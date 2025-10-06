Galeria
Inadimplência cresce no Brasil; veja número de devedores
O levantamento, segundo a CNDL e o SPC Brasil, reflete o aumento das dificuldades financeiras das famílias. Em julho de 2025, 51,13% dos devedores eram mulheres e 48,87% eram homens. Foto: Imagem de Tumisu por Pixabay
Quem ainda não conseguiu arcar com todos os débitos precisa se organizar para tentar limpar o nome. E depois de conseguir pagar as contas é necessário agir direito para evitar contrair novas dívidas. Foto: Imagem de Alex Barcley por Pixabay
Veja então as dicas para organizar as finanças e sair do fundo do poço. Foto: 3D Animation Production Company - pixabay
1- Identifique a sua situação financeira: Analise qual é a renda mensal e de que forma você precisa gastá-la. Foto: Imagem de Memed_Nurrohmad por Pixabay
2- Separe as despesas por categorias: alimentação, saúde, educação, serviços domésticos, lazer. Foto: Imagem de Michal Jarmoluk por Pixabay
3- Verifique se é possível fazer cortes em certas despesas. Todas são fundamentais ou alguma pode ficar para outra ocasião? Foto: Imagem de chris s por Pixabay
4- Entre em contato com as empresas credoras para tentar negociar o pagamento de dívidas. Muitas aceitam acordos com redução de valores para viabilizar o fim do débito. Foto: Imagem de Daniel Friesenecker por Pixabay
Com isso, você evita a incidência de juros mês a mês, algo que acabaria fazendo a dívida crescer a tal ponto que seria praticamente impossível pagar. Se necessário, faça um acerto para pagar parcelas mensalmente. Foto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
5- Evite compras parceladas, que criam a ilusão de que sai "barato" obter o objeto do desejo. As parcelas se juntam a outras prestações de produtos que também foram vendidos de forma "facilitada" e aí a bola de neve vai crescendo. Foto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
6- Compare os preços para ter vantagem na compra final. Há lojas que oferecem cupons de desconto pela internet. E o preço que teoricamente seria mais alto torna-se vantajoso. Foto: Youtube Canal NOVAREJO
7- Fique atento Ã polÃtica de cashback de lojas que adotam esse sistema. VocÃª gasta num dia, mas recebe uma fraÃ§Ã£o de retorno. Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
Além da devolução de parte do valor do produto (para ser usada em compra posterior), as lojas costumam criar campanhas especiais com cashbacks ainda mais atraentes em determinadas épocas e sobre certos produtos. Foto: Imagem de Sebastian Ganso por Pixabay
8 - Compre produtos de qualidade. Pode parecer uma perda de dinheiro, mas a durabilidade da mercadoria compensa a médio ou longo prazo. Nada mais certo do que o ditado "O barato sai caro". Foto: Imagem de Hans por Pixabay
9- Se as contas estiverem em dia procure se planejar para guardar uma parte do salário como um pé de meia. Foto: Kevin Schneider por Pixabay
O ideal é separar 10%, se for possível. Dependendo do valor, é possível fazer uma aplicação de Renda Fixa, em vez de deixar na poupança (que não rende quase nada). Foto: Relógio De Bolso, Tempo, Areia, Relógio× Imagem de annca por Pixabay
10 - Uma sugestão é considerar que esse valor é como uma conta fixa, mensal, a exemplo de luz, gás e telefone. Só que é um dinheiro pago a você mesmo. Foto: Marcello Casal Jr / Agencia Brasil.
11- Na análise das despesas, pense: Você está usando todos os serviços pelos quais paga mensalmente? Foto: Imagem de Bruno /Germany por Pixabay
Você vê os canais de streaming que assinou? Frequenta as aulas da academia? Foto: Andrés Rodríguez por Pixabay
Pense se está usufruindo dos gastos ou se algo está custando caro à toa. Foto: Imagem de Nattanan Kanchanaprat por Pixabay
