Galeria
Curiosidades sobre o comportamento dos gatos
Suas habilidades de aprendizado e percepção sensorial aguçada são um diferencial. O comportamento independente, curioso e teimoso também é uma característica marcante. Foto: Site Freepick
Ao mesmo tempo os gatos demonstram afeto, expressando carinho através de gestos, como o ronronar, o que os transforma em fascinantes companheiros. Foto: freepik
Veja curiosidades e características desses felinos, publicadas pelo Hospital Veterinário de Santa Marinho, em Vila Nova de Gaia, Portugal. Foto: Kim Davies Unsplash
Os gatos podem emitir aproximadamente 100 barulhos e sons distintos, enquanto um cachorro produz cerca de 10. Foto: Divulgação Petlove
O cérebro de um gato apresenta uma semelhança biológica mais próxima ao cérebro humano do que o cérebro de um cão, compartilhando uma região responsável pelas emoções. Foto: Pixabay
Em geral, os gatos vivem até 20 anos, dedicando grande parte de sua vida ao sono, já que passam 2/3 do seu dia dormindo, ou seja, permanecem acordados por aproximadamente 7 anos. Foto: freepik
A capacidade auditiva de um felino supera a de um canino, sendo capaz de detectar sons de alta frequência, aproximadamente 2 oitavas acima do alcance humano. Foto: Joanna Fotógrafa/Pixabay
A visão dos gatos é dual e esférica: superior em ambientes com contornos indefinidos, mas inferior na percepção de cores em comparação com os humanos. Cientistas sugerem que os gatos podem ver a grama em tons de vermelho. Foto: Borna Bevanda Unsplash
A habilidade de um gato retornar ao seu lar é denominada "psi-viagem". Especialistas teorizam que os felinos utilizam a angulação da luz solar ou células magnéticas cerebrais como uma bússola. Foto: Dietmar Ludmann Unsplash
Como um gato tem a expectativa de vida de até 20 anos, isso equivale a cerca de um século da vida humana. Foto: Roberto Huczek Unsplash
O motivo pelo qual os gatos ronronam permanece incerto. Veterinários sugerem que as cordas vocais vibram na parte mais profunda da garganta, com um músculo na laringe abrindo e fechando a passagem do ar 25 vezes por segundo. Foto: Imagem de K L por Pixabay
No planeta, há mais de meio bilhão de gatos de estimação, com cerca de 40 raças oficialmente apuradas. Foto: Pixabay
Os gatos podem atingir a velocidade de 49 km por hora em corridas de curta distância e são capazes de dar saltos que correspondem a cinco vezes a sua altura em um único pulo. Foto: Imagem de Karsten Paulick por Pixabay
A diversidade de raças de gatos revela características diferentes entre eles, uma delas é a inteligência. Conheça cinco raças que consideradas extremamente espertas. Foto: Reprodução / Instagram
Gato Siamês- Com corpo esguio, pelagem curta, olhos amendoados e coloração distintiva, a raça siamesa é conhecida por ser sociável e comunicar-se frequentemente com seus tutores. Foto: Meekahoo - wiki commons
Os siamases são vocalizadores expressivos, capazes de aprender comandos complexos. Vivem de 12 a 15 anos e são comuns no Sudeste Asiático. Foto: Imagem de Andreas Lischka por Pixabay
Gato da Birmânia- Possui o corpo musculoso, pelagem sedosa, olhos grandes e redondos. É considerado um gato tranquilo, afetuoso e superinteligente. Foto: grapheum.de - wiki commons
Muitas vezes é descrito como um "companheiro de sofá". Vivem aproximadamente 16 anos. É considerado sagrado nos templos de Lao Tzu, locais de devoção do Taoísmo. Foto: Imagem de Christelle PRIEUR por Pixabay
Gato Angorá- A raça é considerada uma das mais antigas do mundo e chama atenção por sua inteligência. Possui habilidades de salto e agilidade. É amável e elegante. Alguns têm um olho de cada cor. Foto: UrieldaCosta wiki commons
Os gatos angorÃ¡ tÃªm a pelagem longa e sedosa, com predominÃ¢ncia do branco e do alaranjado. Eles tÃªm orelhas pontiagudas e corpo elegante. Nativos da Turquia, vivem de 12 a 18 anos. Foto: Didi S por Pixabay
Gato AbissÃnio- Conhecido por sua pelagem curta com marcaÃ§Ãµes tabby, corpo atlÃ©tico e orelhas pontiagudas, Ã© considerado uma das raÃ§as mais antigas de gatos domÃ©sticos. Foto: Sherman por Pixabay
Sua personalidade é investigativa, esperta, adorando brincadeiras e interação. São oriundos do antigo Egito, e vivem por até 16 anos. Foto: Imagem de Inna Sherman por Pixabay
Gato Bengal- Essa raça é conhecida por ser a mais inteligente do mundo. Surgiu em 1963 do cruzamento de gato doméstico com gato selvagem na região do Golfo de Bengala - daí seu nome - no sul da Ásia. O reconhecimento da raça pela Federação Internacional Felina ocorreu em 1985. Foto: domínio público
Possui afinidade com brincadeiras na Ã¡gua. Sua pelagem curta e fina Ã© Ãºnica, com listras e manchas que sÃ£o resultado do cruzamento. Tem olhos grandes, ovais e geralmente verdes. Foto: Imagem de Rumeysa Cinar por Pixabay