Baleias que frequentam o litoral brasileiro; quais são e onde se concentram

A baleia-de-bryde pode chegar a viver mais de 50 anos, e em sua gestaÃ§Ã£o de um ano dÃ¡ Ã luz um Ãºnico filho. Elas podem medir ao nascer cerca 3 metros pesando 600 quilos e sÃ£o encontradas em todos os oceanos nas Ã¡reas costeiras e oceÃ¢nicas, em Ã¡guas tropicais e subtropicais. Foto: Flickr Instituto Argonauta