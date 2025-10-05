Galeria
‘Fale Comigo’ foi vetado no Kuwait por causa de ator trans
O motivo para o banimento está na presença de Zoe Terakes no elenco. A identidade de gênero de Terakes é citada como razão pelos censores. Foto: Diamond Films - Divulgação
Zoe Terakes se identifica como não-binárie e trans masculino. Foto: Reprodução/Instagram
Zoe Terakes nasceu em 22 de março de 2000, em Sydney, na Austrália. Tem tido ascensão na carreira e ficou conhecido após participar do seriado "Wentworth". Foto: Reprodução/Instagram
Terakes é o primeiro trans a integrar o Universo Cinematográfico da Marvel. Ele foi anunciado na série "Coração de Ferro". Foto: Reprodução/Instagram
A medida de banimento não é novidade no Kuwait. O país tem uma política recorrente de censura. Foto: Diamond Films/Divulgação
Outros filmes que foram impedidos no país: "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", "Thor: Amor e Trovão" e "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo". Foto: Sony Pictures Animation/Divulgação
Filmes que têm referências LGBTQIAPN+ costumam ser censurados no país. Foto: Diamond Films - Divulgação
Terakes: "O nosso filme não tem temas queer. O nosso filme nem mesmo menciona que eu sou trans, ou queer. Eu sou um ator trans que, por um acaso, está interpretando este papel. Eu não sou um tema, sou uma pessoa. O Kuwait baniu o filme baseado na minha identidade, e em nada mais", lamentou. Foto: Reprodução/Instagram
"Por mais que seja muito triste para mim ser a pessoa que provocou esse banimento, meu coração se quebra ainda mais quando penso no que isso significa para as pessoas transgênero do Kuwait. Representação é esperança, é uma luz no fim do túnel", completou Zoe Terakes. Foto: Reprodução/Instagram
Um comunicado assinado pela produtora do filme (Causeway) e a distribuidora internacional (Bankside) reforçaram o apoio a Terakes: "Somos solidários com Zoe Terakes após a decisão do Kuwait de proibir o filme Talk to Me. Zoe fez sua própria declaração, que apoiamos totalmente, e estamos imensamente orgulhosos de seu envolvimento no filme." Foto: Diamond Films - Divulgação
O filme conta com a direção de Danny e Michael Philippou. Foto: Diamond Films - Divulgação
"Fale Comigo" tem na sua trama um grupo de jovens que encontra uma misteriosa mão embalsamada e descobre que ela permite invocar espíritos. Foto: Diamond Films - Divulgação
A brincadeira entre amigos, no entanto, ganha contornos perigosos ao abrir um portal para o mundo espiritual. Foto: Diamond Films/Divulgação
Além de Zoe Terakes, o filme ainda conta no elenco com Sophie Wilde, Chris Alosio e Miranda Otto. Foto: Diamond Films - Divulgação
Apesar do baixo orçamento, "Fale Comigo" tem feito sucesso nos Estados Unidos, faturando US$ 10 milhões no fim de semana de estreia. Foto: Diamond Films/Divulgação
O filme foi lançado em 17 de agosto no Brasil. O título original é: "Talk to me". Foto: Diamond Films/Divulgação
A duração é 1h34min - categorias: terror e suspense. Foto: Divulgação
O filme está disponível na Prime Video e na Claro TV. Foto: Divulgação