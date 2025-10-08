Jardineiro move ação trabalhista contra Eliana na Justiça

Eliana apresenta atualmente os programas "Saia Justa" (GNT), "The Masked Singer Brasil" e "Vem Que Tem", além de estar com a nova temporada de "Casa de Verão da Eliana" no GNT. Em 2026, a apresentadora ganhará um novo programa próprio e substituirá Luciano Huck aos domingos na Globo. Foto: reprodução/tv globo