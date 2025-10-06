Assine
Pra quem não viu: Cápsula da SpaceX falha e restos mortais caem no mar

  • Uma dessas cargas, que transportava restos mortais cremados e amostras de DNA, sofreu uma anomalia durante a reentrada na Terra.
  • No fim de junho, a empresa espacial SpaceX colocou 70 cargas em órbita, incluindo satélites e cápsulas modulares, em uma missão intitulada
  • Trata-se da cápsula Nyx, da empresa europeia The Exploration Company (TEC), que era transportada pelo foguete Falcon 9, da SpaceX.
  • Uma dessas cargas, que transportava restos mortais cremados e amostras de DNA, sofreu uma anomalia durante a reentrada na Terra.
  • Os restos mortais de falecidos eram para um projeto memorial da empresa norte-americana Celestis.
  • Trata-se da cápsula Nyx, da empresa europeia The Exploration Company (TEC), que era transportada pelo foguete Falcon 9, da SpaceX.
  • A missão foi considerada parcialmente bem-sucedida: a cápsula reentrou na atmosfera e retomou a comunicação após um apagão usual, mas perdeu contato pouco antes do pouso.
  • Os restos mortais de falecidos eram para um projeto memorial da empresa norte-americana Celestis.
  • Uma investigação preliminar apontou falha na abertura do paraquedas, o que resultou na queda da cápsula no Oceano Pacífico e perda do conteúdo.
  • A missão foi considerada parcialmente bem-sucedida: a cápsula reentrou na atmosfera e retomou a comunicação após um apagão usual, mas perdeu contato pouco antes do pouso.
  • A missão incluía a homenagem a entes queridos, inclusive ao cão labrador de resgate Franz, cujas cinzas estavam a bordo.
  • Uma investigação preliminar apontou falha na abertura do paraquedas, o que resultou na queda da cápsula no Oceano Pacífico e perda do conteúdo.
  • A empresa lamentou o ocorrido, mas destacou que os restos mortais tiveram uma
  • A missão incluía a homenagem a entes queridos, inclusive ao cão labrador de resgate Franz, cujas cinzas estavam a bordo.
  • As outras cargas da missão, como uma espaçonave da Varda Space para produção farmacêutica em órbita, não foram afetadas.
  • A empresa lamentou o ocorrido, mas destacou que os restos mortais tiveram uma
  • As outras cargas da missão, como uma espaçonave da Varda Space para produção farmacêutica em órbita, não foram afetadas.
  • Não foi a primeira falha da empresa. Em janeiro de 2025, um problema no lançamento da Starship, que pertence à SpaceX, lançou uma chuva de destroços no ar dos Estados Unidos.
  • Oito minutos após a decolagem, o controle de missão perdeu contato com a nave, que transportava sua primeira carga de teste com satélites simulados.
  • A falha chegou a forçar pelo menos 20 voos comerciais a desviarem de suas rotas por questão de segurança.
  • A falha chegou a forçar pelo menos 20 voos comerciais a desviarem de suas rotas por questão de segurança.
  • O foguete Super Heavy, por sua vez, completou seu retorno à plataforma de lançamento aproximadamente sete minutos após a decolagem, seguindo o plano previsto.
  • O foguete Super Heavy, por sua vez, completou seu retorno à plataforma de lançamento aproximadamente sete minutos após a decolagem, seguindo o plano previsto.
  • Aquele foi o 7º teste da Starship realizado pela SpaceX. Os estudos previam um pouso controlado no Oceano Índico, cerca de uma hora após seu lançamento do Texas.
  • Uma falha similar da Starship já havia ocorrido em abril de 2023. Na ocasião, após um problema nos motores, a empresa precisou ativar um sistema de autodestruição.
  • Em novembro de 2023, o Super Heavy (propulsor) explodiu, mas depois de se separar da nave.
  • Outros quatro testes ocorreram em 2024, sendo o último em novembro. Na ocasião, o foguete não conseguiu retornar para a plataforma de lançamento e acabou pousando no Golfo do México poucos minutos depois do lançamento.
  • Para o 7º teste, a nave recebeu diversas atualizações, incluindo melhorias no sistema de propulsão, componentes eletrônicos, sensores e câmeras, oferecendo mais de 30 ângulos de monitoramento.
  • Os testes representam parte do esforço multibilionário de Elon Musk para desenvolver um foguete capaz de transportar humanos e cargas para Marte, além de lançar grandes lotes de satélites.
  • Outros quatro testes ocorreram em 2024, sendo o último em novembro. Na ocasião, o foguete não conseguiu retornar para a plataforma de lançamento e acabou pousando no Golfo do México poucos minutos depois do lançamento.
  • Para o 7º teste, a nave recebeu diversas atualizações, incluindo melhorias no sistema de propulsão, componentes eletrônicos, sensores e câmeras, oferecendo mais de 30 ângulos de monitoramento.
  • Os testes representam parte do esforço multibilionário de Elon Musk para desenvolver um foguete capaz de transportar humanos e cargas para Marte, além de lançar grandes lotes de satélites.
  • Em junho de 2025, a Falcon 9 e a cápsula Crew?Dragon “Grace” lançaram a missão Axiom?4, transportando quatro astronautas — incluindo um indiano, um húngaro e um polonês — rumo à Estação Espacial Internacional.
  • Além de ter sido a 18ª missão tripulada da empresa de Musk, a viagem marcou também primeira incursão da Índia, Polônia e Hungria rumo à ISS após décadas.
  • Além de ter sido a 18ª missão tripulada da empresa de Musk, a viagem marcou também primeira incursão da Índia, Polônia e Hungria rumo à ISS após décadas.
