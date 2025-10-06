Assine
David Duchovny: de Arquivo X à carreira literária e musical

LA
Lance
    Filho de pais judeus, ele cresceu na cidade e se formou em Literatura Inglesa pela Universidade de Princeton. Posteriormente, obteve um mestrado na mesma área pela Universidade de Yale. Durante sua juventude, Duchovny praticou basquete e desenvolveu interesse por literatura. Foto: Instagram
    Sua carreira artística teve início no final dos anos 1980, com participações em filmes como "Uma Secretária do Futuro" e "New Year's Day". Nos anos seguintes, atuou em produções como "Chaplin", "Kalifornia: Uma Viagem ao Inferno" e "O Juizo Final". Foto: Divulgação
    Duchovny conseguiu fama internacional ao interpretar o agente do FBI Fox Mulder na série de televisão "Arquivo X" em 1993. A produção se tornou um dos maiores fenômenos televisivos da década de 1990 e um marco da cultura pop. Foto: Divulgação
    O enredo principal acompanhava investigações do FBI sobre casos inexplicáveis, conhecidos como Arquivos X. Mulder, um investigador obcecado por fenômenos paranormais e teorias de conspiração, que acreditava que a irmã havia sido abduzida por extraterrestres na infância. Foto: Divulgação
    Mulder formava dupla com a agente Dana Scully, interpretada por Gillian Anderson, médica e cética que buscava explicações científicas para os mistérios investigados. A química entre Duchovny e Anderson foi um dos pilares do sucesso da série e todos torciam para os personagens ficarem juntos. Foto: Divulgação
    “Arquivo X” foi exibida originalmente de 1993 a 2002, somando nove temporadas. Em 2016, retornou com uma minissérie de seis episódios, e em 2018 ganhou uma décima primeira temporada, que encerrou oficialmente a saga. Foto: Divulgação Fox
    Ao todo, foram mais de 200 episódios ao longo de 25 anos de história, incluindo dois filmes: "Arquivo X: O Filme" e "Arquivo X: Eu Quero Acreditar". Foto: Divulgação
    A série ficou conhecida, também, por frases icônicas, como "A verdade está lá fora", exibido no final da abertura de cada episódio e "Não confie em ninguém". Foto: Divulgação
    Outra frase muito famosa é "Eu quero acreditar", frase associada diretamente a Mulder e visível no pôster pendurado em seu escritório com a imagem de um disco voador. Foto: Divulgação
    Pelo papel de Fox Mulder, Duchovny recebeu grande reconhecimento da crítica. Ele foi indicado ao Emmy e ao Screen Actors Guild Awards, além de conquistar um Globo de Ouro de Melhor Ator em Série Dramática em 1997. Foto: Reprodução Vídeo Youtube
    Depois, ele protagonizou outra série de sucesso, "Californication" entre 2007 e 2014, como Hank Moody. Esse papel lhe garantiu outro Globo de Ouro. Foto: Divulgação
    Nos últimos anos, esteve presente em diversas produções para o cinema e televisão. Atuou nos filmes "O Que Acontece Depois", "Cemitério Maldito: A Origem", "Tom tem dez anos”, "Adam Primeiro", “Feel Sitter 7” e apareceu na minissérie "O Simpatizante". Foto: Wikimedia Commons / David Shankbone
    Duchovny tambÃ©m se dedica Ã  literatura e Ã  mÃºsica. Ele publicou livros como "Real como um relÃ¢mpago" e "O reservatÃ³rio". Foto: DivulgaÃ§Ã£o
    Um de seus romances, “Vencendo Sem Parar” foi adaptado para o cinema com direção e roteiro do próprio Duchovny. A trama acompanha Ted, que volta a morar com o pai gravemente doente. Ao notar que a saúde do pai melhora quando seu time de beisebol vence, ele decide criar um plano para fazê-lo acreditar que a equipe está em uma improvável sequência de vitórias. Foto: Divulgação
    Duchovny também lançou recentemente um livro de poesia intitulado "About Time", explorando temas de tempo e reflexão. Foto: Divulgação
    Na música, lançou três álbuns: "Hell or Highwater", "Every Third Thought" e "Gestureland". Também faz shows em diversos locais. Foto: David Duchovny - Arquivo X - Instagram @davidduchovny
    Duchovny foi casado com a atriz Téa Leoni de 1997 a 2014, com quem teve dois filhos: Madeleine West, nascida em 1999 e Kyd Miller, nascido em 2002. Foto: Wikimedia Commons / Gustavo Fernandez
    Em fevereiro de 2025, se casou com a florista Monique Pendleberry, com quem mantÃ©m um relacionamento desde 2017. Foto: ReproduÃ§Ã£o VÃ­deo Youtube
