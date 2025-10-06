Galeria
Lagoa ‘sem fundo’ em Goiás inspira lendas e mistérios
-
A Lagoa Azul, também conhecida como "lagoa sem fundo" tem águas cristalinas azul-esverdeadas, além de alguns segredos. Foto: Reprodução do Youtube Canal Nos Mínimos Detalhes
-
Um desses mistérios é sua grande profundidade, estimada entre 220 e 300 metros. Foto: Reprodução do Google Maps
-
Há relatos de tentativas de medição com cabos de até 600 metros, que mesmo assim não atingiram o fundo. Foto: Reprodução de Vídeo Rede Globo
-
O mistério acaba alimentando lendas de que a lagoa seria um "portal para outro mundo" ou até "redemoinhos invisíveis" que engolem objetos e pessoas. Foto: Reprodução do Facebook
-
-
A Lagoa Azul foi formada por uma dolina, que consiste em uma cratera causada pelo desabamento de uma caverna calcária. Foto: Reprodução do Youtube Canal Nos Mínimos Detalhes
-
Sua cor intensa vem da profundidade e dos minerais das rochas calcárias. Foto: Reprodução do Youtube Canal Nos Mínimos Detalhes
-
Situada a aproximadamente 42 km do centro da cidade, o acesso à lagoa é feito pela GO-237, com entrada pelo Balneário Bucaína. Foto: Reprodução de Rede Social
-
-
A chegada à lagoa é relativamente fácil, com uma trilha curta (cerca de 100 metros), porém íngreme e escorregadia, o que exige cautela. Foto: Reprodução do Youtube Canal Nos Mínimos Detalhes
-
A entrada é gratuita, mas requer autorização, pois a lagoa fica em uma propriedade privada. Foto: Reprodução do Youtube Canal Nos Mínimos Detalhes
-
É permitido nadar na parte superficial da lagoa com colete salva-vidas, enquanto o mergulho profundo é restrito a profissionais. Foto: Reprodução de Vídeo Rede Globo
-
-
O horário da visitação vai de segunda à sexta, das 8h às 17h. O lugar fica fechado nos feriados. Foto: Reprodução do Google Maps
-
O local não possui infraestrutura turística nem equipes de resgate, o que exige um certo cuidado por parte dos visitantes. Foto: Reprodução de Rede Social
-
Embora a água cristalina pareça muito convidativa, as margens podem ser curtas em alguns pontos e a profundidade aumenta consideravelmente de forma abrupta. Foto: Reprodução do Youtube Canal Nos Mínimos Detalhes
-
-
Além da Lagoa Azul, Niquelândia oferece outras atrações naturais e históricas, como o Lago de Serra da Mesa (foto), a Cachoeira de São Bento e o povoado de Tupiraçaba (antiga Traíras). Foto: Wikimedia Commons/Robson Romeiro
-
Esse povoado já foi uma das vilas mais desenvolvidas de Goiás e chegou a ser capital do império brasileiro por um dia, quando D. Pedro II pernoitou na região. Foto: Reprodução/Instagram
-
Niquelândia, município onde fica a lagoa, fica no norte do estado, a cerca de 300 km de Goiânia. Foto: Reprodução de Vídeo Rede Globo
-
-
Fundada originalmente como Arraial de São José, a cidade tem origem no ciclo do ouro e posteriormente ganhou importância com a exploração de níquel, mineral que lhe deu o nome atual. Foto: Reprodução de Vídeo Rede Globo
-
Com uma população de cerca de 35 mil habitantes, Niquelândia vem se tornando um destino importante para promover o ecoturismo em Goiás. Foto: Reprodução de Vídeo Rede Globo