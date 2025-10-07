Galeria
Padre italiano que exibe músculos na internet recebe advertência de superiores: ‘Inapropriado’
-
Alberto Ravagnani foi chamado a atenção após compartilhar vídeos de seus exercícios físicos e divulgar suplementos alimentares. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
-
O religioso reside em Milão e soma mais de 270 mil seguidores no Instagram. Foto: Reprodução/Instagram
-
Ele afirma que sua intenção é aproximar a Igreja dos jovens, usando as redes como ferramenta para renovar o interesse pela fé. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
-
Ravagnani é responsável pela paróquia San Gottardo al Corso, situada na região dos Navigli. Foto: Wikimedia Commons/Lalupa
-
-
A localidade de Milão é conhecida por seus inúmeros bares, restaurantes e intensa vida noturna. Foto: Flickr - harmishhk
-
O padre é conhecido em seu canal no YouTube como "Un Prete in Palestra" (Um Padre na Academia, em português). Foto: Reprodução/YouTube
-
Em seus vídeos, ele explica que a prática de exercícios beneficia sua saúde física, mental e espiritual. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
-
-
O padre tem uma parceria com a empresa Bond Supplements, fabricante de vitaminas, e declarou que pretende usar os ganhos obtidos para financiar atividades pastorais. Foto: Reprodução/Instagram
-
Em um de seus vídeos, ele defende que “rezar não é suficiente" e "é preciso ser santo e saudável”. Foto: Reprodução/Instagram
-
"Os suplementos me ajudam a permanecer forte e a cumprir minha missão", disse em uma postagem no Instagram. Foto: Reprodução
-
-
Alguns vÃdeos do padre exibindo os mÃºsculos se exercitando com uniforme esportivo. Foto: ReproduÃ§Ã£o
-
Apesar de sua missão declarada, a presença digital de Ravagnani não foi bem vista pela arquidiocese. Foto: Reprodução/Instagram
-
O arcebispo de Milão, Mario Delpini, comunicou ao padre que seu comportamento online não é considerado "apropriado". Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Segundo o jornal "La Repubblica", seus superiores o instruíram a abandonar camisetas e shorts e retornar ao uso de suas vestes sacerdotais. Foto: Reprodução/YouTube
-
"Ã? normal que o padre tente se conectar com a GeraÃ§Ã£o Z, mas ele deve fazÃª-lo sem exagerar e sem se perder no mundo do conteÃºdo pago nas redes sociais", afirmou um dos superiores. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
-
A iniciativa também gerou críticas entre alguns fiéis. Um deles comentou na rede social que "exibir seus músculos significa que o mundo o corrompeu". Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
-