Galeria
Gohan contra vilões da Marvel: como seriam as batalhas
Galactus - Esse é, sem dúvida, um dos maiores desafios da vida do filho de Goku. É verdade que ele já enfrentou nomes como Cell e Majin Boo, mas o inimigo em questão é um Devorador de Mundos. Foto: Divulgação
Galactus é uma das entidades mais fortes e temidas do Universo Marvel. Não há praticamente nada que ele não possa fazer. Por isso, Gohan terá que usar o modo Super Saiyajin e usar todo seu potencial para conseguir o triunfo. Foto: Divulgação
Duende Verde - Para muitos, esse é o principal vilão do Homem-Aranha. São vários os motivos para essa afirmação, principalmente o fato de ele ser o que mais incomoda mentalmente o herói. Foto: Divulgação
No entanto, esse status não faria diferença em uma batalha com Gohan, que teria apenas que acertar alguns golpes de longa distância e destruir o planador do vilão. Foto: Reprodução/Homem-Aranha
Thanos - Quem é apaixonado pelos filmes da Marvel com certeza sabe quem é esse vilão, tão bem utilizado e divulgado nos cinemas pelo mundo. Foto: Youtube/Gabriel Produções
Força sobre-humana, velocidade, resistência, imortalidade e também invulnerabilidade são algumas das habilidades de Thanos, que teria chances reais de derrotar Gohan. Foto: Youtube/Gabriel Produções
Kraven - Não são todos os fãs do Homem-Aranha que conhecem esse vilão, que tem como principal característica seu instinto matador de um legítimo caçador. Foto: Divulgação
Ele pode causar uma certa dificuldade para Gohan, principalmente se conseguir acertar o personagem de Dragon Ball com algumas ferramentas. No entanto, o filho mais velho de Goku é o favorito para vencer o confronto. Foto: Divulgação
Seu estilo de luta não o favorece quando enfrenta seres muito poderosos e com muita energia. Por isso, Gohan não teria quase nenhuma dificuldade para derrotá-lo. Foto: Divulgação
Magneto - Enfrentar Magneto é sempre uma tarefa árdua. Isso porque ele é muito experiente em combate e sabe encontrar as fraquezas do oponente. Foto: Divulgação
Talvez Gohan não precise usar o modo Super Saiyajin para ganhar, porém todo cuidado é pouco e ele teria que ficar bem longe de qualquer coisa que tenha metal. Foto: Reprodução/ X-Men
Doutor Octopus - Mais um personagem do universo do Homem-Aranha que é muito reconhecido pelos fãs, principalmente por causa dos seus tentáculos metálicos. Foto: Reprodução/Homem-Aranha
A inteligência avançada e a experiência em combate são um trunfo para o vilão. Gohan tem mais força física e velocidade, porém teria que estar atento na hora da batalha para não ser surpreendido. Foto: Reprodução/Homem-Aranha
Jean Grey - Difícil pensar em um herói que vira vilão e não lembrar automaticamente dela. Ao adquirir poderes cósmicos, Jean Grey não conseguiu controlar sua força interna e se tornou um ser do mal. Foto: Divulgação
Telecinese, campo de força, telepatia e invisibilidade mental são alguns dos seus poderes. Gohan teria que usar o modo Super Saiyajin 2 e tentar de tudo para ter uma chance de vitória. Foto: Divulgação
Mefisto - Criado para gerar caos e confusão, o personagem Mefisto é a versão do diabo que está presente no Universo da Marvel. Foto: Divulgação
Sua influência no mundo real é dominante e constante, chegando ao ponto de conseguir mudar a realidade. Gohan teria que usar o modo Super Saiyajin para ter qualquer chance de vitória. Foto: Divulgação
Juggernaut - Esse é um dos vilões mais fortes do universo da Marvel e enfrentá-lo é uma das tarefas mais difíceis para qualquer um. Foto: Divulgação
Por isso, Gohan, mesmo sendo o favorito para o embate, precisaria usar o modo Super Saiyajin para ficar mais perto da vitória e evitar uma situação complicada. Foto: Reprodução/ X-Men