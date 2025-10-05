‘Fale Comigo’ foi vetado no Kuwait por causa de ator trans

Terakes: "O nosso filme não tem temas queer. O nosso filme nem mesmo menciona que eu sou trans, ou queer. Eu sou um ator trans que, por um acaso, está interpretando este papel. Eu não sou um tema, sou uma pessoa. O Kuwait baniu o filme baseado na minha identidade, e em nada mais", lamentou. Foto: Reprodução/Instagram