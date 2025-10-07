Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Dublador genial, Orlando Drummond deu voz a personagens eternos

LA
Lance
  • 20.º Lugar: Rátaro (Thundercats - 1983). No desenho animado da década de 1980, o personagem é um ranzinza inimigo dos Thundercats.
    20.º Lugar: Rátaro (Thundercats - 1983). No desenho animado da década de 1980, o personagem é um ranzinza inimigo dos Thundercats. Foto: Reprodução/Thundercats
  • 19.º Lugar: Gargamel (Os Smurfs - 1958). Principal inimigo da série clássica dos anos 80 e dos quadrinhos, o mago sonha em destruir os Smurfs e transformá-los em ouro.
    19.º Lugar: Gargamel (Os Smurfs - 1958). Principal inimigo da série clássica dos anos 80 e dos quadrinhos, o mago sonha em destruir os Smurfs e transformá-los em ouro. Foto: Reprodução/Smurfs
  • 18.º Lugar: Dentes de Sabre (X-Men - 1963). Personagem dos quadrinhos Marvel, após aparecer em Homem-Aranha e Demolidor, figurou principalmente como arqui-inimigo de Wolverine.
    18.º Lugar: Dentes de Sabre (X-Men - 1963). Personagem dos quadrinhos Marvel, após aparecer em Homem-Aranha e Demolidor, figurou principalmente como arqui-inimigo de Wolverine. Foto: Reprodução/X-Men
  • 17.º Lugar: Vingador (Caverna do Dragão - 1983). Na série animada, para dominar o Reino, o mago maléfico tenta tomar as armas do poder dos jovens Bobby, Diana, Eric, Hank, Presto e Sheila e derrotar o Mestre dos Magos e Tiamat.
    17.º Lugar: Vingador (Caverna do Dragão - 1983). Na série animada, para dominar o Reino, o mago maléfico tenta tomar as armas do poder dos jovens Bobby, Diana, Eric, Hank, Presto e Sheila e derrotar o Mestre dos Magos e Tiamat. Foto: Reprodução/Caverna do Dragão
  • 16.º Lugar: Dr. Urso Marrom (Peppa Pig - 2004). Esse simpático urso pardo é um doutor no desenho animado britânico e está sempre disposto a ajudar seus amigos que estão doentes.
    16.º Lugar: Dr. Urso Marrom (Peppa Pig - 2004). Esse simpático urso pardo é um doutor no desenho animado britânico e está sempre disposto a ajudar seus amigos que estão doentes. Foto: Reprodução/Peppa Pig
  • 15.º Lugar: Lex Luthor (Superamigos - 1979) No desenho animado com maiores heróis da DC Comics, o magnata e cientista atua como arqui-inimigo do Superman.
    15.º Lugar: Lex Luthor (Superamigos - 1979) No desenho animado com maiores heróis da DC Comics, o magnata e cientista atua como arqui-inimigo do Superman. Foto: Reprodução/Superamigos
  • 14º Lugar: Puro Osso (As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy - 2001). Apesar de ser a personificação da morte, o ceifador mal-humorado tem a peculiar incumbência de se tornar um amigo genuíno de duas crianças atrapalhadas, Billy e Mandy, até o fim dos tempos.
    14º Lugar: Puro Osso (As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy - 2001). Apesar de ser a personificação da morte, o ceifador mal-humorado tem a peculiar incumbência de se tornar um amigo genuíno de duas crianças atrapalhadas, Billy e Mandy, até o fim dos tempos. Foto: Divulgação
  • 13.º Lugar: Darth Sidious (Star Wars: Episódio VI - O Retorno de Jedi - 1983) Junto a Darth Vader, o sombrio Palpatine, também conhecido como O Imperador, é um dos maiores inimigos na franquia Star Wars.
