Galeria
Susto na geladeira: Cobra sobrevive três dias dentro de brócolis
-
O caso ocorreu na cidade de Birmingham, que fica na região central da Grã-Bretanha. É a segunda mais populosa da Inglaterra, com 1,1 milhão de habitantes, atrás apenas de Londres. Foto: Bill Boaden - Wikimédia Commons
-
De acordo com reportagem do portal Itatiaia, ele tinha comprado o brócolis num supermercado e deixou a verdura por três dias na geladeira. Mas, ainda assim, o réptil estava vivo. E ele tomou um susto ao pegar o brócolis para preparar a refeição. Foto: ElasticComputeFarm pixabay
-
Ainda segundo a reportagem, a cobra que estava no brócolis é da espécie cobra-de-escada, que existe em vários países da Europa Certamente, um filhotinho, para caber no brócolis. Essa cobra não é venenosa. Foto: Benny Trapp wikimedia commons
-
Sustos com a presença de cobra em áreas urbanas são mais comuns do que muitos pensam. Tanto no exterior como no Brasil. Veja alguns casos recentes. Foto: Leandro Avelar WIKIMEDIA COMMONS
-
-
A atriz Ludmila Dayer encontrou uma cobra no pneu do carro, em Los Angeles (EUA). E fez um registro para os stories. "Visita, baby", disse ela. Foto: Reprodução redes sociais
-
No Brasil, em maio, a influenciadora Sthe Matos se deparou com uma cobra na porta do carro de aplicativo Foto: Montagem Flipar
-
"Rapaz, só acontece esse tipo de coisa comigo. Ó como eu estou, me tremendo. Eu vim fazer as sobrancelhas aqui em Narjara, peguei um Uber, porque meu carro está na concessionária", disse Sthe Matos no Instagram. Foto: Reprodução/Instagram@sthefanematos
-
-
O vídeo gravado por Matos mostra exatamente como era a cobra. No momento do registro, o animal estava justamente "colado" na porta traseira do carro do motorista de aplicativo. Foto: Reprodução/Instagram@sthefanematos
-
"Ainda estou em choque, sabia? Vi que ela é verde e veio com a cabeça pra cima de mim. Abri (a porta) e sai correndo, caí do carro, machuquei minha perna. Que loucura". Foto: Reprodução/Instagram@sthefanematos
-
Em Santa Catarina, em junho de 2023, a serpente mais rápida do Brasil foi capturada dentro de um berço numa casa em Santa Catarina. Foto: Gilberto Duwe - Arquivo Pessoal
-
-
Trata-se da caninana. A cobra invadiu a casa, entrou no cômodo onde a mãe estava com a criança e subiu na cama. Foto: reprodução redes sociais
-
O biólogo Gilberto Duwe, da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente, esteve no local. Quando Duwe chegou, após o pedido de socorro, a serpente já tinha saído da cama e estava no berço. Foto: Arquivo pessoal Gilberto Duwe
-
Recentemente, uma cobra venenosa foi capturada numa casa em SÃ£o JosÃ©, na Grande FlorianÃ³polis. Com 1,80 m, a serpente da espÃ©cie JararacuÃ§u estava no telhado e foi pega pelos bombeiros. Foto: DivulgaÃ§Ã£o Bombeiros SC
-
-
Em Luziânia, no entorno do Distrito Federal, um filhote de jararaca entrou na máquina de lavar de uma casa e a moradora se assustou quando foi mexer nas roupas. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
-
Em BelÃ©m, no ParÃ¡, uma sucuri apareceu no ralo do banheiro de uma casa. Um homem com luva e um pedaÃ§o de pau mexe na serpente, que vai embora pelo cano da residÃªncia. Foto: ReproduÃ§Ã£o redes sociais
-
Em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha (MG), uma serpente de 1,5 metro da espécie caninana apareceu na área urbana, escondida num galpão de uma empresa de andaimes. Foto: reprodução redes sociais
-
-
Em outubro de 2022, uma jiboia apareceu num apartamento em Santa Teresa, na Região Central do Rio de Janeiro. Foto: Reprodução TV
-
Descobriu-se que o vizinho criava o animal, que tinha até nome: Sofia. Ele retirou a serpente de lá. Foto: Reprodução TV