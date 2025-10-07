Klara Castanho faz 25 anos; veja a carreira da atriz, que passou por drama pessoal em 2022

Klara Castanho, então, desabafou e postou uma longa carta no Instagram e no X (antigo Twitter). Ela revelou que a pessoa em questão nas falas de Léo Dias e Antonia Fontenelle era ela. A jovem contou que foi vítima de estupro e que deu o bebê ainda no hospital, cumprindo tudo o que a lei diz. Foto: Reprodução instagram @klarafgcastanho