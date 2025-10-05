Galeria
“Árvore Frankenstein’ produz 40 frutos diferentes; entenda como é possível
A chamada “Árvore das 40 Frutos” une em um único tronco variedades raras e muitas vezes ameaçadas de extinção de várias frutas de caroço. Foto: Divulgação
Iniciado em 2008, o projeto foi desenvolvido por meio da técnica milenar da enxertia — usada há mais de 3 mil anos por culturas como a chinesa. Foto: Divulgação
Pêssegos, ameixas, damascos, amêndoas, cerejas e nectarinas são algumas das espécies que nascem da árvore. Foto: Reprodução de Youtube
O método consiste em coletar enxertos de diferentes espécies e integrá-los cuidadosamente a uma árvore receptora, geralmente um pessegueiro. Foto: Ronald Feldman/Wikimédia Commons
Pessegueiros são conhecidos por sua alta compatibilidade com múltiplos enxertos. Foto: - Divulgação
A técnica mais comum utilizada é a borbulhia, na qual uma parte da casca de uma planta matriz é inserida na casca de outra, expondo o câmbio e permitindo que ambas cresçam juntas. Foto: Reprodução de vídeo G1
Van Aken escolheu o número 40 por seu simbolismo nas religiões ocidentais, como representação de abundância. Foto: Reprodução de vídeo G1
Na primavera, a árvore exibe uma floração multicolorida, com flores em tons de rosa, branco e vermelho. Foto: Divulgação
Já no verão, oferece uma colheita diversificada, com frutas amadurecendo em épocas diferentes. Foto: Reprodução de Youtube
Entre as variedades produzidas, há desde frutas comuns até tipos raros, como pêssegos brancos, ameixas japonesas e cerejas de várias tonalidades. Foto: Divulgação
Embora a técnica usada não seja nova, o que chama a atenção é a escala e o impacto visual da árvore — por isso, ela foi apelidada de “Frankenstein”. Foto: Reprodução de vídeo G1
"Quando descobri que isso era possível, ainda na infância, me senti o próprio Dr. Seuss de Frankenstein”, afirmou o professor em entrevista à National Geographic. Foto: Reprodução de vídeo G1
Especialistas explicam que, embora a enxertia seja comum na agricultura, criar uma árvore com tantas frutas é um processo lento e pouco viável comercialmente. Foto: Reprodução de Youtube
Van Aken levou oito anos para desenvolver a primeira árvore frutífera, que hoje está exposta na Ilha da Liberdade, em Nova York. Foto: Reprodução de vídeo G1
Outras réplicas podem ser encontradas em diversos locais pelos Estados Unidos, como o Museu de Arte de Syracuse, a Universidade de Arkansas e o Jardim Botânico de San Jose. Foto: Reprodução de vídeo G1
Em entrevista, o professor afirmou que seu fascínio pela enxertia foi o principal impulso para o projeto. Foto: Reprodução de vídeo G1
O projeto chama a atenção para a perda de diversidade agrícola nos Estados Unidos, onde milhares de variedades de frutas foram extintas ou estão ameaçadas devido à industrialização, doenças e mudanças climáticas. Foto: Reprodução de vídeo G1
“Há 100 anos, nos Estados Unidos, se cultivavam 2 mil variedades de pêssegos, quase 2 mil variedades de ameixas e 800 variedades de maçãs. Hoje, apenas uma fração delas permanece", afirmou Van Aken. Foto: Reprodução de vídeo G1