Os personagens mais ricos dos quadrinhos

Raio Negro - O Rei da Meia-Noite usa tecnologia no seu corpo. Ele mantém poder sobre os cristais Terrigen, que são pedras que produzem Terrigen Mist, um valor de gás que fornece superpoderes aos inumanos. Os cristais, sozinhos, valem US$ 100 bilhões. Além disso, ele tem outros investimentos do Blackagar Boltagon. Foto: Divulgação