Galeria
Klara Castanho faz 25 anos; veja a carreira da atriz, que passou por drama pessoal em 2022
-
Klara Forkas Gonçalez Castanho nasceu em 2000 na cidade de Santo André, no ABC Paulista, e além de atriz também tem trabalhos como cantora e modelo. Foto: Reprodução instagram @klarafgcastanho
-
Ela começou a trilhar seu caminho artístico ainda criança, participando de catálogos de moda e campanhas publicitárias. Ao longo da infância, acumulou mais de sessenta comerciais, demonstrando uma desenvoltura natural que logo a levaria à televisão. Foto: Divulgação TV Globo e www.instagram.com/klarafgcastanho
-
Aos seis anos, Klara fez sua estreia no seriado “Mothern”, do canal GNT. Em seguida, ela participou da novela “Revelação”, no SBT. Foto: Reprodução instagram @klarafgcastanho
-
Mas foi na Rede Globo que a atriz conquistou projeção nacional ao interpretar Rafaela, em “Viver a Vida”, de 2009. A personagem rapidamente caiu no gosto do público, rendeu prêmios e abriu portas para uma sequência de personagens marcantes. Foto: Divulgação
-
-
Vieram então papéis de destaque em produções como “Morde e Assopra”, de 2011, “Amor Eterno Amor”, de 2012 e “Amor à Vida”, de 2013, consolidando seu nome entre os grandes talentos mirins da teledramaturgia brasileira. Foto: Reprodução instagram @klarafgcastanho
-
Com o passar dos anos, Klara diversificou seu repertório e transitou por diferentes linguagens. No cinema, participou de filmes voltados ao público jovem, como “É Fada!”, de 2016, “Tudo por um Popstar”, de 2018, e “Confissões de uma Garota Excluída”, de 2021. Foto: Reprodução instagram @klarafgcastanho
-
Ela também se aventurou nas plataformas de streaming, protagonizando séries como “Mal Me Quer”, de 2019, e “De Volta aos 15”, em 2022. Nesta última, produzida pela Netflix, Klara Castanho deu novo tom a sua atuação, explorando personagens mais complexos e realistas. Foto: Reprodução instagram @klarafgcastanho
-
-
Em 2022, a trajetória de Klara Castanho tomou um rumo inesperado e doloroso, quando ela revelou ter sido vítima de estupro e que a violência resultou em uma gravidez não planejada. A atriz relatou que só descobriu a gestação nos meses finais e decidiu entregar o bebê para adoção. Foto: Reprodução instagram @klarafgcastanho
-
O caso, que deveria permanecer em sigilo, acabou sendo exposto publicamente, gerando grande repercussão e indignação quanto à violação de sua privacidade. Foto: Reprodução instagram @klarafgcastanho
-
Tudo começou em maio de 2022, quando o jornalista Matheus Baldi postou nas redes sociais que Klara tinha dado à luz uma criança. Pouco depois, ele apagou a publicação e hoje sabe-se que isso foi um pedido dela. Foto: Reprodução instagram @matheusbaldi
-
-
No mês seguinte, em entrevista ao programa "The Noite", de Danilo Gentili, o também jornalista Léo Dias foi questionado sobre qual notícia ele sabia, mas nunca revelou. Ele falou: "Vivi um dilema recentemente; É inacreditável, coisa da sociedade se questionar muitas vezes, mas envolve uma atriz. É muito pesado." Foto: Reprodução de TV
-
Em seguida, Danilo Gentili tentou tirar algo a mais de Léo Dias e o indagou se tinha a ver com uma suposta orgia de famosos em Fernando de Noronha. O entrevistado desconversou: "Não é uma coisa feliz. É muito denso. O carma vai ser grande". Foto: Reprodução de TV
-
Na mesma ocasião, a atriz Antonia Fontenelle fez uma live no Youtube e revelou que uma atriz da Globo de 21 anos tinha engravidado e dado o bebê para adoção: “Ela não quis olhar para o rosto da criança." Fontenelle não citou o nome de Castanho, mas os internautas logo desvendaram a charada. Foto: Reprodução Instagram
-
-
