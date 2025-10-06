Christoph Waltz: primeiro trailer de Frankenstein é divulgado

Foi indicado ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical por sua atuação em “Grandes Olhos” em 2015. O longa, dirigido por Tim Burton, é inspirado na vida de Margaret Keane, conhecida por retratar figuras com olhos grandes e expressivos. Waltz interpreta Walter Keane, marido da artista, que assume publicamente a autoria das obras. Foto: Divulgação