Klara Castanho faz 25 anos; veja a carreira da atriz, que passou por drama pessoal em 2022

  • Klara Forkas Gonçalez Castanho nasceu em 2000 na cidade de Santo André, no ABC Paulista, e além de atriz também tem trabalhos como cantora e modelo.
  • Ela começou a trilhar seu caminho artístico ainda criança, participando de catálogos de moda e campanhas publicitárias. Ao longo da infância, acumulou mais de sessenta comerciais, demonstrando uma desenvoltura natural que logo a levaria à televisão.
  • Aos seis anos, Klara fez sua estreia no seriado “Mothern”, do canal GNT. Em seguida, ela participou da novela “Revelação”, no SBT.
  • Mas foi na Rede Globo que a atriz conquistou projeção nacional ao interpretar Rafaela, em “Viver a Vida”, de 2009. A personagem rapidamente caiu no gosto do público, rendeu prêmios e abriu portas para uma sequência de personagens marcantes.
  • Vieram então papéis de destaque em produções como “Morde e Assopra”, de 2011, “Amor Eterno Amor”, de 2012 e “Amor à Vida”, de 2013, consolidando seu nome entre os grandes talentos mirins da teledramaturgia brasileira.
  • Com o passar dos anos, Klara diversificou seu repertório e transitou por diferentes linguagens. No cinema, participou de filmes voltados ao público jovem, como “É Fada!”, de 2016, “Tudo por um Popstar”, de 2018, e “Confissões de uma Garota Excluída”, de 2021.
  • Ela também se aventurou nas plataformas de streaming, protagonizando séries como “Mal Me Quer”, de 2019, e “De Volta aos 15”, em 2022. Nesta última, produzida pela Netflix, Klara Castanho deu novo tom a sua atuação, explorando personagens mais complexos e realistas.
  • Em 2022, a trajetória de Klara Castanho tomou um rumo inesperado e doloroso, quando ela revelou ter sido vítima de estupro e que a violência resultou em uma gravidez não planejada. A atriz relatou que só descobriu a gestação nos meses finais e decidiu entregar o bebê para adoção.
  • O caso, que deveria permanecer em sigilo, acabou sendo exposto publicamente, gerando grande repercussão e indignação quanto à violação de sua privacidade.
  • Tudo começou em maio de 2022, quando o jornalista Matheus Baldi postou nas redes sociais que Klara tinha dado à luz uma criança. Pouco depois, ele apagou a publicação e hoje sabe-se que isso foi um pedido dela.
  • No mês seguinte, em entrevista ao programa
  • Em seguida, Danilo Gentili tentou tirar algo a mais de Léo Dias e o indagou se tinha a ver com uma suposta orgia de famosos em Fernando de Noronha. O entrevistado desconversou:
  • Na mesma ocasião, a atriz Antonia Fontenelle fez uma live no Youtube e revelou que uma atriz da Globo de 21 anos tinha engravidado e dado o bebê para adoção: “Ela não quis olhar para o rosto da criança.
  • Klara Castanho, então, desabafou e postou uma longa carta no Instagram e no X (antigo Twitter). Ela revelou que a pessoa em questão nas falas de Léo Dias e Antonia Fontenelle era ela. A jovem contou que foi vítima de estupro e que deu o bebê ainda no hospital, cumprindo tudo o que a lei diz.
  • Ela comentou ainda que não fez boletim de ocorrência contra o estuprador porque achava que assim esqueceria o ocorrido e também por se sentir um pouco culpada. Klara relatou que ficou devastada, sem confiar em ninguém e com força só para tomar a pílula do dia seguinte.
  • Castanho contou que descobriu a gravidez por acaso, meses depois, ao passar mal e ser internada. Ela não desconfiava porque estava com o ciclo menstrual regular e a barriga normal.
  • Na sequência do texto, ela relatou também abusos psicológicos que sofreu, quando o médico não teve empatia com ela. A jovem ainda queixou-se do fato de ele querer exigir que ela amasse o bebê porque 50% do DNA era dela.
  • No trecho final da carta, a atriz reforçou ter passado por todos os processos legais para poder colocar o bebê para adoção e destacou que não tinha condições psicológicas de cuidar de uma criança naquele contexto.
  • Na época, a revelação de Klara gerou algumas críticas, mas a maioria dos comentários foi de solidariedade. Várias outras famosas, como as atrizes Larissa Manoela, Maisa Silva, Taís Araújo e Paolla Oliveira, demonstraram amor e compaixão.
  • Após a carta de Karla Castanho, o jornalista Léo Dias publicou dados do bebê que eram para ser sigilosos, como data, nome e local de nascimento. Horas mais tarde, ele pediu desculpas, assim como o site Metrópoles, que retirou o conteúdo do ar.
  • Já Antonia Fontenelle, que também é youtuber e apresentadora, publicou um vídeo para se desculpar com Klara Castanho.
  • Matheus Baldi, por sua vez, se pronunciou ao vivo no
  • O episódio mobilizou debates sobre violência, ética na cobertura jornalística e os limites da exposição de figuras públicas.
  Klara se recolheu por um período, priorizando o cuidado com sua saúde mental. Em entrevistas posteriores, afirmou que entrou em "modo sobrevivência" após o trauma, convivendo com medo, insônia e isolamento.
  • Em 2024, em entrevista à “Glamour”, ela fez um desabafo.
  "Nunca quis me pronunciar, e jamais para esconder das pessoas, e sim porque não tinha digerido o que aconteceu. Fui obrigada a externalizar de forma muito brutal o que vivi. Achei que poderia levar para o caixão toda aquela dor e, quando fui exposta, me senti extremamente vulnerável", declarou a atriz.
  • “Voltei com mais bagagem”, declarou Castanho em entrevista à CNN ao tratar de sua performance na novela “Garota do Momento. Na trama, ela interpretou Eugênia, personagem que enfrenta dilemas de autoestima e superação após um incêndio que deixou cicatrizes em seu braço.
  • A atriz agora tem dois novos trabalhos no cinema, “Salve Rosa” e “Apanhador de Almas”, dando sequência a uma carreira ascendente e mais madura.