    13.º Lugar: Darth Sidious (Star Wars: Episódio VI - O Retorno de Jedi - 1983) Junto a Darth Vader, o sombrio Palpatine, também conhecido como O Imperador, é um dos maiores inimigos na franquia Star Wars. Foto: Reprodução/Star Wars
  • 12.º Lugar: Coisa (O Quarteto Fantástico - 1961). Mais um integrante do universo Marvel, de corpo rochoso e força descomunal, O Coisa é descrito como um dos fundadores de um dos quartetos mais famosos no mundo dos super-heróis.
    12.º Lugar: Coisa (O Quarteto Fantástico - 1961). Mais um integrante do universo Marvel, de corpo rochoso e força descomunal, O Coisa é descrito como um dos fundadores de um dos quartetos mais famosos no mundo dos super-heróis. Foto: Divulgação
  • 11.º Lugar: Lebre de Março (Alice no País das Maravilhas - primeira dublagem). Um tanto maluco e medroso, toma chá tão apressadamente quanto joga xícaras ao ar enquanto festeja
    11.º Lugar: Lebre de Março (Alice no País das Maravilhas - primeira dublagem). Um tanto maluco e medroso, toma chá tão apressadamente quanto joga xícaras ao ar enquanto festeja "desaniversários" com o Chapeleiro Maluco. Foto: Reprodução/Alice no País das Maravilhas
  • 10.º Lugar: Pepe Legal (Pepe Legal - 1959). Vivendo em um cenário semelhante ao de cowboys no Velho Oeste Americano, o cavalo antropomorfo é um pouco lento e atrapalhado demais para ser detetive, além de causar mais confusões do que consegue resolver.
    10.º Lugar: Pepe Legal (Pepe Legal - 1959). Vivendo em um cenário semelhante ao de cowboys no Velho Oeste Americano, o cavalo antropomorfo é um pouco lento e atrapalhado demais para ser detetive, além de causar mais confusões do que consegue resolver. Foto: Reprodução/ Pepe Legal
  • 9.º Lugar: Papai Noel (O estranho mundo de Jack - 1993) . Também conhecido como Papai Cruel, o famoso velhinho é responsável pela celebração do Natal e acaba sendo sequestrado por Jack, que pretende realizar o próprio Natal.
    9.º Lugar: Papai Noel (O estranho mundo de Jack - 1993) . Também conhecido como Papai Cruel, o famoso velhinho é responsável pela celebração do Natal e acaba sendo sequestrado por Jack, que pretende realizar o próprio Natal. Foto: Reprodução/O Estranho Mundo de Jack
  • 8.º Lugar: Dinamite, o Bionicão (O Show do Bionicão - 1977). Personagem do desenho animado norte-americano de 1976, este “cachorro-herói” auxilia o milionário Radley Crown em lutas contra criminosos e na solução de crimes enigmáticos.
    8.º Lugar: Dinamite, o Bionicão (O Show do Bionicão - 1977). Personagem do desenho animado norte-americano de 1976, este “cachorro-herói” auxilia o milionário Radley Crown em lutas contra criminosos e na solução de crimes enigmáticos. Foto: Reprodução/O Show do Bionicão
  • 7.º Lugar: Corujão (O ursinho Pooh - 1926). Mais antiga habitante do Bosque dos 100 Acres, esta sábia coruja de discursos divagadores sempre está disposta a dar bons palpites ou contar histórias.
    7.º Lugar: Corujão (O ursinho Pooh - 1926). Mais antiga habitante do Bosque dos 100 Acres, esta sábia coruja de discursos divagadores sempre está disposta a dar bons palpites ou contar histórias. Foto: Reprodução/O Ursinho Pooh
  • 6º. Lugar: Patolino (Animações entre 1988 e 1995). Este popular pato é dono de uma personalidade plurifacetada nas séries de TV animadas Looney Tunes.
    6º. Lugar: Patolino (Animações entre 1988 e 1995). Este popular pato é dono de uma personalidade plurifacetada nas séries de TV animadas Looney Tunes. Foto: Reprodução/Patolino
  • 5º Lugar: Atchim (Branca de Neve e os Sete Anões - 1938). Um dos sete anões mais amáveis da Branca de Neve, seu nome é proveniente do fato de espirrar demasiadamente por ser alérgico a quase tudo.
