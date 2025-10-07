Galeria
Vilarejo baiano conhecido como ‘Machu Picchu’ brasileiro tem casas de pedra do século 19
-
Trata-se charmoso distrito de Igatu, pertencente ao município de Andaraí, na Bahia. Foto: Wikimedia Commons/ Danielguimaraessouza
-
Tido como um dos destinos mais encantadores da Chapada Diamantina, o local é conhecido como a “Machu Picchu baiana”. Foto: Flickr - Turismo Bahia
-
A vila chama atenção por seus casarios de pedra, herança de um passado marcado pelo garimpo de diamantes. Foto: Wikimedia Commons/Marcele
-
As construções, erguidas com pedras locais, datam do século 19. Foto: Wikimedia Commons/Leonardobatista
-
-
Muitas foram cuidadosamente restauradas e hoje funcionam como pousadas charmosas, ateliês de arte e pequenos restaurantes. Foto: Wikimedia Commons/Marcele
-
No passado, o garimpo foi a base da prosperidade de Igatu, atraindo migrantes e moldando a identidade do lugar. Foto: Flickr - Otávio Nogueira
-
Originalmente chamada de "Xique-Xique de Igatu", a vila chegou a ter uma população de até dez mil habitantes, todos envolvidos na extração de diamantes. Foto: Wikimedia Commons/Marcele
-
-
Com o declínio da atividade, no entanto, Igatu foi progressivamente esvaziada e muitas casas foram abandonadas. Foto: Wikimedia Commons/Marcele
-
Atualmente, a vila abriga cerca de 380 habitantes, a maioria descendentes de garimpeiros. Foto: Wikimedia Commons/Marcele
-
As ruínas que hoje são o seu cartão postal mais famoso dão a Igatu uma aura de uma "cidade fantasma". Foto: Wikimedia Commons/Marcele
-
-
Até hoje, é possível visitar antigos túneis, que guardam ferramentas e vestígios de mineração dos tempos de garimpo. Foto: Reprodução/YouTube
-
Igatu é considerado um destino em ascensão e um dos principais polos de ecoturismo do Brasil atualmente. Foto: Wikimedia Commons/Leonardobatista
-
Por integrar o roteiro da Chapada Diamantina, o lugar combina a beleza cênica das montanhas com sua arquitetura histórica e atrai cada vez mais viajantes. Foto: Wikimedia Commons/Albertoleoncio
-
-
Além de apreciar o cenário, os visitantes podem desfrutar de trilhas e conhecer a Cachoeira do Ramalho. Foto: Reprodução/YouTube
-
Vale a pena contratar um guia local, que ajuda a revelar histórias, curiosidades e segredos escondidos entre as pedras do vilarejo. Foto: Wikimedia Commons/Marcele
-
Além do mais, ao promover o turismo sustentável, Igatu garante que o fluxo de visitantes fortaleça a economia local sem agredir o meio ambiente. Foto: Wikimedia Commons/Marcele
-
-
A vila é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC). Foto: Wikimedia Commons/Marcele