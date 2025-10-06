Terra Nostra: Globo corta cenas de José Dumont, preso por pedofilia

O cantor Belo deixou o Soweto em 2000, quando o grupo estava no auge, para seguir a carreira solo. Anos depois, porém, foi condenado pela justiça ao ser acusado de tráfico de drogas, ficando quatro anos preso. Durante a pandemia, também teve decretada uma prisão preventiva por promover aglomeração em um período onde era proibido. Foto: Reprodução/Instagram