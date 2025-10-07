Assine
Samara Felippo ganha homenagem da filha e fala sobre pressão estética

  • Ela escreveu:
  Alicia, nascida em 2009, é filha de Samara Felippo com o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa, conhecido como Leandrinho. Do relacionamento, também nasceu a caçula, Lara, em 2013.
  Samara esteve em um relacionamento com Leandrinho entre 2008 e 2013. Após a separação, o ex-casal enfrentou disputas judiciais, incluindo questões relacionadas à pensão e bens.
  Samara, atualmente, vive uma relação monogâmica e aberta com o humorista Elidio Sanna.
  Recentemente, em entrevista à revista "Quem", revelou que passou a colocar o bem-estar e a saúde em primeiro lugar,já que aprendeu com o tempo a se libertar dos padrões de beleza exigidos pela sociedade.
  Ela disse: "A sociedade te impõe um padrão estético, de beleza, para mulheres, principalmente. Aí você vai amadurecendo e percebe que é muito mais importante sair dessa caixa e fazer algo que te faça sentir bem consigo mesma".
  A atriz critica ainda a pressão social para que as mulheres pareçam eternamente jovens, chamando essa cobrança de injusta e cruel. Para ela, é essencial que tanto mulheres quanto homens compreendam as transformações do corpo feminino.
  Hoje, evita procedimentos estéticos invasivos e pratica exercícios com foco na qualidade de vida, buscando envelhecer de forma saudável e chegar bem aos 80 anos.
  • Destacou:
  Samara, que nasceu em 1978 no Rio de Janeiro, teve como primeiro trabalho na televisão uma participação no programa infantil "Caça Talentos" em 1996, no qual interpretou a personagem Gabriela por alguns episódios.
  Fez sua estreia em novela com "Anjo Mau", no papel de Simone Garcia, e em seguida atuou em "Meu Bem Querer" e "Suave Veneno".
  A fama de Samara veio com "Malhação", novela na qual interpretou Érica Schmidt, uma jovem que descobre que contraiu o vírus HIV. O papel que gerou repercussão social por tratar o tema na TV juvenil.
  Depois trabalhou em minisséries e novelas da TV Globo como "A Casa das Sete Mulheres", "Chocolate com Pimenta", "Da Cor do Pecado", "América", "JK", "O Profeta", entre outras.
  Integrou o elenco do reality show Dança dos Famosos 5, no Domingão do Faustão em 2008 e ficou em terceiro lugar.
  Na década de 2010, integrou o elenco da Record em novelas e minisséries como "José do Egito", "Os Dez Mandamentos", "Apocalipse" e "Topíssima".
  Samara também atuou no teatro em peças como "Êxtase", "A frente fria que a chuva traz", "O Guarani" e "Comunhão de Bens" e "Mulheres Que Nascem Com os Filhos".
  No cinema, participou de produções como "O Dono do Mar", "Concerto Campestre" e "Fazendo o Meu Filme". Fez dublagem para a versão brasileira de "Ratatouille".
