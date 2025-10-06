Galeria
Pra quem não viu: Cápsula da SpaceX falha e restos mortais caem no mar
-
Uma dessas cargas, que transportava restos mortais cremados e amostras de DNA, sofreu uma anomalia durante a reentrada na Terra. Foto: Reprodução/SpaceX
-
No fim de junho, a empresa espacial SpaceX colocou 70 cargas em órbita, incluindo satélites e cápsulas modulares, em uma missão intitulada "Transporter 14". Foto: Divulgação/SpaceX
-
Trata-se da cápsula Nyx, da empresa europeia The Exploration Company (TEC), que era transportada pelo foguete Falcon 9, da SpaceX. Foto: Divulgação/The Exploration Company
-
-
-
Os restos mortais de falecidos eram para um projeto memorial da empresa norte-americana Celestis. Foto: Divulgação/The Exploration Company
-
-
A missão foi considerada parcialmente bem-sucedida: a cápsula reentrou na atmosfera e retomou a comunicação após um apagão usual, mas perdeu contato pouco antes do pouso. Foto: Reprodução/SpaceX
-
-
-
Uma investigação preliminar apontou falha na abertura do paraquedas, o que resultou na queda da cápsula no Oceano Pacífico e perda do conteúdo. Foto: berenice melis/Unsplash
-
-
-
A missão incluía a homenagem a entes queridos, inclusive ao cão labrador de resgate Franz, cujas cinzas estavam a bordo. Foto: Divulgação/The Exploration Company
-
-
A empresa lamentou o ocorrido, mas destacou que os restos mortais tiveram uma "jornada histórica" antes de se perderem no mar. Foto: Divulgação/Celestis
-
-
-
As outras cargas da missão, como uma espaçonave da Varda Space para produção farmacêutica em órbita, não foram afetadas. Foto: Divulgação/Varda Space Industries
-
-
-
-
Não foi a primeira falha da empresa. Em janeiro de 2025, um problema no lançamento da Starship, que pertence à SpaceX, lançou uma chuva de destroços no ar dos Estados Unidos. Foto: Reprodução
-
-
-
Oito minutos após a decolagem, o controle de missão perdeu contato com a nave, que transportava sua primeira carga de teste com satélites simulados. Foto: Reprodução/SpaceX
-
A falha chegou a forçar pelo menos 20 voos comerciais a desviarem de suas rotas por questão de segurança. Foto: reprodução/flightradar24
-
-
-
O foguete Super Heavy, por sua vez, completou seu retorno à plataforma de lançamento aproximadamente sete minutos após a decolagem, seguindo o plano previsto. Foto: reprodução/spacex
-
-
Aquele foi o 7º teste da Starship realizado pela SpaceX. Os estudos previam um pouso controlado no Oceano Índico, cerca de uma hora após seu lançamento do Texas. Foto: Divulgação
-
-
Uma falha similar da Starship já havia ocorrido em abril de 2023. Na ocasião, após um problema nos motores, a empresa precisou ativar um sistema de autodestruição. Foto: Reprodução/Twitter SpaceX
-
Em novembro de 2023, o Super Heavy (propulsor) explodiu, mas depois de se separar da nave. Foto: Reprodução/SpaceX
-
Outros quatro testes ocorreram em 2024, sendo o último em novembro. Na ocasião, o foguete não conseguiu retornar para a plataforma de lançamento e acabou pousando no Golfo do México poucos minutos depois do lançamento. Foto: Reprodução/SpaceX
-
-
Para o 7º teste, a nave recebeu diversas atualizações, incluindo melhorias no sistema de propulsão, componentes eletrônicos, sensores e câmeras, oferecendo mais de 30 ângulos de monitoramento. Foto: reprodução/spacex
-
Os testes representam parte do esforço multibilionário de Elon Musk para desenvolver um foguete capaz de transportar humanos e cargas para Marte, além de lançar grandes lotes de satélites. Foto: Victor Gonzalez Couso/Flickr
-
-
-
-
-
Em junho de 2025, a Falcon 9 e a cápsula Crew?Dragon “Grace” lançaram a missão Axiom?4, transportando quatro astronautas — incluindo um indiano, um húngaro e um polonês — rumo à Estação Espacial Internacional. Foto: NASA
-
-
Além de ter sido a 18ª missão tripulada da empresa de Musk, a viagem marcou também primeira incursão da Índia, Polônia e Hungria rumo à ISS após décadas. Foto: divulgação/SpaceX
-
