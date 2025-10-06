Galeria
José de Abreu é condenado a pagar indenização para jornalista
A decisão reverteu uma sentença de primeira instância que havia rejeitado o pedido de indenização em 2024. Foto: Reprodução/Instagram
A história começou após uma publicação de Abreu nas redes sociais chamando Sabino de "canalha" e "destruidor de reputação". Foto: Reprodução/Instagram
O ator acusou o jornalista de receber dinheiro do ex-senador Aécio Neves. Foto: Reprodução/Instagram
A 1ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP entendeu que as ofensas foram um abuso da liberdade de expressão, com o "intuito único de difamar" Sabino, configurando dano moral. Foto: Reprodução/Instagram
Além da indenização de R$ 20 mil (corrigida), José de Abreu também terá de arcar com os honorários advocatícios. Foto: Reprodução/Instagram
Conhecido por sua longa trajetória no teatro, cinema e televisão, José de Abreu se tornou uma figura polêmica em anos recentes por conta do seu forte posicionamento político. Relembre sua trajetória! Foto: Reprodução/Instagram
José de Abreu nasceu em 24 de maio de 1946, em Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo. Foto: Reprodução/Instagram
Quando jovem, ele se mudou para São Paulo e prestou serviços como office-boy e assistente de laboratório do Departamento Jurídico. Foto: Divulgação/TV Globo
Em 1967, entrou para a Faculdade de Direito na PUC-SP, ao mesmo tempo em que se envolvia em teatro no Teatro da Universidade Católica (TUCA). Foto: Divulgação/TV Globo
Com a instauração do AI-5, em 1968, sua oposição ao regime militar o levou a ficar um tempo exilado na Europa. Foto: Reprodução/Instagram
Ele voltou ao Brasil em meados da década de 1970, viveu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde deu aulas de teatro na universidade local, e posteriormente para Porto Alegre, onde produziu peças e shows. Foto: Reprodução/Instagram
Sua estreia na televisão foi em 1980, na novela "As Três Marias", da Rede Globo. Foto: Divulgação/TV Globo
Desde então, participou de várias novelas importantes como "Ti Ti Ti", de 1985, e "Anos Dourados", de 1986. Foto: Reprodução/X
Em 2012, se destacou em "Avenida Brasil" interpretando o vilão Nilo, um de seus personagens mais marcantes. Foto: Divulgação/TV Globo
Outras novelas marcantes em sua trajetória incluem "Senhora do Destino", de 2004, "Caminho das Índias", de 2009, e "A Dona do Pedaço", de 2019. Foto: Reprodução/TV Globo
No teatro e cinema, Zé de Abreu também tem presença significativa, com mais de 30 filmes no currículo. Foto: Reprodução/TV Globo
Na vida pessoal, o ator teve cinco filhos com diferentes parceiras. Desde 2019, ele está casado com a maquiadora Carolynne Junger, 51 anos mais jovem. Foto: Reprodução/Instagram
Em 2013, o ator se declarou ser bi, mas depois afirmou que foi uma forma de provocar reflexÃ£o acerca do tema. Posteriormente, ele confessou ser "poli". Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
Fortemente ligado à política, desde 2013 Zé de Abreu é filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT). Foto: Reprodução/Instagram
O ator já se envolveu em várias polêmicas públicas, com críticas a outros atores e trocas de farpas nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram
Em 2016, o ator cuspiu em um casal durante uma discussão em um restaurante em São Paulo, alegando ter sido ofendido por seu apoio ao PT. O episódio foi filmado e repercutiu na internet. Foto: Divulgação/TV Globo
Em 2019, teve embates virtuais com a atriz e ex-colega Regina Duarte, apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Reprodução/Instagram
Já em 2021, o ator pediu desculpas à deputada Tabata Amaral após retuitar um post que incentivava agressão contra ela por suas posições políticas "centristas". Foto: Montagem/Divulgação/Instagram/Creative Commons