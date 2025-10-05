Dia Internacional da Não Violência celebra Gandhi, um dos maiores pacifistas da história

Nascido em 2 de outubro de 1869, na cidade de Porbandar, em Gujarat (Índia), tornou-se ícone da paz mundial. A ONU transformou essa data no Dia Internacional da Não-Violência, em reconhecimento ao seu legado. Assim, celebra valores que ele defendeu: paz, caridade e resistência pacífica contra a opressão. Foto: reprodução