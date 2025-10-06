Galeria
Pesquisadores descobrem pegadas de 90 mil anos de seres humanos na África
-
Segundo os arqueólogos, essas marcas de pés estão entre as mais antigas já identificadas em todo o mundo. Foto: M. Sedrati et al, Scientific Reports, 2024 (CC BY 4.0)
-
Além de ser um país com riqueza arqueológica, o Marrocos tem muitos outros atrativos nos seus 710 mil km². Foto: M. Sedrati et al, Scientific Reports, 2024 (CC BY 4.0)
-
O Marrocos nÃ£o Ã© um destino tÃ£o comum para os brasileiros como paÃses da AmÃ©rica ou da Europa. Mas Ã© um belo paÃs, que tem atraÃ§Ãµes espetaculares para os turistas. Veja, entÃ£o, alguns dos principais atrativos. Foto: ElectricActions1983 - Flickr
-
Crocoparc - A entrada já revela o que espera os turistas. O parque fica em Agadir e é repleto de crocodilos. Este animal foi venerado como divindade no Antigo Egito. E é muito comum no continente africano. Foto: Instagram @crocoparcagadir
-
-
O zoológico foi inaugurado em 2015 e tem 325 crocodilos do Nilo, além de tartarugas gigantes, cobras gigantes e iguanas. Foto: Veronik80000 - Wikimédia Commons
-
Montanhas Atlas - Ficam na Cordilheira dos Atlas. É uma cadeia que se estende por 2.400 km no Marrocos, Argélia e Tunísia. Foto: orientalizing - Flickr
-
O Alto Atlas é o mais elevado monte do Marrocos, com 4.167m. Na região, os turistas veem cascatas e fazem caminhadas. Foto: Bjørn Christian Tørrissen - Wikimédia Commons
-
-
Souk El Had de Agadir - É o mercado central da cidade de Agadir, que fica a 547 km da capital Rabat. Foto: SHERWOOD - Flickr
-
Souk é o nome dado aos mercados de variedades nos países árabes. Além de muitas quinquilharias, comidas e bebidas, há personagens que demonstram a cultura local. Foto: Radiaouadie - Wikimédia Commons
-
Mesquita Hassan II - Outra atração no Marrocos, por ser país árabe, é a tradição das belas mesquitas. A Hassan II é a segunda maior mesquita do mundo, foi inaugurada em 1993 e tem um minarete de 200m de altura. Fica em Casablanca. Foto: Jorge Mertens - Flickr
-
-
Casablanca, por sinal, é a maior cidade do Marrocos com 3,8 milhões de habitantes. E também é a mais famosa por causa do cinema. Foto: Daniel Skoog - Flickr
-
Casablanca ganhou enorme projeção mundial a partir do filme estrelado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, em 1943, "Casablanca", que faturou 8 Oscars. Foto: le0pard13 - Flickr
-
Praça Djemaa el-Fna – É a principal e mais célebre praça de Marrakech. Fica na parte histórica da cidade e é Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade. Foto: Lviatour - Wikimédia Commons
-
-
Torre Hassan - Construída em 1184, tem 44m de altura e fica na capital Rabat. Faz parte da Mesquita de Hassan. Erguida para ser seu minarete. Foto: Enrique Waizel - Flickr
-
Mausoléu de Mohamed V - Fica no lado oposto à Torre de Hassan, na Esplanada de Rabat. É considerado uma obra-prima da arquitetura marroquina. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
-
O mausoléu tem os túmulos do Reii Hassan e de seus dois filhos: Hassan II e Mulai. Foto: Rux Spain - Wikimédia Commons
-
-
Jardim Majorelle - É um jardim botânico no Centro de Marrakech, inspirado nos jardins islâmicos . Foto: Kafka1 - Wikimédia Commons
-
Tem três mil espécies de plantas. Foi inaugurado em 1931 por Jacques Majorelle, um artista plástico francês que deu o nome ao parque. Foto: Midtones Photography - Flickr
-
Medina de Tanger - As medinas são cidades antigas do mundo árabe. E esta, de Tanger, é considerada um tesouro da arquitetura marroquina. Foto: Youtube Canal Nature & Culture
-