Klara Castanho, então, desabafou e postou uma longa carta no Instagram e no X (antigo Twitter). Ela revelou que a pessoa em questão nas falas de Léo Dias e Antonia Fontenelle era ela. A jovem contou que foi vítima de estupro e que deu o bebê ainda no hospital, cumprindo tudo o que a lei diz. Foto: Reprodução instagram @klarafgcastanho
-
Ela comentou ainda que não fez boletim de ocorrência contra o estuprador porque achava que assim esqueceria o ocorrido e também por se sentir um pouco culpada. Klara relatou que ficou devastada, sem confiar em ninguém e com força só para tomar a pílula do dia seguinte. Foto: Reprodução instagram @klarafgcastanho
-
Castanho contou que descobriu a gravidez por acaso, meses depois, ao passar mal e ser internada. Ela não desconfiava porque estava com o ciclo menstrual regular e a barriga normal. Foto: Reprodução instagram @klarafgcastanho
-
-
Na sequência do texto, ela relatou também abusos psicológicos que sofreu, quando o médico não teve empatia com ela. A jovem ainda queixou-se do fato de ele querer exigir que ela amasse o bebê porque 50% do DNA era dela. Foto: Reprodução instagram @klarafgcastanho
-
No trecho final da carta, a atriz reforçou ter passado por todos os processos legais para poder colocar o bebê para adoção e destacou que não tinha condições psicológicas de cuidar de uma criança naquele contexto. Foto: Reprodução instagram @klarafgcastanho
-
Na época, a revelação de Klara gerou algumas críticas, mas a maioria dos comentários foi de solidariedade. Várias outras famosas, como as atrizes Larissa Manoela, Maisa Silva, Taís Araújo e Paolla Oliveira, demonstraram amor e compaixão. Foto: Instagram/@paollaoliveirareal
-
-
Após a carta de Karla Castanho, o jornalista Léo Dias publicou dados do bebê que eram para ser sigilosos, como data, nome e local de nascimento. Horas mais tarde, ele pediu desculpas, assim como o site Metrópoles, que retirou o conteúdo do ar. Foto: Reprodução/Instagram @leodias
-
Já Antonia Fontenelle, que também é youtuber e apresentadora, publicou um vídeo para se desculpar com Klara Castanho. Foto: Instagram @ladyfontenelle
-
Matheus Baldi, por sua vez, se pronunciou ao vivo no "Fofocalizando", do SBT. Ele se emocionou, pediu desculpas e destacou que jamais publicaria o nascimento da criança se soubesse que ela foi fruto de um estupro. Foto: Reprodução instagram @matheusbaldi
-
-
O episódio mobilizou debates sobre violência, ética na cobertura jornalística e os limites da exposição de figuras públicas. Foto: Reprodução instagram @klarafgcastanho
-
Klara se recolheu por um perÃodo, priorizando o cuidado com sua saÃºde mental. Em entrevistas posteriores, afirmou que entrou em â??modo sobrevivÃªnciaâ? apÃ³s o trauma, convivendo com medo, insÃŽnia e isolamento. Foto: ReproduÃ§Ã£o instagram @klarafgcastanho
-
Em 2024, em entrevista à “Glamour”, ela fez um desabafo. "Todo o período desde o acontecido foi um pesadelo que ganhava novos desdobramentos. Eu simplesmente não queria viver aquilo", afirmou. Foto: Reprodução instagram @klarafgcastanho
-
-
"Nunca quis me pronunciar, e jamais para esconder das pessoas, e sim porque nÃ£o tinha digerido o que aconteceu. Fui obrigada a externalizar de forma muito brutal o que vivi. Achei que poderia levar para o caixÃ£o toda aquela dor e, quando fui exposta, me senti extremamente vulnerÃ¡vel", declarou a atriz. Foto: ReproduÃ§Ã£o instagram @klarafgcastanho
-
“Voltei com mais bagagem”, declarou Castanho em entrevista à CNN ao tratar de sua performance na novela “Garota do Momento. Na trama, ela interpretou Eugênia, personagem que enfrenta dilemas de autoestima e superação após um incêndio que deixou cicatrizes em seu braço. Foto: Reprodução/TV Globo
-
A atriz agora tem dois novos trabalhos no cinema, “Salve Rosa” e “Apanhador de Almas”, dando sequência a uma carreira ascendente e mais madura. Foto: Divulgação
-