Histórica e turística: Curiosidades da Calçada da Fama de Hollywood
O espaço foi idealizado em 1953 por E.M.Stuart, presidente da Câmara do Comércio de Hollywood à época. Foto: Divulgação/ Hollywood Walk of Fame
A Calçada da Fama (Hollywood Walk of Fame, no original em inglês) se estende por 15 quadras ao longo de mais de dois quilômetros entre as ruas Hollywood Boulevard e Vine Street. Foto: Flickr Doug Kerr
Ao longo do caminho, são homenageadas com placas em formato de estrelas celebridades de diversos segmentos, como o "Rei do Rock and Roll" Elvis Presley. Foto: Reprodução de Revista e Flickr Glen Bowman
A versão mais difundida sobre a origem da ideia é a de que E.M.Stuart inspirou-se no no teto do Hollywood Hotel, que trazia os nomes estampados em estrelas. Foto: Reprodução/Instagram Hollywood Walk Of Fame
Ao todo, são seis as categorias contempladas nas calçadas de Los Angeles: cinema, esportes, música, rádio, televisão e teatro. Foto: Flickr GE Young
Há também algumas placas especiais, como a que presta tributo à missão espacial Apolo 11, responsável pelo primeiro pouso humano na lua. Ela tem formato lunar e traz o nome dos três astronautas que lideraram a empreitada, além da data do evento (20 de julho de 1969). Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
Atualmente, há mais de 2.500 nomes de astros e estrelas gravados na Calçada da Fama de Hollywood, separados uns dos outros por um espaço de 1,8 metro. Foto: Flickr Jeroen JvL
Em entrevista à revista norte-americana People, Ana Martínez, produtora da Calçada da Fama, explicou que a personalidade homenageada precisa ter “longevidade no campo do entretenimento” (mínimo de cinco anos) e uma carreira premiada, como o ator Tom Hanks. Foto: Reprodução de Instagram e Youtube
Outro requisito para ter o nome eternizado em Hollywood é que o candidato faça algum trabalho filantrópico, seja no seu país de origem ou em outra localidade. Foto: Flickr ANDRES BERNAL
Os critérios incluem ainda uma cláusula chamada Springsteen, que decreta ser obrigatório que a celebridade autorize com uma assinatura em carta a sua indicação (que pode ser feita por qualquer pessoa). Foto: Flickr Fabio Achilli
A cláusula foi criada após episódio embaraçoso em que o cantor e compositor Bruce Springsteen foi indicado por um fã sem ter sido informado antes. O artista não apareceu para receber a homenagem. Foto: Divulgação
Para a inclusão da estrela, ainda é necessário pagar uma taxa de US$ 75 mil destinada a custear a obra. Com frequência, o valor é pago por fãs ou grupos empresariais ligados ao homenageado. Foto: Divulgação
As estrelas da Calçada da Fama de Hollywood são feitas com o mesmo material, uma liga metálica de cobre e zinco na cor rosa-coral, e em formato idêntico. Foto: Witchblue wikimedia commons
Algumas celebridades têm o nome gravado em mais de uma categoria da Calçada da Fama. É o caso de Michael Jackson, o Rei do Pop. Foto: Divulgação e Creative Commons
O artista Gene Autry, que teve carreira destacada em música, cinema e televisão nos anos 30 e 40 do século passado, é o único homenageado em todas as categorias. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
O quarteto dos Beatles - John Lennon, Paul McCartney, Ringo Star e George Harrison - também está na seleta lista dos homenageados com mais de uma estrela. Foto: Dietmar Rabich/Wikimedia Commons
Ronald Reagan foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a ganhar uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. A homenagem deve-se às suas quase três décadas de carreira como ator. Foto: Domínio Público /Wikimédia Commons
A cantora Carmen Miranda, que brilhou em filmes nos Estados Unidos entre os anos 1940 e 1950, é a única brasileira com o nome eternizado na Calçada da Fama de Hollywood. Foto: Domínio Público e ramalama_22/Wikimédia Commons
Quase metade das estrelas da Calçada da Fama pertence à categoria cinema. Ícones da Sétima Arte, como Charles Chaplin, estão entre as centenas de homenageados. Foto: Domínio Publico e sailko/Wikimédia Commons
Personagens de animação também são cultuados no ponto turístico da Califórnia. É o caso de Mickey Mouse, criado por Walt Disney. Foto: Divulgação Disney