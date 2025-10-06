Galeria
Christoph Waltz: primeiro trailer de Frankenstein é divulgado
-
Esse é mais um trabalho de grande expectativa de Christoph Waltz, que nasceu em 4 de outubro de 1956, em Viena, Áustria, filho de Johannes Waltz, cenógrafo alemão, e de Elisabeth Urbancic, figurinista austríaca, numa família com forte tradição teatral. Foto: Wikimedia Commons / Georges Biard
-
Ainda jovem, Christoph iniciou sua trajetória no teatro europeu, com atuações em Viena, Zurique, Colônia e Hamburgo, bem como participações em festivais culturais. Durante as décadas de 1980 e 1990, se consolidou como ator de televisão e teatro na Europa. Foto: Wikemedia Commons / Georges Biard
-
Seu papel de destaque internacional surgiu apenas em 2009, quando interpretou o coronel Hans Landa em “Bastardos Inglórios”, de Quentin Tarantino, personagem que falava várias línguas e conhecido "Caçador de Judeus" e principal antagonista do filme. Foto: Divulgação
-
Por essa atuação recebeu o Oscar, o Globo de Ouro, o BAFTA de Melhor Ator Coadjuvante, entre outros reconhecimentos em 2010. Foto: Reprodução Vídeo Rede Social
-
-
Em 2012, voltou a colaborar com Tarantino ao interpretar o Dr. King Schultz em “Django Livre”, papel que também lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, além de outros prêmios em 2013. Foto: Reprodução Vídeo Rede Social
-
No filme, interpreta um dentista e ex-caçador de recompensas alemão que se torna parceiro de Django, com quem busca um plano para resgatar a esposa do Django, Broomhilda. Foto: Divulgação
-
Foi indicado ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical por sua atuação em “Grandes Olhos” em 2015. O longa, dirigido por Tim Burton, é inspirado na vida de Margaret Keane, conhecida por retratar figuras com olhos grandes e expressivos. Waltz interpreta Walter Keane, marido da artista, que assume publicamente a autoria das obras. Foto: Divulgação
-
-
Interpretou o principal antagonista, o capitão Leon Rom, no filme “A Lenda de Tarzan" em 2016. Foto: Divulgação
-
Viveu o antagonista Ernst Stavro Blofeld nos filmes “007 Contra Spectre” e “007 - Sem Tempo para Morrer”. Foto: Divulgação
-
Seu repertório também inclui filmes como “Deus da Carnificina”, “O Teorema Zero”, “Pequena Grande Vida”, “Alita: Anjo de Combate”, “A Crônica Francesa” e Drácula: Uma História de Amor Eterno”. Foto: Divulgação
-
-
Protagonizou a série digital “Jogo Perigoso”, e, pelo papel, conquistou sua primeira indicação ao Emmy em 2020. Na série, interpreta Miles Sellars, o CEO de uma empresa que serve de fachada para um jogo secular de caça. Foto: Wikimedia Commons / Daniel Russel
-
Waltz também é diretor e, em 2019, dirigiu e protagonizou o filme “Georgetown”, no qual vive um homem acusado de matar a esposa para conquistar status social. Foto: Divulgação
-
Também dirigiu montagens de óperas como “Der Rosenkavalier” e “Falstaff” no Vlaamse Opera e produções planejadas no Grand Théâtre de Genève. Foto: Reprodução Vídeo Rede Social
-
-
Na vida pessoal, foi casado com Jacqueline, terapeuta do movimento corporal, com quem teve três filhos: Miriam, Leon e Rachel. Foto: Wikimedia Commons / Georges Biard
-
Atualmente é casado com a figurinista alemã Judith Holste, com quem teve uma filha. Foto: Reprodução Vídeo Rede Social
-
Em 2020, obteve cidadania estadunidense por naturalização, além de manter as nacionalidades austríaca e alemã. Fala fluentemente alemão, inglês e francês, e chegou a interpretar em italiano, embora admita não dominar o idioma plenamente. Foto: Reprodução Vídeo Rede Social
-