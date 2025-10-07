Assine
China é recordista mundial em espetáculo de drones com luz e sincronia

    O espetáculo que detinha o recorde anterior, todo controlado remotamente, aconteceu em outubro de 2024 para comemorar os 75 anos da República Popular da China. E teve 10.197 drones. Foto: divulgação/Guinness World Records
    A apresentação em 2024 foi na cidade de Shenzhen, um importante centro industrial. A de 2025 na cidade de Chongqing, conhecida por seus grandes arranha-céus, relevo montanhoso e por ser um importante centro industrial e cultural. Foto: divulgação/Guinness World Records
    Os dois eventos foram realizados pela Shenzhen DAMODA Intelligent Control Technology Co., Ltd., uma empresa especializada em criar drones para shows de luzes. Foto: divulgação/Guinness World Records
    Curiosamente, a mesma empresa havia estabelecido o recorde anterior em 2020, quando utilizou 3.051 drones. Foto: reprodução/Guinness World Records
    Os drones utilizados foram do modelo Outdoor V3 formation UAV, que conta com hélices quádruplas e uma bateria potente o suficiente para mantê-lo em voo por até 35 minutos. Foto: divulgação/Guinness World Records
    Esses dispositivos podem ser controlados em um raio de até 500 metros, operam em ventos de até 29 km/h e alcançam uma velocidade de 8 metros por segundo (aproximadamente 30 km/h). Foto: divulgação/Guinness World Records
    Com a ajuda da navegação via GPS, os drones podem ser posicionados com uma precisão de até 20 mm de distância. Foto: reprodução/Guinness World Records
    As formas e desenhos coloridos são possíveis graças aos LEDs de 10 watts, que têm uma gama completa de cores RGB. Foto: reprodução/Guinness World Records
    Os drones, ou veículos aéreos não tripulados (VANTs), surgiram inicialmente no contexto militar, mas rapidamente se popularizaram para usos civis, recreativos e comerciais. Foto: Divulgação/Quaternium
    A história dos drones remonta à Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento de bombas voadoras alemãs como a V-1. Essas primeiras versões eram rudimentares e controladas por mecanismos simples. Foto: Meuw guy wikimedia commons
    A grande virada aconteceu com o desenvolvimento de sistemas de controle remoto mais precisos e a miniaturização de componentes eletrônicos. Foto: wikimedia commons Nehemia Gershuni-Aylho
    Além de seu uso em combate, drones militares têm desempenhado papéis fundamentais em missões de busca e resgate, monitoramento de áreas de desastre e combate ao terrorismo. Foto: reprodução youtube
    Já os drones para uso pessoal e comercial começaram a ganhar popularidade na década de 2010, especialmente com o surgimento de fabricantes como a DJI. Foto: wikimedia commons Jacek Halicki
    Esses drones são muito menores, mais acessíveis e fáceis de operar em comparação com os drones militares. Foto: AC works Co., Ltd. por Pixabay
    Eles são usados para uma ampla variedade de propósitos, desde fotografia aérea e vídeos de alta qualidade até monitoramento de fazendas e mapeamento geográfico. Foto: DJI-Agras por Pixabay
    Esses dispositivos tÃªm uma autonomia de voo mais limitada, geralmente com alcance de alguns quilÃŽmetros e tempo de voo de 20 a 30 minutos. Foto: freepik diana.grytsku
    Empresas como a Amazon estão experimentando o uso de drones para entregas rápidas de mercadorias. Esse tipo de serviço ainda está em fase de desenvolvimento, mas promete revolucionar o comércio eletrônico e a logística. Foto: Divulgação/Amazon
    À medida que o uso de drones se populariza, muitos países estão implementando regulamentações para garantir a segurança no espaço aéreo. Foto: Annie Spratt Unsplash
    É comum que os operadores precisem de licenças para voar em áreas urbanas ou próximas de aeroportos, além de respeitar limites de altura e distância. Foto: Ievhenii_Putiata por Pixabay
