Galeria
Filha de Tom Hanks faz revelações chocantes envolvendo a família em livro
Em "Os 10: Um Livro de Memórias da Família e A Estrada Aberta", Elizabeth relata memórias difíceis de sua infância, marcada, segundo ela, por negligência e violência. Foto: Divulgação
Ela conta que, após o divórcio de Tom Hanks e Samantha Lewes em 1985, Elizabeth e seu irmão Colin viveram com a mãe em Sacramento e viam o pai apenas nos fins de semana e férias. Foto: Divulgação
No livro, Elizabeth descreve o ambiente caótico da casa, sugerindo que sua mãe sofria de transtorno bipolar, apesar de nunca ter sido diagnosticada. Foto: reprodução
"O quintal ficou tão cheio de cocô de cachorro que era impossível andar por lá, a casa fedia a fumaça", contou em um trecho. Foto: Reprodução/Instagram
"A geladeira estava frequentemente vazia ou cheia de comida estragada, e minha mãe passava cada vez mais tempo em sua grande cama, imersa na leitura da Bíblia", contou. Foto: Dhilip Antony/Unsplash
A filha do astro relata inclusive um episódio de violência física que a levou a se mudar para Los Angeles para viver com o pai e a madrasta, Rita Wilson (foto). Foto: Reprodução Instagram
Além disso, Elizabeth diz que descobriu segredos perturbadores sobre seu avô materno ao ler o diário da mãe, incluindo a possível prática de um crime grave. Foto: Pexels/Pixabay
"Ela [Samantha Lewes, ex-mulher de Tom Hanks] descreveu um crime horrível que o pai dela teria cometido contra uma menina. Eram relatos gráficos, com datas e detalhes", relata Elizabeth. Foto: reprodução/people
Samantha Lewes morreu em 2002 devido a um câncer nos ossos. Ela era atriz e trabalhou na série "Bosom Buddies" (1980-1982), além do filme "Mr. Success" (1984). Foto: Reprodução/Facebook
Tom Hanks, pai de quatro filhos (dois com Samantha e dois com Rita Wilson), permanece casado com Rita desde 1988. Foto: Dick Thomas Johnson / wikimedia Commons
No livro, Elizabeth descreve Tom Hanks como um pai amoroso, mas ausente durante a infância, devido ao divórcio e ao trabalho intenso. Com o tempo, eles reconstruíram a relação e hoje mantêm um vínculo afetuoso e de respeito. Foto: Nan Palmero/wikimedia commons
Sobre o livro, Tom Hanks afirmou não estar surpreso com as revelações da filha e elogiou sua coragem em revisitar o passado. Disse sentir orgulho por ela transformar experiências difíceis em reflexão e arte. Foto: reprodução youtube
Natural de Concord, na Califórnia, Tom Hanks é considerado um dos atores de maior prestígio no mundo. Foto: Reprodução de Instagram e Youtube
Já em 1988, Hanks foi indicado ao Oscar pela primeira vez pelo desempenho na comédia "Quero ser Grande", na qual vive um garoto que fica com aparência de adulto. Foto: Divulgação
Como ator, Tom Hanks recebeu seis indicações ao Oscar e venceu duas: por "Filadélfia" (1993) e "Forrest Gump: O Contador de Histórias" (1994 ). Foto: Reprodução
Além disso, Hanks atuou em diversos filmes de prestígio ao longo dos anos, como "O Resgate do Soldado Ryan" (1998), "À Espera de Um Milagre" (1999), "Náufrago" (2000), "Prenda-Me se for Capaz" (2002) e "Capitão Phillips" (2013). Foto:
Tom Hanks também é dublador. É dele a voz do boneco Woody, protagonista das animações de "Toy Story". Foto: Divulgação/Disney Pixar/Instagram @tomhanksworld
Em 2022, Tom Hanks estrelou “Um Homem Chamado Otto”, drama sobre um viúvo rabugento que reencontra o sentido da vida com a chegada de novos vizinhos. O filme está disponível para aluguel no Prime Video e na Apple TV. Foto: Divulgação
O filme mais recente de Tom Hanks é “O Esquema Fenício”, lançado em junho de 2025. Dirigido por Wes Anderson, o longa é uma comédia dramática com elenco estelar que mistura mistério e humor refinado. A produção estreou nos cinemas e deve chegar em breve aos streamings. Foto: Divulgação
