Documentário explica por que Heath Ledger inventou cacoete para o Coringa
Explica-se: a prótese que Heath usava com cicatrizes soltava após um tempo se não fosse hidratada e isso obrigava a equipe a parar as gravações e esperar pelo reparo. Mas, sendo umedecida, ela ficava no lugar. As lambidas, então, foram um artifício. Foto: Divulgação
O diretor Christoper Nolan acabou absorvendo a ideia de Ledger e manteve o cacoete como característica do personagem - o que acabou funcionando, pois criou uma marca. Foto: HellaCinema/Wikimedia Commons
Os vilôes são tão importantes nas histórias em quadrinhos e no cinema quanto os heróis. E muitos deles têm um público cativo. Veja alguns vilões muito marcantes. Foto: montagem / reprodução / divulgação
Coringa: A versão de Heath Ledger para Coringa em "Batman: O Cavaleiro das Trevas" (2008) fez tanto sucesso que o ator ganhou um Oscar póstumo no ano seguinte — ele morreu meses antes do lançamento do filme. Foto: Reprodução / Batman: O Cavaleiro das Trevas
Antes, em 1989, o maior vilão das histórias do Homem- Morcego foi vivido pelo ator Jack Nicholson, no filme "Batman". Foto: divulgação
Joaquim Phoenix também encarnou uma versão ainda mais densa do vilão em "Coringa" (2019), e também venceu o Oscar de Melhor ator pelo papel. Foto: divulgação
Dr Destino - Recentemente a internet foi à loucura com o anúncio de que Robert Downey Jr. - ex-Homem de Ferro - voltará ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) como o vilão Doutor Destino. Foto: Instagram Robert Downey Jr
Em 2005, o vilão foi vivido pelo ator australiano Julian McMahon no filme "Quarteto Fantástico". Foto: reprodução
Thanos: Mesmo sendo um dos vilões mais recentes dessa lista, Thanos deixou sua marca no Universo Cinematográfico da Marvel. Os momentos triunfais vieram em "Vingadores: Guerra Infinita" (2018) e "Vingadores: Ultimato" (2019). Foto: Divulgação
Pinguim: Mais um vilão marcante do Batman para a conta. A primeira versão marcante do Pinguim veio em 1992, interpretada por Danny DeVito em "Batman: O Retorno". Foto: reprodução
Mais recentemente, foi a vez de Colin Farrell — irreconhecível — interpretar uma versão mais realista do vilão em "Batman" (2022). Foto: divulgação
Charada: Em "Batman: Eternamente" (1995), Jim Carrey deu vida à uma versão bem caricata do vilão nos cinemas. No entanto, o filme foi muito mal avaliado pela crítica e pelo público. Foto: reprodução
Já a versão de 2022, interpretada por Paul Dano, trouxe mais realismo e profundidade para o personagem, que é um dos vilões mais clássicos do Homem-Morcego nos quadrinhos. Foto: reprodução
Duas-Caras: Mais um vilão do Batman que teve duas versões nos cinemas: a primeira veio com Tomy Lee Jones ("MIB: Homens de Preto") em "Batman Eternamente". Foto: reprodução
Já em "Batman: O Cavaleiro das Trevas", o ator Aaron Eckhart ("Obrigado Por Fumar") interpretou um Duas-Caras cheio de camadas interessantes. Foto: Divulgação Batman
Espantalho: Em 2005, outro vilão icônico das HQs do Batman ganhou as telas do cinema em "Batman Begins": o Espantalho, vivido por Cillian Murphy ("Oppenheimer"). Foto: reprodução / batman begins
Dr. Octopus: Na mesma medida, o segundo filme do teioso, lançado em 2004, trouxe um Dr. Octopus incrível interpretado por Alfred Molina. Foto: reprodução
Lex Luthor: O maior vilão do Superman também teve várias versões que merecem ser relembradas. A primeira foi vivida por Gene Hackman, em "Superman" (1978), "Superman" II (1980), "Superman IV" (1987). Foto: divulgação/warner bros.
Em "Batman vs Superman: A Origem da Justiça" (2016), Jesse Eisenberg apresentou uma versão moderna e excêntrica do vilão. Foto: divulgação
General Zod: Outro dos grandes arqui-inimigos do Superman, o General Zod, foi introduzido pelas primeiras vezes em "Superman" (1978), "Superman II" (1980), pelo ator Terence Stamp. Foto: divulgação/warner bros.
Já em "O Homem de Aço" (2013), dirigido por Zack Snyder, Michael Shannon foi quem encarnou o poderoso vilão. Foto: reprodução
Bane: Famoso por ter conseguido "quebrar" o Batman nas HQs, o vilão Bane teve sua estreia nas telonas em "Batman e Robin", de 1997, com o ator Jeep Swenson. O filme foi tão mal nas avaliações que pouca gente se lembra dessa versão... Foto: reprodução
Já em "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge" (2012), o ator britânico Tom Hardy viveu uma versão bem mais "pé no chão" do temido vilão. Foto: divulgação
Aliás, Tom Hardy já deu vida a outro vilão bem famoso dos quadrinhos — nesse caso da Marvel: Venom, tradicional inimigo do Homem-Aranha. Porém, tanto no filme de 2018 quanto na continuação de 2021, o personagem ganhou uma versão mais "amigável" do que nas HQs. Foto: divulgação/sony pictures
