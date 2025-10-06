Assine
Inadimplência cresce no Brasil; veja número de devedores

  • O levantamento, segundo a CNDL e o SPC Brasil, reflete o aumento das dificuldades financeiras das famílias. Em julho de 2025, 51,13% dos devedores eram mulheres e 48,87% eram homens.
  • Quem ainda não conseguiu arcar com todos os débitos precisa se organizar para tentar limpar o nome. E depois de conseguir pagar as contas é necessário agir direito para evitar contrair novas dívidas.
  • Veja então as dicas para organizar as finanças e sair do fundo do poço.
  • 1- Identifique a sua situação financeira: Analise qual é a renda mensal e de que forma você precisa gastá-la.
  • 2- Separe as despesas por categorias: alimentação, saúde, educação, serviços domésticos, lazer.
  • 3- Verifique se é possível fazer cortes em certas despesas. Todas são fundamentais ou alguma pode ficar para outra ocasião?
  • 4- Entre em contato com as empresas credoras para tentar negociar o pagamento de dívidas. Muitas aceitam acordos com redução de valores para viabilizar o fim do débito.
  • Com isso, você evita a incidência de juros mês a mês, algo que acabaria fazendo a dívida crescer a tal ponto que seria praticamente impossível pagar. Se necessário, faça um acerto para pagar parcelas mensalmente.
  • 5- Evite compras parceladas, que criam a ilusão de que sai
  • 6- Compare os preços para ter vantagem na compra final. Há lojas que oferecem cupons de desconto pela internet. E o preço que teoricamente seria mais alto torna-se vantajoso.
  • 7- Fique atento Ã  polÃ­tica de cashback de lojas que adotam esse sistema. VocÃª gasta num dia, mas recebe uma fraÃ§Ã£o de retorno.
  • Além da devolução de parte do valor do produto (para ser usada em compra posterior), as lojas costumam criar campanhas especiais com cashbacks ainda mais atraentes em determinadas épocas e sobre certos produtos.
  • 8 - Compre produtos de qualidade. Pode parecer uma perda de dinheiro, mas a durabilidade da mercadoria compensa a médio ou longo prazo. Nada mais certo do que o ditado
  • 9- Se as contas estiverem em dia procure se planejar para guardar uma parte do salário como um pé de meia.
  • O ideal é separar 10%, se for possível. Dependendo do valor, é possível fazer uma aplicação de Renda Fixa, em vez de deixar na poupança (que não rende quase nada).
  • 10 - Uma sugestão é considerar que esse valor é como uma conta fixa, mensal, a exemplo de luz, gás e telefone. Só que é um dinheiro pago a você mesmo.
  • 11- Na análise das despesas, pense: Você está usando todos os serviços pelos quais paga mensalmente?
  • Você vê os canais de streaming que assinou? Frequenta as aulas da academia?
  • Pense se está usufruindo dos gastos ou se algo está custando caro à toa.
