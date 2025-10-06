Pra quem não viu: Mulher toma susto e chuta tubarão em Fernando de Noronha

Durante o breve período em que essa nova forma de prisão foi utilizada em Noronha, de 1964 a 1967, 34 prisioneiros foram enviados para lá, incluindo o então governador de Pernambuco, Miguel Arraes, que ficou detido na ilha por 11 meses antes de ser exilado na Argélia. Foto: Domínio público / Acervo Arquivo Nacional