    5º Lugar: Atchim (Branca de Neve e os Sete Anões - 1938). Um dos sete anões mais amáveis da Branca de Neve, seu nome é proveniente do fato de espirrar demasiadamente por ser alérgico a quase tudo. Foto: Reprodução/Branca de Neve e os Sete Anões
  • 4º Lugar: Popeye (Herbert Richers - 1981). Quem na infância nunca ouviu a famosa frase: “Come direito para ficar forte que nem o Popeye”? Marinheiro apaixonado por Olivia Palito tinha no consumo de espinafre a fonte para sua força sobre-humana.
    4º Lugar: Popeye (Herbert Richers - 1981). Quem na infância nunca ouviu a famosa frase: “Come direito para ficar forte que nem o Popeye”? Marinheiro apaixonado por Olivia Palito tinha no consumo de espinafre a fonte para sua força sobre-humana. Foto: Reprodução/Popeye
  • 3º Lugar: Gandalf (O Senhor dos Anéis - 2002). Um dos mais poderosos magos da literatura em língua inglesa, este Maiar (espírito angelical do mundo tolkienano) figura como um famoso personagem do escritor J.R.R Tolkien. Sua perspicácia diplomática e força aguerrida o distinguem de outros bruxos do mundo da fantasia.
    3º Lugar: Gandalf (O Senhor dos Anéis - 2002). Um dos mais poderosos magos da literatura em língua inglesa, este Maiar (espírito angelical do mundo tolkienano) figura como um famoso personagem do escritor J.R.R Tolkien. Sua perspicácia diplomática e força aguerrida o distinguem de outros bruxos do mundo da fantasia. Foto: Reprodução
  • 2.º Lugar: Alf (Alf, o teimoso - 1987). Alienígena de falas engraçadas e confusas, torna-se um membro permanente da família Tanner, humanos com os quais compartilha momentos alegres, mas também sua saudade de casa.
    2.º Lugar: Alf (Alf, o teimoso - 1987). Alienígena de falas engraçadas e confusas, torna-se um membro permanente da família Tanner, humanos com os quais compartilha momentos alegres, mas também sua saudade de casa. Foto: Reprodução/Alf, o teimoso
  • 1.º Lugar: Scooby-doo (Harvey, O Advogado - 1969). O cachorro medroso sempre ajuda seu grupo a revelar a identidade do misterioso criminoso, isto é, um humano vestindo uma máscara de monstro, zumbi ou fantasma.
    1.º Lugar: Scooby-doo (Harvey, O Advogado - 1969). O cachorro medroso sempre ajuda seu grupo a revelar a identidade do misterioso criminoso, isto é, um humano vestindo uma máscara de monstro, zumbi ou fantasma. Foto: Divulgação
  • Scooby e Alf estão entre as maiores referências populares da dublagem de Orlando. O ator entrou para o Livro Guinness, dos Recordes, por dublar Scooby Doo por mais de 30 anos.
    Scooby e Alf estão entre as maiores referências populares da dublagem de Orlando. O ator entrou para o Livro Guinness, dos Recordes, por dublar Scooby Doo por mais de 30 anos. Foto: Reprodução/ Scooby-Doo
  • Nascido no Rio de Janeiro de 1919, foi um dos maiores talentos do país e ganhou notoriedade na Escolinha do Professor Raimundo, no papel do Seu Peru, um dos alunos mais espirituosos.
    Nascido no Rio de Janeiro de 1919, foi um dos maiores talentos do país e ganhou notoriedade na Escolinha do Professor Raimundo, no papel do Seu Peru, um dos alunos mais espirituosos. Foto: Divulgação
  • Orlando morreu aos 101 anos, em 27/7/2021, de falência de múltiplos órgãos, em sua casa, no Rio.
    Orlando morreu aos 101 anos, em 27/7/2021, de falência de múltiplos órgãos, em sua casa, no Rio. Foto: Divulgação Wiki Fandom
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay