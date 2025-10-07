Galeria
Pra quem não viu: Menino é salvo após ser picado de escorpião
A avó do menino, de 2 anos, deu entrevista na ocasião agradecendo pela agilidade do socorro, que foi fundamental para a sobrevivência do neto. Foto: Reprodução TV Record
Ela disse que ele estava brincando no quintal quando foi picado na mão. O menino teve que ser levado ao hospital, na capital mineira, para receber o soro que combate o veneno do animal. Foto: Reprodução TV Record
No trajeto ele chegou a vomitar e a perder a consciência. Mas tudo deu certo. O caso reforçou o alerta sobre o perigo de escorpiões para crianças. Foto: Reprodução TV Record
Casos envolvendo escorpiÃµes vÃªm acontecendo com frequÃªncia no interior do paÃs e preocupam. Em agosto de 2023, um menino de 6 anos, KauÃ£, morreu apÃ³s ter sido picado em RibeirÃ£o Preto, Sao Paulo. Foto: ReproduÃ§Ã£o EPTV
TambÃ©m em RibeirÃ£o Preto, uma menina de 4 anos morreu no bairro Jardim Jandaia. Na ocasiÃ£o, a prefeitura informou que a mÃ©dia de ataques de escorpiÃµes no municÃpio vinha sendo de 44 casos por semana. Foto: ReproduÃ§Ã£o TV Record
No Tocantins, autoridades sanitÃ¡rias tÃªm permanecido em alerta com a presenÃ§a do "escorpiÃ£o amarelo" no estado. Foto: JosÃ© Roberto Peruca/Wikimedia Commons
Com nome científico Tityus serrulatus, o escorpião amarelo é comum nas regiões sudeste, centro-oeste e nordeste do Brasil, mas não é natural do Tocantins. Foto: Alexandre S. Michelotto/Wikimedia Commons
O aracnídeo, porém, é encontrado no estado desde 2017 e já foi registrado em Araguaçu, Arraias, Cariri, Colinas, Guaraí, Gurupi, Natividade, Palmas, Palmeirópolis, Paraíso e São Bento. Foto: Álex Henrique Nascimento dos Santos/Wikimedia Commons
Segundo a SES, não é possível afirmar como o animal chegou no estado, mas é provável que tenha sido através de entulhos comprados de outras regiões. Foto: Divulgação
Veterinários fazem um alerta à população sobre os hábitos do escorpião amarelo. O Tityus serrulatus tem uma facilidade gigantesca de se multiplicar. Inclusive, a fêmea não precisa de um macho para gerar filhotes. Tem hábitos noturnos, se alimenta de pequenos animais como baratas e grilos, e prefere ficar em lugares sujos onde tem entulhos e lixos. Foto: Márcia Cristina Martins da Silva/Wikimedia Commons
A Secretaria de Saúde alerta que, em caso de acidente com o escorpião amarelo, que a pessoa se dirija imediatamente à uma unidade de saúde. Se possível, também entregar o animal às autoridades. Foto: Márcia Cristina Martins da Silva/Wikimedia Commons
A picada do animal pode causar dor, vermelhidão local, taquicardia, vômitos, náuseas, rebaixamento de consciência e suor em todo corpo. Foto: Alexandre S. Michelotto/Wikimedia Commons
Em casos mais graves, a pessoa pode desenvolver um edema pulmonar ou até levar à morte. Foto: Rsismoreira/Wikimedia Commons
O escorpião amarelo é pequeno, medindo até 7cm de comprimento, mas seu veneno é perigoso, pois age no sistema nervoso do ser humano. Foto: Alexandre S. Michelotto/Wikimedia Commons
Com atuação no bulbo, região importante do encéfalo, afeta diretamente os movimentos respiratórios e cardíacos do corpo humano, segundo a Fiocruz. Foto: Barreto, L. A./Wikimedia Commons
Ou seja, o risco mais sério é de uma asfixia através de uma parada cardiorrespiratória fatal em pouco tempo após a picada. Foto: Rocha.amr/Wikimedia Commons
Ainda que haja um esforço para o controle da proliferação do animal, o soro antiescorpiônico é o único remédio eficaz contra as ferroadas dos escorpiões. Foto: Fernanda/Wikimedia Commons