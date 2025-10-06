Galeria
Retratos da vida selvagem: resultado do concurso de fotos sairá em 13 de outubro
O anúncio dos vencedores de cada categoria será feito no dia 13 de outubro, como parte da abertura da exposição no Museu de História Natural de Londres. Foto: Julian Herzog/Wikimedia Commons
A exposição das imagens ficará em cartaz na capital britânica até julho de 2026. Veja a seguir algumas das espetaculares fotos finalistas do “Wildlife Photographer of the Year. Foto: Diliff/Wikimedia Commons
Foto de Sitaram Raul - Na índia, centenas de morcegos frugívoros - que se alimentam principalmente de frutos - saem de um monumento “esquecido”. Foto: Foto: Sitaram Raul
Foto de Parham Pourahmad - Flagra matutino do encontro de dois coiotes em uma colina da cidade de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Foto: Foto: Parham Pourahmad
Foto de Lakshitha Karunarathna - Em um lixão a céu aberto em cidade do Sri Lanka, na Ásia, elefante-asiático se movimenta em meio a objetos descartados. Foto: Foto: Lakshitha Karunarathna
Foto de Kesshav Vikram - Nas margens do Lago Kurile, na península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, um urso-pardo se movimenta. Ao fundo, o vulcão Ichinsky, um dos maiores da região, serve de cenário. Foto: Foto: Kesshav Vikram
Jamie Smart - Em uma parque na Inglaterra, um cervo-vermelho emite sons caracterÃsticos de Ã©poca de acasalamento. Foto: Foto: Jamie Smart
Foto de Gabriella Comi - No Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia, um leão observa uma cobra. Foto: - Foto: Gabriella Comi
Foto de Bidyut Kalita - Em Assam, cidade no nordeste da Índia, uma vespa-carregadeira conduz uma lagarta para servir de refeição a suas larvas. Foto: Foto: Bidyut Kalita
Foto de Amit Eshel - Em uma ilha gelada localizada no norte do Canadá, um flagra bem próximo de uma matilha de lobo-árticos. Foto: Foto: Amit Eshel
Foto de Leana Kuster - Em uma lagoa no sul da França, um flamingo se mantém sobre apenas uma perna enquanto se coça. Foto: Foto: Leana Kuster
Foto de Bertie Gregory - Nos limites de uma plataforma de gelo na Antártida, centenas de filhotes de pinguim-imperador avançam em fila. Foto: Foto: Bertie Gregory
Foto de Emmanuel Tardy - Em uma região campestre da Costa Rica, na América Central, um exemplar de Preguiça-de-três-dedos se segura em um poste de arame farpado. Foto: Foto: Emmanuel Tardy
Foto de Isaac Szabo - No mar da Flórida, sul dos Estados Unidos, peixes-gar são alvos de predador durante a desova. Foto: Foto: Isaac Szabo
Foto de Jassen Todorov - Em lagoa de extração de sal na baía de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, câmera capta o reflexo das nuvens. Foto: Foto: Jassen Todorov
Foto de Kutub Uddin - Na Inglaterra, a captura da imagem de esporos de fungo mucilaginoso em um tronco caído de árvore. Foto: Foto: Kutub Uddin
Foto de Marina Cano - No Quênia, na África, filhotes de gueparda caçam uma presa diante dos olhos da mãe. Foto: Foto: Marina Cano
Foto de Ralph Pace - Na Califórnia, nos Estados Unidos, o flagra do mar colorido por um grupo de águas-vivas-do-Pacífico. Foto: - Foto: Ralph Pace