Galeria
Veja celebridades que assumiram ter feito harmonização facial
Aos 55 anos, ele foi notícia ao realizar diversos procedimentos estéticos como aplicação de botox, laser, preenchimento labial e mandibular, correção do "bigode chinês" e estímulo de colágeno para reduzir a flacidez. Foto: Reprodução/Instagram
Macchi, que foi galã da TV nos anos 1990, compartilhou o resultado nas redes sociais, mostrando o novo visual repaginado. Relembre outros artistas que se submeteram ao procedimento! Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
Humberto Martins – O ator fez harmonização facial em 2022 e disse ter ficado satisfeito com o resultado, que suavizou suas linhas de expressão. Foto: Reprodução/Instagram
Duda Guerra – A namorada de Benício Huck (filho de Luciano Huck e Angélica) fez ajustes no rosto em outubro de 2024. Ela disse que se sentia incomodada com a "pontinha" do nariz. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Dedé Santana – Fez o procedimento em fevereiro de 2023, surpreendendo fãs com um visual rejuvenescido. Na ocasião, chegou a dizer que havia "perdido uns 55 anos". Foto: Reprodução/Instagram
Stenio Garcia – O ator harmonizou o rosto em junho de 2023, mas negou relação entre o tratamento e uma internação no mês seguinte. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Maurício Mattar – Comemorou os resultados da harmonização facial em julho de 2022, assim como o ex-BBB Lucas Bissoli, que fez na mesma clínica. Foto: Reprodução/Instagram @draelidamoret
Raul Gazolla – O ator suavizou rugas e olheiras e definiu a mandíbula. "Alguns anos a menos", escreveu nas redes sociais. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Eliezer – O ex-participante do BBB 22 gastou R$ 14 mil para harmonizar seu rosto e ainda afirmou: "Fiquei bonito". Foto: Reprodução/Redes Sociais
Nelson Rubens – O apresentador da RedeTV! passou por um procedimento com 19 seringas de preenchimento para reposição volumétrica facial. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Wesley Safadão – O cantor já ajustou as maçãs do rosto e fez botox. "Me incomodava quando eu dava risada. Então, dei uma organizada", declarou. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Joelma – A cantora paraense já realizou inúmeros procedimentos no rosto. Em 2019, ela confessou que "amou" o resultado. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
Alok – Além dos sucessos musicais, o DJ também "bombou" nos portais de fofoca quando deu uma ajeitada no queixo. Foto: Reprodução/Instagram
Diego Hypólito – O ginasta e ex-BBB alinhou o nariz, empinou o queixo e fez preenchimento no lábio superior. Foto: Reprodução/Instagram
GKay – A influenciadora reduziu os efeitos da harmonização em 2023, depois de não ter gostado muito do resultado da que fez em 2022. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Marrone – O sertanejo apareceu com o rosto completamente modificado em março de 2023 e chegou a virar meme nas redes sociais. Em 2024, ele disse que "nunca mais" fará plásticas. Foto: Montagem/Reprodução
A harmonização facial é um conjunto de procedimentos estéticos que busca equilibrar os traços do rosto, proporcionando simetria e realce das características naturais. Foto: Freepik - wavebreakmedia
Entre as técnicas mais utilizadas estão o preenchimento com ácido hialurônico, a aplicação de toxina botulínica, fios de sustentação e bioestimuladores de colágeno. Foto: Freepik/Artphoto Studio
O objetivo não é transformar totalmente a fisionomia, mas suavizar linhas de expressão, corrigir pequenas assimetrias e melhorar o contorno facial. Foto: Pixabay
O procedimento se popularizou nos últimos anos, principalmente entre celebridades e influenciadores. Apesar dos resultados imediatos, exige manutenção, pois os efeitos não são permanentes. Foto: Freepik