Documentos históricos revelam detalhes sobre Chica da Silva

  • A produção foi lançada em fevereiro de 2025 e usou elementos como sua carta de alforria e um testamento inédito, que ainda aguarda restauração devido à sua fragilidade.
  • O filme também contextualiza sua vida nas cidades mineiras onde viveu, como Diamantina, Serro, Milho Verde e Santa Luzia, ajudando a compreender melhor a sociedade da época.
  • Além do documentário, a história de Chica da Silva foi revisitada em uma nova ópera da Fundação Clóvis Salgado.
  • A música original foi composta por Marcus Viana, que trabalhou com o tema na trilha da novela
  • Chica da Silva, cujo nome completo era Francisca da Silva de Oliveira, foi uma figura histórica brasileira do século 18, conhecida por sua trajetória singular e por desafiar as convenções sociais e raciais de sua época.
  • Nascida por volta de 1732, em Vila do PrÃ­ncipe (atual Serro), em Minas Gerais, era filha de uma escravizada africana e de um homem branco.
  • Chica foi escravizada até ser alforriada por João Fernandes de Oliveira, um contratador de diamantes influente na região.
  • Os dois viveram juntos por anos e tiveram 13 filhos, sendo que Chica foi tratada com respeito e luxo, algo incomum para uma mulher negra e ex-escravizada naquela época.
  • Chica se tornou dona de propriedades e escravos, e participava ativamente da vida social e religiosa da comunidade, frequentando igrejas e irmandades reservadas à elite branca.
  • Chica da Silva tornou-se símbolo de poder e influência, conhecida por festas luxuosas e pelo domínio sobre sua casa e negócios.
  • Chica faleceu em 1796, deixando um legado que continua a ser estudado e reinterpretado até os dias atuais.
  • Sua história foi romantizada ao longo dos anos, especialmente na literatura, cinema e televisão. Relembre atrizes que já interpretaram Chica da Silva!
  • Zezé Motta, no filme
  • A icônica interpretação de Zezé Motta ajudou a consolidar a imagem de Chica como símbolo de superação.
  • TaÃ­s AraÃºjo na novela
  • Começou com tudo! Foi um dos primeiros papéis de destaque da Taís Araújo na televisão. Ela tinha apenas 17 anos na época!
  • Ruth de Souza: A lendária atriz Ruth de Souza também interpretou Chica da Silva em uma versão teatral da história, embora não tenha sido um filme ou série de TV.
