira, a atriz teve um papel de destaque em "Cães de Guerra", como a esposa do personagem do ator Miles Teller. Foto: Instagram @ana_d_armas
Em 2017, Ana atuou no thriller de ação francês "No Limite" e em "Blade Runner 2049", interpretando Joi, um programa de computador holográfico que é a namorada do personagem principal. Foto: Divulgação
Ela integrou o elenco de "Entre Facas e Segredos", um filme de mistério sobre assassinatos dirigido por Rian Johnson, no qual atuou ao lado de grandes nomes como Daniel Craig, Jamie Lee Curtis e Chris Evans. Pela sua performance, recebeu indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz - Comédia ou Musical. Foto: Divulgação
Ana participou do filme Sergio, onde interpretou Carolina Larriera ao lado do brasileiro Wagner Moura em 2020. O longa foi dirigido por Greg Barker e lançado pela Netflix. Foto: Divulgação
Cada vez mais conhecida e elogiada pela crítica, Ana teve uma breve aparição em "007 - Sem Tempo para Morrer", último filme de Daniel Craig como James Bond, dirigido por Cary Joji Fukunaga. Foto: Divulgação
Em 2022, ela esteve no elenco do thriller "Águas Profundas", baseado no romance homônimo de Patrícia Highsmith, ao lado de Ben Affleck. Os dois chegaram a namorar. Foto: - Divulgação
Também estrelou, ao lado de Ryan Gosling e Chris Evans, o mais caro filme de ação da Netflix, "Agente Oculto". Foto: Divulgação
Estrelou o longa-metragem "Blonde", onde interpretou o papel de Marilyn Monroe. Ela foi aclamada na 79ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza. Foto: Divulgação
O elenco também conta com Adrien Brody e foi dirigido por Andrew Dominik e produzido por Brad Pitt para a Netflix. Por esta atuação, de Armas se tornou a primeira cubana a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Foto: Instagram @ana_d_armas
Estrelou ao lado de Chris Evans, também, o filme da Apple TV+, "Ghosted - Sem Resposta" em 2024. Foto: Divulgação
Querida pelo público brasileiro, a cubana chegou a tentar arranhar o português em novembro de 2024 ao anuncior que participaria da CCXP24, o maior festival de cultura pop do mundo, em São Paulo. De quebra, ela agitou uma bandeirinha do Brasil. Foto: Instagram @ana_d_armas
No evento, Ana apareceu para falar sobre "Bailarina", filme derivado de John Wick, popularizado do Keanu Reaves, e gradeceu a saudação entusiasmada do público. Foto: Divulgação
Ela disse na ocasião: “Vocês são muito lindos. Estou muito agradecida de estar aqui com vocês”, declarou a atriz, que emendou: “Eu sou muito fã da franquia John wick. Eu amo os filmes e esse mundo que eles criaram. Quanso Len me contou planos e o que seria da minha personagem, a minha decisão foi tomada”. Foto: Instagram @ana_d_armas
O filme "Bailarina" estreou em junho de 2025 e atriz assumiu o papel principal da produção. A história acompanha uma jovem assassina determinada a se vingar daqueles que mataram seu pai. Foto: Reprodução Vídeo Youtube