Galeria
Artistas brasileiros que passaram dos 90 anos de idade
-
Veja artistas brasileiros com longevidade da carreira, que alcançaram a marca dos 90 anos. Alguns continuam atuantes. Outros se aposentaram. Foto: Imagem gerada por i.a.
-
Laura Cardoso - Nascida em 13/9/1927 - Um das mais emblemáticas atrizes do Brasil acumulou inúmeros prêmios ao longo de seus 74 anos de carreira, sendo recordista em participações em telenovelas (63). Dona Isaura, de "Mulheres de Areia", e Guiomar, de "A Viagem", são algumas das personagens marcantes. Foto: Reprodução/@atrizlauracardoso
-
Nathália Timberg - Nascida em 5/8/1929 - A carreira da atriz teve mais de sete décadas no teatro, cinema e televisão. Ela coleciona papéis memoráveis como Juliana em "A Sucessora", Cecília Spina em "Ti Ti Ti", Celina Junqueira em "Vale Tudo", Mariana em "Pantanal" e Constância Eugênia em "O Dono do Mundo". Foto: Viva - wikimedia commons
-
Fernanda Montenegro - Nascida em 16/10/1929 - Além das inúmeras personagens marcantes, foi a primeira brasileira a vencer o Emmy Internacional, em "Doce de Mãe" (2013), assim como recebeu indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar de melhor atriz por seu trabalho em "Central do Brasil" (1998). Tornou-se 'imortal' da Academia Brasileira de Letras. Foto: - Reprodução Instagram
-
-
Pedro Farah - Nascido em 22/7/1930 - Conhecido como Farnetto, é um humorista e ator brasileiro, que se popularizou a interpretar o copeiro, apelidado de "múmia paralítica", pelo personagem quiles Arquelau (Agildo Ribeiro) no humorístico "Planeta dos Homens". Foto: Divulgação
-
Haroldo Costa - Nascido em 13//5/1930 - Ator, escritor, produtor e sambista brasileiro, ele iniciou no Teatro Experimental do Negro, quando esteve na peça "O Filho Pródigo", de Lucio Cardoso. Atuou como produtor-realizador de espetáculos, contratado por proprietários de casas de shows Foto: TV Brasil wikimedia commons
-
Lima Duarte - Nascido em 29/3/1930- Reconhecido como um dos pioneiros da televisão brasileira, ele esteve presente desde sua inauguração. Sinhozinho Malta, de "Roque Santeiro", e Sassá Mutema, de "Salvador da pátria", são dois de seus personagens mais marcantes. Foto: Instagram @limaduarte
-
-
Tony Tornado - Nascido em 26/5/1930 - Um dos principais nomes da música black music e precursor do estilo afro no país, consagrou-se tanto na área musical, como na atuação. Em 1970, foi o vencedor da fase brasileira do V Festival Internacional da Canção com a canção soul "BR-3". Tony Tornado está no ar na novela Êta Mundo Melhor (continuação de Êta Mundo Bom!). Foto: Reprodução Instagram
-
Mauro Mendonça - Nascido em 2/4/1931 - Um dos maiores atores da televisão brasileira, também se destacou no cinema ao atuar ao lado de Sônia Braga e José Wilker no filme "Dona Flor e Seus Dois Maridos", baseado na obra de Jorge Viveu o Dr. Teodoro Madureira, o "marido vivo" de Dona Flor. Foto: Divulgação Guilherme Scarpa
-
Manoel Carlos - Nascido em 14/3/1933 - Conhecido simplesmente pelo apelido Maneco, o autor é um dos mais consagrados das telenovelas brasileiras. A partir da década de 1990, seus trabalhos se tornaram célebres por retratar a burguesia carioca, principalmente no bairro do Leblon. Foto: Francisco Mogadouro da Cunha - wikimedia commons
-
-
Ary Fontoura - Nascido em 27/1/1933 - Participou de mais de 50 novelas na Globo e recebeu diversos prêmios na carreira. Entre os personagens marcantes, estão Baltazar Câmara de "O Espigão", Aristóbolo Camargo, de "Saramandaia", Nonô Correia, de "Amor com Amor Se Paga", e "Seu Flô", de "Roque Santeiro".Ary Fontoura está no ar na novela Êta Mundo Melhor. Foto:
-
Stênio Garcia -Nascido em 28/4/1932 - Conhecido por suas performances, ele estreou com participações especiais no seriado "O Vigilante Rodoviário". Em "Carga Pesada", viveu o caminhoneiro Bino, um de seus papéis mais populares, pelo qual venceu o Prêmio APCA de melhor ator de televisão. Foto: Youtube/ Domingo Espetacular
-
Rosa Maria Murtinho - Nascida em 24/19/1932 - Vencedora de um Troféu APCA de melhor atriz e um Kikito do Festival de Gramado, além de possuir duas indicações ao Troféu Imprensa de melhor atriz e ser laureada com o Troféu Mário Lago. Foto: Divulgação Guilherme Scarpa
-
-
Othon Bastos - Nascido em 23/5/1933 - É um ator recordista em participações na TV, já tendo participado de mais de 80 produções entre novelas, séries e minisséries. Atualmente, o artista segue na ativa com a apresentação do monólogo "Não Me Entrego, Não". Foto: Reprodução Instagram
-
Íris Bruzzi - Nascida em 16/2/1935 - Ficou conhecida como vedete nos shows de Carlos Machado e como uma das Certinhas do Lalau de Sérgio Porto. Sua carreira como atriz também inclui cinema e televisão. Foto: Reprodução Instagram
-
Renato Aragão - Nascido em 13/1/1935 - Considerado um dos maiores comediantes da TV brasileira, tornou-se célebre pelo personagem Didi, com o qual liderou o grupo humorístico "Os Trapalhões", entre as décadas de 1960 a 1990. Foto: Instagram/@renatoaragao
-
-
Glória Menezes - Nascida em 19/10/1934 - Ícone da história da televisão brasileira, ela foi a protagonista de "2-5499 ocupado", a primeira telenovela diária, exibida em 1963, na extinta TV Excelsior. Viúva de Tarcísio Meira após 59 anos de união, interpretou diversos personagens marcantes durante sua trajetória. Foto: Divulgação TV Globo
-
Hermínio Bello de Carvalho - Nascido em 28/3/1935 - É um compositor, poeta e produtor musical brasileiro, além de ativista cultural. Assim, o artista foi um dos responsáveis pelo sucesso de Clementina de Jesus, e fez parcerias marcantes com Cartola, Carlos Cachaça, Paulinho da Viola, entre outros. Foto: Produção Cultural no Brasil wikimedia commons
-
Sônia Zagury - Nascida em 1935 - Iniciou sua carreira artística na década de 1990. Assim, destacou-se primeiramente por suas participações em "Explode Coração" (1995) onde interpretou a mãe de Edson Celulari, e em "Terra Nostra" (1999), de Benedito Ruy Barbosa, interpretando a cozinheira Antônia. Foto: Instagram/@soniazagury
-