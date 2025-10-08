Galeria
Jardineiro move ação trabalhista contra Eliana na Justiça
Afinal, segundo ele, foi demitido sem receber o que considera devido. Eliana, no entanto, apresentou testemunhas que garantiram que o serviço era apenas por empreitada, realizado duas vezes por semana, além de ser feito em outras residências vizinhas. Foto: Sergio Savarese, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
O jardineiro recorreu após a apresentadora vencer em primeira instância. O caso, porém, está parado, já que o STF analisa justamente regras sobre vínculos trabalhistas, que poderão impactar diretamente o processo. Relembre agora com o Flipar a trajetória de Eliana. Foto: Eliana_Teleton_2009.jpg: Sergio Savarese derivative work: Yanguas, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Eliana, aliás, está na Globo desde 27 de junho de 2025, após passar 15 anos no SBT. Ela chegou na Platinada e estreou meses depois, no programa "Vem Que Tem", no dia 28 de novembro de 2024. Foto: reprodução/tv globo
Em entrevista exclusiva para o Fantástico pouco depois do acerto com a emissora, ela se emocionou. Entre outros assuntos, Eliana relembrou memórias da infância e comentou sobre os últimos momentos de convivência com o pai, que faleceu em 2025, aos 92 anos. Foto: reprodução/tv globo
"Envelhecer é estar viva, é poder ver meus filhos crescendo. Vou ficar emocionada, porque é muito forte. Eu vivenciei a passagem do meu pai muito recente. Então ele veio morar comigo, ele ficava aqui do ladinho onde a gente está", disse Eliana na ocasião. Foto: reprodução/tv globo
A apresentadora comemorou a oportunidade na nova emissora: "Realizada e feliz com este momento da minha vida" Foto: divulgação/globo
Na época da contratação, ela publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o crachá e comemorando o novo emprego. Foto: reprodução redes sociais
Eliana Michaelichen Bezerra, conhecida artisticamente como Eliana, nasceu em 22 de novembro de 1973, em São Paulo. Foto: reprodução sbt
Sua trajetória na televisão começou ainda na infância, mas ela se consolidou como uma das principais apresentadoras de TV no Brasil ao longo de várias décadas. Foto: Divulgação
Eliana iniciou sua carreira artística em 1986, aos 13 anos, como integrante do grupo musical infantil "A Patotinha". Nessa época, ela gravou a música "Baile dos Passarinhos", que depois seria regravada pelo Balão Mágico. Foto: reprodução
Posteriormente, em 1990, ela foi convidada por Gugu Liberato para integrar o grupo Banana Split, que era um sucesso na época. Foto: reprodução/instagram
Com 18 anos, Eliana fez sua estreia como apresentadora na TV foi no programa "Festolândia", em 1991, depois de um convite do próprio Silvio Santos. Foto: reprodução/sbt
O programa durou apenas três meses e precisou ser encerrado por conta do alto custo na época. Foto: reprodução/sbt
Nos anos seguintes, Eliana começaria a se destacar como uma das apresentadoras infantis mais populares dos anos 1990. Primeiro, ela foi escalada para apresentar o "Sessão Desenho". Foto: reprodução
Em 1993, Eliana estreou no "Bom Dia & Cia", onde permaneceu por cinco anos. O sucesso foi tão grande que, por um tempo, o programa passou a se chamar "Eliana & Cia". Foto: reprodução
Durante esse período, Eliana introduziu o personagem Melocoton, um boneco que se tornou um grande sucesso de vendas. Foto: reprodução
Em 1998, Eliana pediu para ter mais espaço na emissora, o que foi negado pelo SBT. Foi nesse período que ela recebeu uma proposta da Record e acabou trocando de "casa". Foto: reprodução
Na Record, Eliana apresentou pela primeira vez um programa de auditÃ³rio voltado para o pÃºblico adulto, o "Tudo Ã© PossÃvel". Foto: divulgaÃ§Ã£o
ApÃ³s quase 11 anos na TV Record, Eliana retornou ao SBT em 2009 para apresentar o "Programa Eliana", exibido aos domingos. Foto: divulgaÃ§Ã£o/sbt
Ela permaneceu à frente do programa por 15 anos, até encerrar sua parceria com a emissora em 2024 e assinar com a Globo. Foto: divulgação/globo
Eliana também ficou muito conhecida pela carreira musical. Ela lançou 15 CDs e 4 DVDs, todos voltados para o público infantil. Em 1999, ela foi indicada ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum Infantil pelo disco "Primavera". Foto: divulgação
Sua música mais conhecida é "Os Dedinhos", lançada em 1993 como single do álbum homônimo que foi seu primeiro trabalho de estúdio. Foto: reprodução
Ao longo dos anos, a apresentadora teve relacionamentos com figuras conhecidas da TV brasileira. Na década de 90, ela teve um caso com Luciano Huck, que hoje é casado com Angélica, amiga de Eliana. Foto: reprodução sbt
Ela também teve um relacionamento com Roberto Justus, empresário e personalidade da TV. Os dois chegaram a ficar noivos, mas terminaram pouco tempo depois, em 2001. Foto: reprodução
O primeiro casamento de Eliana foi com o chef de cozinha e apresentador Edu Guedes, que hoje está com Ana Hickmann. Eles ficaram juntos por três anos antes de se separarem em 2007. Foto: reprodução redes sociais
No ano seguinte, Eliana engatou um namoro com João Marcello Bôscoli, filho de Elis Regina, com quem teve seu primeiro filho. O relacionamento terminou em 2014. Foto: reprodução/instagram
No mesmo ano, Eliana começou a namorar o diretor do programa Altas Horas, Adriano Ricco, com quem está até hoje. Foto: reprodução/redes sociais
Durante a gravidez de sua segunda filha, Manuela, a apresentadora enfrentou complicações sérias e chegou a ter que ficar internada por cinco meses devido ao deslocamento da placenta e hemorragias. Foto: Reprodução/Facebook
Eliana apresenta atualmente os programas "Saia Justa" (GNT), "The Masked Singer Brasil" e "Vem Que Tem", além de estar com a nova temporada de "Casa de Verão da Eliana" no GNT. Em 2026, a apresentadora ganhará um novo programa próprio e substituirá Luciano Huck aos domingos na Globo. Foto: reprodução/tv globo