Galeria
Nevasca deixa centenas de pessoas presas no Everest e causa tragédia no Nepal
-
As equipes de resgate conseguiram retirar com segurança 350 pessoas até domingo, enquanto outras 200 aguardavam evacuação. Apesar dos danos, não houve mortes no lado tibetano. Foto: McKay Savage wikimedia commons
-
Já no Nepal, as chuvas causaram deslizamentos e inundações que deixaram ao menos 82 mortos, destruíram pontes e bloquearam estradas em regiões montanhosas como Ilam. Foto: Pitambergrg - wikimedia commons
-
Recentemente, aliás, o alpinista polonês Andrzej Bargiel entrou para a história ao se tornar o primeiro a descer o Monte Everest esquiando sem utilizar oxigênio suplementar. O feito ocorreu após ele alcançar o cume de 8.849 metros e iniciar imediatamente a descida. Foto: Reprodução/Instagram andrzejbargiel
-
Em vídeo publicado no Instagram, Bargiel celebrou o momento ao dizer que partiria do topo com seus esquis. A expedição organizada pela Seven Summit Treks confirmou que ele chegou ao acampamento base no dia seguinte. Foto: Reprodução/Instagram andrzejbargiel
-
-
E você sabia que o Monte Everest, o ponto mais alto do mundo, enfrenta sérios problemas ambientais devido ao intenso turismo e à sujeira? No último ano, foram retiradas 11 toneladas de resíduos e restos humanos da montanha. Agora, drones de carga pesada se unem a guias e escaladores para agilizar a limpeza. Foto: Reprodução Instagram @tenzi_sherpa1999
-
Durante a temporada de primavera, dois equipamentos removeram 300 kg de lixo do Acampamento 1, a 6.065 metros de altitude, transportando em minutos o equivalente ao trabalho de dez pessoas em várias horas. Foto: shrimpo1967 - Papa Lima Whisley - wikimedia commons
-
Assim, a sujeira na montanha transformou o Everest no mais alto depósito de lixo do planeta. Estima-se que, a cada temporada, cerca de 50 toneladas de lixo sejam deixadas no Everest e 75 toneladas sejam produzidas no acampamento base. Foto: Reprodução Instagram @tenzi_sherpa1999
-
-
A dificuldade de acesso complica a organização de um sistema eficaz de coleta e reciclagem. O jornal britânico Daily Mail publicou que, anualmente, entre 900 e 1.000 toneladas de resíduos sólidos são levadas ao parque pelos turistas. Foto: Reprodução Instagram @tenzi_sherpa1999
-
O problema não se restringe ao Everest, pois militares do Exército recolheram, em 2023, cerca de 35 toneladas de resíduos mas montanhas Everest, Lhotse, Annapurna e Baruntse. Todas ficam bem próximas. Mas o Everest, pelo porte e pela importância, é o que chama mais atenção. Só nele, em 2022, foram 34 toneladas de resíduos. Foto: Reprodução Instagram
-
Por isso, uma medida recente é a obrigatoriedade de os alpinistas retornarem da escalada carregando as fezes num saquinho apropriado. Esse recipiente contém um produto químico que retira o mau cheiro e preserva as fezes para que elas sejam "conferidas" . Foto: Reprodução Instagram
-
-
A medida foi tomada porque o governo recebeu queixas sobre o mau cheiro na montanha e fezes visíveis sobre as rochas, já que a temperatura de 60 graus negativos impede a deterioração. Há até um caminho que já é chamado de "trilha do papel higiênico". Foto: Reprodução Instagram
-
Em uma postagem que viralizou na internet, anos atrás, o alpinista Tenzi Sherpa definiu assim um trecho da montanha nepalesa: "Acampamento mais sujo que já vi". Foto: Reprodução Instagram @tenzi_sherpa1999
-
Em entrevista à revista Newsweek, Sherpa disparou: "Acho que o governo deveria estabelecer regras rígidas para aqueles que deixam lixo no Everest. E elaborar um projeto de campanha de limpeza mais eficaz". Foto: - Reprodução Youtube
-
-
O cenário de detritos é sortido, com barracas abandonadas, instrumentos de escalada, cilindros de oxigênio vazios, lixos plásticos, sapatos, talheres e quantidade assombrosa de excrementos. Foto: - Creative Commons/Dominio Publico /Hippopx.com
-
Antes de iniciar a escalada, os alpinistas devem fazer um depósito de coleta de lixo para o governo do Nepal no valor de 4 mil dólares. O montante é devolvido integralmente ao fim da expedição caso o turista acondicione na bagagem oito quilos de resíduos. Foto: - Creative Commons/Dominio Publico /Hippopx.com
-
De acordo com a National Geographic Society, oito quilos são o peso médio de lixo produzido por uma pessoa durante a escalada da montanha. Foto: Reprodução Instagram @tenzi_sherpa1999
-
-
O documentário Everest Sustentável, exibido no Canal Off em 2020, mostrou ação de moradores de uma comunidade local para triturar o lixo. Eles sugerem a turistas que levem de três a quatro quilos desses resíduos para o sistema de coleta do aeroporto. Foto: Vyacheslav Argenberg/Wikimedia Commons
-
Localizado na Cordilheira do Himalaia, entre o Tibete e o Nepal, no continente asiático, o Monte Everest se formou há mais de 60 milhões de anos. O nome pelo qual é conhecido atualmente é uma homenagem ao geógrafo George Everest (1790 - 1866). Antes, a montanha era conhecida como Pico XV. Foto: Mick Lissone / public domain pictures
-
Desafio para alpinistas do mundo inteiro, o Everest tem duas rotas de acesso principal, uma pela sudeste do Nepal e outra via nordeste do Tibete. Foto: Markrosenrosen wikimedia commons
-
-
Em 29 de maio de 1953, o neozelandês Edmund Hillary e o guia nepalês Sherpa Tenzing Norgay foram os primeiros aventureiros a completar a escalada do Everest com sucesso. Foto: Jamling Tenzing Norgay/Wikimedia Commons
-
Em maio de 2024, o guia nepalês Kami Rita Sherpa, de 54 anos, escalou o Everest pela 30ª vez, um recorde na história da montanha. A informação é da autoridade de turismo do Nepal. Foto: Reprodução/Instagram
-
O alpinismo é importante fonte de renda no Nepal, pois movimenta o turismo na região, já que muitos trabalhadores atuam como guias na região montanhosa. O país possui oito dos 14 picos mais altos do mundo. Foto: Reprodução/Instagram
-