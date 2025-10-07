Galeria
Pra quem não viu: Banhistas são atacados na praia por cardume de peixe-espada
Elas receberam socorro e se recuperaram. Especialistas apontam que o comportamento defensivo dos peixes pode ter sido causado pela movimentação dos banhistas na água. Foto: Reprodução de video Instagram
"A recomendação é evitar movimentações bruscas quando se deparar com cardumes", aconselhou o biólogo Jhones Poubel. Foto: reprodução/tv globo
Localizada na região litorânea do Rio de Janeiro, Rio das Ostras é conhecida por suas belas praias e rica biodiversidade. Destinos como Costa Azul, Praia da Tartaruga e Lagoa de Iriry atraem muitos turistas o ano inteiro. Foto: reprodução/youtube
Apesar do ocorrido, a Praia da Baleia continuou aberta ao público, com recomendações para que os banhistas tenham atenção. A seguir, conheça mais sobre o peixe-espada! Foto: reprodução/tv globo
Também conhecido como espadarte, o peixe-espada é uma espécie de peixe ósseo marinho. É conhecido por sua aparência característica e habilidades de natação. Foto: reprodução
Os peixes-espada são encontrados em águas temperadas e tropicais ao redor do mundo, incluindo o Oceano Atlântico, Pacífico, Índico e o Mar Mediterrâneo. Foto: domínio público
A espécie também é conhecida por realizar migrações gigantescas, em busca de alimento e condições ambientais favoráveis. Foto: reprodução
Além da nadadeira dorsal proeminente, o peixe-espada possui um corpo esguio e comprido, que o auxilia na natação rápida. Pode ultrapassar 80 km/h! Foto: Citron / CC-BY-SA-3.0
Essa velocidade é facilitada por sua forma corporal hidrodinâmica, musculatura potente e a ausência de escamas na maior parte do corpo em espécimes adultos. Foto: wikimedia commons/Peter van der Sluijs
Seus olhos são grandes e adaptados à visão em diferentes condições de luminosidade, o que o torna um caçador eficiente tanto em águas profundas quanto mais próximas da superfície. Foto: wikimedia commons Judgefloro
Uma das características mais marcantes do peixe-espada é o prolongamento de sua mandíbula superior em forma de espada ou lança, que pode representar até um terço do comprimento total do corpo. Foto: flickr - Pez espada
Essa "espada" não é usada para perfurar presas, mas sim para cortá-las e desorientá-las, tornando a captura mais fácil. Foto: Oleksandr Sushko/Unsplash
O peixe-espada Ã© um predador voraz, alimentando-se principalmente de peixes menores, cefalÃ³podes como lulas e crustÃ¡ceos. Foto: Michael Worden/Unsplash
Os peixes-espada adultos podem atingir tamanhos impressionantes, com até 4,5 metros de comprimento e mais de 500 kg de peso, embora espécimes menores sejam mais comuns. Foto: Reprodução doTwitter @taviao
Além disso, o peixe-espada é uma espécie de grande valor comercial, sendo apreciado na culinária de diversos países. Foto: flickr - pelican
Sua carne é considerada saborosa e rica em nutrientes, como proteínas e ômega-3. Foto: flickr - Ralph Daily
No entanto, devido à sua posição no topo da cadeia alimentar, pode acumular altos níveis de mercúrio, o que demanda moderação no consumo. Foto: topntp26/freepik
Apesar de sua ampla distribuição, a pesca excessiva em algumas regiões tem levantado preocupações sobre a conservação da espécie. Foto: wikimedia commons/Salil Kumar Mukherjee
Para evitar a sobrepesca e garantir a sustentabilidade, muitas nações e organizações internacionais implementaram regulamentações sobre tamanhos mínimos de captura e restrições sazonais. Foto: reprodução/youtube
